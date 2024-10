Amicizia: come farla durare per sempre (o almeno provarci)

anche l'amicizia, come del resto tutte le relazioni e in particolare quelle di tipo sentimentale, va coltivata. Dopo aver iniziato e aver dato vita a un rapporto, occorre coltivarlo con dedizione e costanza per mantenerlo vitale e reciprocamente vantaggioso. D'altra parte, non sfugge a nessuno che qualsiasi legame non possa essere dato per scontato, quindi nemmeno una relazione di tipo amicale. Come al solito, vale il buon senso: non è necessario vedersi sempre, ma è ovvio che vedersi, sentirsi al telefono e mantenersi in contatto regolarmente contribuisce a tenere saldo il legame. La vita frenetica di ogni giorno non consente di disporre di tempi lunghissimi, quel che conta è tenere vive quelle abitudini che accomunano. Per esempio, scambiarsi saluti o qualche gossip via whatsapp, organizzare aperitivi o una pizza periodicamente o qualche seduta di shopping, perché no?, sono terapeutici e utili strumenti di relazione. Rituali anche piccoli dalla grande importanza che sarebbe opportuno non trascurare mai.