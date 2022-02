Amica del cuore: sei certa che sia così sincera?

Che fare però se la nostra compagna prediletta comincia a comportarsi in modi che sollevano dubbi sulla sua reale lealtà ? Di norma, il fatto stesso che ci poniamo questi interrogativi è indice che c’è davvero qualcosa che non va . Non ci resta che cercare un chiarimento diretto e nel frattempo osservare attentamente situazioni e comportamenti : se compaiono i segnali che elenchiamo sotto, forse è il caso di ridimensionare la fiducia che abbiamo in lei.

NON TROVA TEMPO PER NOI – Una vera amica trova sempre il modo di ritagliarsi il tempo per un incontro o per una bella chiacchierata telefonica. Trascorrere del tempo insieme, specie se per qualche motivo si hanno meno occasioni del solito per incontrarsi, deve essere un’esigenza sentita per entrambe vedersi, parlare, confidarsi o semplicemente divertirsi insieme e quello che gli amici devono fare. Se lei ha sempre una scusa, sposta gli appuntamenti o peggio ancora ci dà buca e non si fa trovare al telefono è segno che forse la nostra compagnia non è così importante per lei. In questo caso, non resta che… cambiare amica.

RISPETTA I NOSTRI SEGRETI? – Se le abbiamo confidato qualcosa di privato su cui chiedevamo un suo consiglio e scopriamo che altre persone ne sono al corrente, non ci sono molti dubbi: la nostra amica ha spifferato tutto, trasformando il nostro segreto in un pettegolezzo. Questa è una violazione della fiducia che abbiamo riposto in lei e vale la pena dedicare al fatto una riflessione importante.

È SEMPRE NEGATIVA DAVANTI ALLE NOSTRE INIZIATIVE – Un conto è consigliare e invitare alla prudenza, un altro smontare in modo sistematico ogni nostra iniziativa. Se abbiamo un’idea o un progetto e lei è pronta a sottolineare tutti gli aspetti negativi e tutto quello che può andare storto pur di dissuaderci dalla nostra impresa, è il caso di scappare a gambe levate: una persona così negativa finisce anche per portare sfortuna.

VUOLE DECIDERE TUTTO LEI – Sarà anche più esperta di noi, ma questo non la autorizza a imporci come dobbiamo vestire, quale è il comportamento più adatto in ogni situazione, magari persino quali piatti ordinare al ristorante. Se proprio abbiamo gusti diversi, cerchiamo almeno di fare un po’ per uno…

SI SERVE DI NOI – Qualcosa in lei ci fa sospettare che non sia poi così disinteressata: una sera esce con noi perché vuole che le presentiamo una tal persona, un’altra volta le serve una spalla in una situazione imbarazzante, un’altra ancora cerca il nostro aiuto per svolgere un compito. Magari non ce ne accorgeremo subito, perché lei è abile nel condire di moine le sue continue richieste, ma se cominciamo a mettere in fila le varie situazioni, ci accorgeremo di quanto sono frequenti. Se l’aiuto e il sostegno non sono reciproci, meglio chiarire al più presto la cosa e, magari, prepararsi a un addio.

CI FA SENTIRE INSICURE E INSODDISFATTE DI NOI STESSE – La nostra amica del cuore (o supposta tale) riesce a sottolineare gli aspetti positivi di noi, anche e soprattutto quando non riusciamo a vederli da sole? Commenta positivamente una nostra pettinatura, outfit o successo che possiamo aver ottenuto? Un complimento, lo abbiamo sperimentato tutti, può risollevare una giornata buia. La vera a mica sa capire quando serve un abbraccio.

CI RUBA LA SCENA – Ci sono momenti speciali in cui è giusto che nessuno ci contenda il ruolo di protagoniste. Una vera a mica lo sa ed è capace di farsi da parte, lasciandoci brillare, anzi provando per questo la stessa gioia che viviamo noi. Se così non accade, c’è qualcosa che non va.

SENTIAMO DI NON POTERCI FIDARE – Il semplice fatto che sorga il dubbio di non poterci fidare pienamente di lei è già un valido motivo per fare un passo indietro. Meditiamoci su e cerchiamo un’occasione per un confronto sereno. Se siamo vere amiche, una per l’altra, chiariremo tutto. Altrimenti possiamo dividere le nostre strade senza rimpianti.