Vittoria Ganassini: "Per noi l’attenzione alla qualità e alla sicurezza del prodotto è fondamentale"

Il tuo impegno a favore del benessere delle persone e dell’ambiente.

Ho fortemente voluto la creazione, all’interno dell’azienda, dell’ufficio CSR, che si occupa di tutte le attività e di tutti i progetti di sostenibilità ambientale e sociale. Fin dalla nostra fondazione ci siamo sempre caratterizzati per una spiccata predisposizione verso la beneficenza. Aiutiamo concretamente associazioni no profit ed onlus che operano a favore dei territori, supportando sia comunità con cui l’azienda interagisce ogni giorno in quanto situate in prossimità delle sue sedi, sia comunità localizzate in territori più lontani, in Italia o all’estero. Negli ultimi anni abbiamo intrapreso azioni a favore dell’ambiente, ad esempio studiando prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale, e riducendo le emissioni di CO2 associate alle nostre attività.