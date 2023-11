Daniela Maffoni: "I nostri prodotti sono genuinamente efficaci, trasparenti e affidabili"

Daniela, partiamo da te. Mi piacerebbe poterti descrivere con tre aggettivi.

Tre aggettivi che potrebbero descrivermi al meglio sono determinata, energica e dolce. Chi mi conosce in ambito professionale mi definisce un vero “vulcano”. Sono sempre in movimento, piena di idee, di nuovi progetti e di obiettivi a cui aspiro. Quando decido di impegnarmi in qualcosa, lo faccio con tutta me stessa e non mi fermo finché non vedo risultati concreti: chiunque collabori con me sa che con me al proprio fianco non c'è mai un momento di noia. Tuttavia, al di là del mio spirito energico e deciso, esiste anche un lato di me molto dolce e amorevole, che emerge specialmente quando sono in compagnia della mia famiglia e dei miei amici.

La determinazione ha sempre fatto parte di te: come vedevi il tuo futuro quando eri bambina?

La determinazione è parte integrante del mio DNA da quando sono nata. Per esempio, mia madre racconta che mentre era intenta a cucinare, improvvisamente si girò e mi vide camminare da sola per la prima volta, senza che nessuno mi avesse incoraggiato o aiutato: un episodio è un po' l'emblema della mia natura, da sempre incline all'azione, alla scoperta, spesso avventurandomi senza temere il pericolo. Questa predisposizione alla proattività ha illuminato ogni tappa della mia vita, guidandomi nelle scelte cruciali che ho fatto. Già da bambina sentivo che il mio futuro sarebbe stato plasmato dalle mie competenze e dal mio spirito intraprendente, anche se non avevo ancora chiara la direzione che avrei preso. Essere diventata l'unica donna italiana a guidare una società terzista di personal care quotata in borsa nel 2020 è stata un'esperienza oltre le aspettative. Questa operazione finanziaria non solo ha superato ogni mia previsione, ma ha anche rappresentato la chiusura di un capitolo fondamentale, sia dal punto di vista professionale che personale. Forte delle competenze e dell'esperienza maturate, ho poi deciso di lanciare il mio brand yoUBe Cosmetics, in cui la qualità si pone come pilastro centrale.

Dall’università al mondo del lavoro il passo è stato breve.

Effettivamente, il mio percorso dall'università al mondo del lavoro è stato decisamente rapido. Dopo essermi laureata in Lingue e Letterature Straniere con un indirizzo manageriale, ho viaggiato molto, sia per passione personale che per studio. Già durante gli anni universitari immaginavo che il mio futuro professionale si sarebbe sviluppato all'estero. La mia prima esperienza lavorativa, infatti, è stata a Losanna, in una banca d'affari svizzera. Tutto sembrava indicare che avrei costruito la mia carriera fuori dall'Italia; tuttavia, come spesso accade, la vita ha le sue sorprese. Sebbene la famiglia mi abbia fornito radici solide e ali per volare - e certamente ho volato, attraversando diverse nazioni e raccogliendo innumerevoli esperienze - sono state proprio quelle radici e gli eventi inaspettati della vita a riportarmi in Italia. E sono grata per come le cose si sono evolute!

Impegno aziendale, ma anche sul territorio con tante associazioni.

La mia connessione con il territorio è profonda e viscerale. Sono nata a Brescia e, da imprenditrice bresciana, ho sempre sentito l'importanza di dare valore alla mia terra, non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma anche sociale. Nei miei vent'anni di carriera, ho avuto l'onore di partecipare a diversi progetti di beneficenza e di collaborare con molte associazioni locali. Non mi sono mai limitata a offrire solo un contributo economico; mi sono sempre impegnata attivamente, mettendo a disposizione il mio know-how e la mia esperienza. Ho cercato di promuovere un modello di impresa che non si focalizza esclusivamente sul profitto, ma che integra un impegno sociale concreto e duraturo. Credo che ogni impresa, al di là del profitto, abbia il dovere di contribuire attivamente al benessere e alla crescita della sua comunità, e ho sempre cercato di vivere secondo questa filosofia.

Come e quando ti è venuta voglia di diventare imprenditrice?

Il desiderio di diventare imprenditrice ha radici molto profonde, d'altra parte crescere in una famiglia di imprenditori ha significato respirare quotidianamente un'atmosfera intrisa di spirito imprenditoriale. Sin da piccola, ho imparato il valore dell'efficienza, della dedizione e dell'impegno costante per ottenere risultati significativi. Questa mentalità mi ha guidata in ogni aspetto della mia vita: negli studi, nella vita privata e, naturalmente, in ambito professionale. La mia inclinazione verso l'imprenditoria è stata ulteriormente rafforzata dalla figura di mio marito, imprenditore anch’egli. In un certo senso, è come se avessi avuto un percorso predestinato. Però, pur essendo cresciuta in questo ambiente, non mi sono mai limitata a essere una mera spettatrice. Ho sempre scelto di essere attivamente coinvolta, di mettermi in gioco e di affrontare ogni sfida con determinazione, mettendoci sempre la faccia e il cuore.

yoUBe, la tua linea cosmetica, è un successo: quali sono le ragioni?

Il successo di yoUBe Cosmetics è l’espressione di una visione molto chiara e determinata nel mondo della cosmesi. In un settore tanto variopinto e dinamico, yoUBe si è guadagnata un posto speciale come start-up innovativa che persegue un approccio alla cosmesi essenziale, ma di alta qualità. Ciò che anima il brand è una sincera volontà di contribuire al benessere delle donne, incarnando i valori di un’impresa attenta, responsabile e profondamente umana.

La filosofia che guida yoUBe Cosmetics è quella dell'essenzialità: i nostri prodotti sono stati creati per essere genuinamente efficaci, trasparenti e affidabili. Non si tratta solo di offrire cosmetici, ma di promuovere un approccio alla skincare che sia un equilibrio armonioso tra semplicità e funzionalità, garantendo al contempo che ogni prodotto sia all'altezza delle esigenze di chi li usa. Questa dedizione alla qualità, alla trasparenza e all'integrità è ciò che credo abbia contribuito in modo significativo al successo di yoUBe.

Il mondo femminile è da sempre sotto la tua attenzione.

Il mondo femminile è, e rimane, una delle mie principali fonti di ispirazione e impegno. Mi sono sempre sentita chiamata a sostenere le donne in ogni aspetto della loro vita, non solo attraverso i prodotti che offriamo, ma anche attraverso iniziative concrete che possano fare una differenza tangibile nella loro vita quotidiana. E questa mia attenzione si è manifestata anche attraverso il supporto ad associazioni sia territoriali che nazionali. Uno degli esempi più recenti e significativi di questo impegno è il progetto "La Bellezza della Rinascita", nato dalla collaborazione con La Zebra ODV e The Wall of Dolls, iniziativa che ha come focus principale fornire sostegno economico a donne che hanno subito violenza e ai loro bambini. Ma non ci fermiamo qui: vogliamo anche educare le future generazioni, e per questo stiamo portando il progetto nelle scuole italiane, con l'intento di sensibilizzare i giovani su questi temi così delicati e cruciali. Questo progetto rappresenta solo uno dei progetti in cui sono impegnata per assicurarmi che le donne si sentano sostenute, protette e valorizzate.

Worklife balance: come si può raggiungere secondo te?

Il worklife balance è una questione cruciale nella vita di ogni individuo, specialmente per noi donne che spesso ci troviamo a gestire molteplici responsabilità sia in ambito professionale che personale. La chiave, come ho sperimentato sia nella mia vita imprenditoriale che personale, è la consapevolezza e l'auto-ascolto. È fondamentale dare la giusta priorità sia al lavoro che alla vita privata. Ogni momento, sia in ufficio che a casa, ha il suo valore unico e irripetibile. Le aziende, a loro volta, devono offrire ambienti di lavoro flessibili e inclusivi, incoraggiando una cultura che valorizzi l'equilibrio. Alla fine, però, sta a ogni individuo riflettere sulle proprie esigenze e trovare il proprio worklife balance. Con consapevolezza e flessibilità, l’equilibrio tra lavoro e vita privata diventa un obiettivo non solo desiderabile, ma anche raggiungibile.

Il tuo cosmetico preferito, quello a cui non rinunceresti mai.

Mentre credo fermamente che la vera bellezza di una donna risieda nella sua essenza, nel suo essere felice, serena e consapevole di sé, non posso negare l'importanza di alcuni prodotti che aiutano a esaltare questa bellezza interiore. Nel mio beauty case non può mancare il super glow and antioxidant serum alla vitamina C di yoUBe Cosmetics: un siero viso ultra-concentrato con effetto antiossidante e illuminante, pensato per regalare alla pelle un aspetto radioso e vitale. Abbinato a esso, non posso fare a meno di AnimA, il day and night treatment, che protegge e ripara la pelle dai danni esterni, come l'inquinamento, i raggi UV e la luce blu dei dispositivi elettronici. Considerando le ore che trascorro davanti al PC e al cellulare, questi prodotti sono diventati indispensabili per me.

La beauty routine perfetta per la stagione fredda.

La beauty routine perfetta per la stagione fredda si basa principalmente su due principi: idratazione profonda e protezione esterna. Il clima invernale, tra il freddo pungente e il vento gelido, può essere particolarmente aggressivo per la nostra pelle rendendola secca, spenta e a volte anche irritata. Da qui l'importanza di scegliere i giusti prodotti e il giusto protocollo di cura. yoUBe, coerente con la sua filosofia di offrire 'niente di più di ciò che serve', ha messo a punto due specifici protocolli di beauty routine mirati a soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di pelle. Il Protocollo Intensive Hydration è pensato per chi avverte una pelle particolarmente assetata: garantisce un'idratazione profonda e rimpolpante, con un'azione ridensificante e idratante, proteggendo la pelle dalle aggressioni esterne. La routine suggerita comprende alla mattina: 'mia brama' eye and lip contour cream, 'd’incanto' face serum, 'l’assoluta' hydrating face cream e 'AnimA DEFENCE SPF 50'. Alla sera: 'A+MORE' purifying face scrub (1o 2 volte a settimana), 'mia brama' eye and lip contour cream, 'd’incanto' face serum e 'l’assoluta' hydrating face cream.

E per le pelli sensibili?

Consiglio il protocollo Absolute Soft: ideale per le pelli sensibili. Questo protocollo offre un trattamento delicato, fornendo un'idratazione profonda, protezione solare e funzione anti-rossori, con un'azione lenitiva e purificante. Per la mattina: 'mia brama' eye and lip contour cream, 'd’immenso' super glow and antioxidant serum, 'l’assoluta' hydrating face cream e 'AnimA DEFENCE SPF 50'. Alla sera invece 'mia brama' eye and lip contour cream, 'AnimA REPAIR SERUM' e 'l’assoluta' hydrating face cream. Non credo in una gamma vastissima di prodotti, quanto nella qualità e nella personalizzazione della skincare. Con yoUBe, ogni donna può trovare la soluzione più adatta alle sue esigenze, combinando i prodotti nella maniera che preferisce, senza eccessi, ma con tutta l'efficacia di cui ha bisogno.

Tempo libero: qualcosa da condividere con i nostri lettori?

Do molto valore al mio tempo libero e cerco sempre di dedicarlo a ciò che mi fa stare bene fisicamente e mentalmente. Prima di tutto, lo sport gioca un ruolo fondamentale nella mia vita. Tra i diversi progetti imprenditoriali a cui lavoro, ho deciso di creare una palestra all'avanguardia, dotata di tecnologie e macchinari di ultima generazione, perché sono convinta che lo sport sia il miglior mezzo per scaricare tensioni e ritrovare l'equilibrio interiore. Oltre allo sport, il giardinaggio è un'altra mia passione: lavorare la terra, immergendomi nella natura, mi aiuta a liberare la mente e a ritrovare un profondo senso di pace. Le grandi passeggiate all'aria aperta sono un'ulteriore via per riconnettermi con me stessa. E poi, c'è la cucina: preparare una torta alle mele con cannella insieme alla mia famiglia è un momento di pura gioia. È un modo per condividere dolcezza e affetto con mio figlio, mio marito, amici e parenti. Per me, l'amore per la famiglia è un pilastro fondamentale e cerco sempre di coltivarlo in ogni momento libero.