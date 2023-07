Rosy Cassata: "Il nostro obiettivo? Fare i migliori prodotti per la cura della casa"

Rosy, hai da poco ricevuto un meritato e prestigioso riconoscimento, quello di cavaliere del lavoro.

Per me questo è un momento davvero emozionante, come imprenditrice e come donna. Questo riconoscimento lo considero non un traguardo, ma una tappa della mia vita. Dal preciso istante in cui mi hanno comunicato che sarei diventata Cavaliere del lavoro mi sono passati davanti, come in un flashback, i pionieri e i visionari che hanno contribuito a costruire quello che ha permesso a Nuncas di diventare la realtà che è adesso. Primo su tutti mio nonno Nunzio, da cui è partito tutto, e poi sicuramente mio papà Salvatore, il sognatore come amo definirlo io, un vero lavoratore che, come noi diciamo ha lavorato in “miniera”, senza essere però riuscito ad assaporare il successo del suo duro impegno. Con questo riconoscimento lo sento ancora più vicino a me, essendo entrambi dei sognatori.

Una vita in azienda e il DNA dell’imprenditoria che non si è mai sopito.

Fin da bambina ho sentito il richiamo dell’azienda di famiglia, anche perché mio papà lavorava tanto anche da casa soprattutto quando doveva gestire gli agenti che distribuivano i nostri prodotti. Lo ricordo come una persona molto umana, di grande cuore, molto empatico e davvero tenace. Lo andavo spesso a trovare anche in laboratorio in centro a Milano, il mercoledì pomeriggio in particolare, giorno in cui non andavo a scuola, e ogni volta che lo vedevo lavorare ne rimanevo affascinata. Ero letteralmente rapita dalla sua figura dinamica e laboriosa, creativa, sorridente e sempre entusiasta. E’ da tutta questa passione per il lavoro che sentivo intorno a me che deriva il senso dell’imprenditoria che mi contraddistingue.

Guardare avanti: sembra questa la chiave del successo di Nuncas, l’azienda di famiglia.

E’ importante non fermarsi mai: noi siamo sempre in divenire, un po’ come tutti gli imprenditori alla fine. Perché se il mondo è di corsa, il nostro lo è ancora di più. Il nostro obiettivo è quello di fare i migliori prodotti per la cura della casa. E i migliori prodotti di adesso magari non sono quelli di domani, per cui noi siamo sempre proiettati verso il futuro per ricercare e creare sempre nuove formule e nuovi prodotti che siano di qualità ed efficaci. Guardare, quindi, sempre avanti senza tuttavia dimenticare quello che abbiamo imparato dalla tradizione, come per l’utilizzo di alcune materie prime storiche e imprescindibili che ancora utilizziamo. Nella ricerca noi di Nuncas investiamo davvero tanto, in proporzione come azienda di medie dimensioni su questo punto siamo all’avanguardia e dedichiamo davvero una rilevante parte del nostro tempo e del nostro lavoro alla costante ricerca e sperimentazione.

Qualità e innovazione, un binomio vincente.

Cerchiamo di essere sempre molto innovativi, la qualità è da sempre nel nostro DNA. Abbiamo un laboratorio interno di ricerca e sviluppo dove creiamo tutti i nostri prodotti. Ed è qui che i nostri esperti e chimici, tutti molto qualificati e preparati, il cui contributo costante ci permette di raggiungere un livello qualitativo sempre crescente, possono sperimentare nuove formule ricercando tra gli ingredienti più innovativi, performanti ed ecosostenibili presenti sul mercato poiché non gli abbiamo imposto limiti ai costi per la ricerca di nuove formule in modo che possano trovare il meglio per realizzare i nostri prodotti. Ovviamente la ricerca non riguarda solo l’efficacia del prodotto perché per noi è importante che la qualità riguardi anche la salute delle persone che lo utilizzano, così come il rispetto dei materiali e delle superfici su cui vengono utilizzati. E’ come essere degli equilibristi che camminano su un filo tra l’efficacia, la qualità, l’attenzione alla salute, senza dimenticare il profumo, che non deve essere troppo forte da dare fastidio, ma si deve sentire bene. E proprio il profumo tra l’altro è da sempre la firma di Nuncas. Nella creazione di un prodotto è importante identificare una nota olfattiva esclusiva, che gli darà così un’anima diversa da tutti gli altri.

Una donna imprenditrice con il pallino dell’ambiente.

Fin da ragazza ho avuto un’idea ben precisa del benessere e di cosa facesse meglio alla salute delle persone e dell’ambiente in cui viviamo. La stessa idea l’ho applicata poi in azienda e nella creazione dei prodotti; un percorso in cui non sono sola perché lo stesso impegno nella salvaguardia dell’ambiente arriva anche da mio marito Luca e da mio figlio Aurelio, responsabile di tutte le attività CSR dell’azienda. È proprio grazie al prezioso contributo di mio marito che abbiamo potuto costruire nel 2008 il nostro nuovo stabilimento a impatto zero, il primo edificio in Lombardia e uno dei primi in Italia in grado di produrre esso stesso l’energia di cui si alimenta. Bisogna anche ricordare che il concetto di sostenibilità è un percorso in divenire, perché quello che è sostenibile oggi è probabile che non lo sia domani. E’ come la ricerca, bisogna sempre guardare avanti. In Nuncas cerchiamo la sostenibilità a tutto tondo, dagli imballaggi, al packaging, alle formule chimiche ma anche all’ambiente di lavoro ed entro la fine del 2023 raggiungeremo la quota del 50% di plastica riciclata per la realizzazione dei nostri flaconi, con l’idea di arrivare al 100% nel 2024, di fatto quasi doppiando l’obiettivo UE, con un anticipo di ben 16 anni. In definitiva, in tema di sostenibilità e attenzione all’ambiente è bene sempre essere coerenti, sinceri e trasparenti.

Quanto conta la famiglia nella tua storia personale?

Siamo un’azienda di famiglia, arrivati alla quarta generazione: oggi a guidarla insieme a me, come Amministratore e Direttore Creativo, ci sono mio marito Luca Manzoni, Amministratore Delegato e i miei due figli Carlotta, Direttore Marketing, e Aurelio, che come detto è il Corporate Social Responsability Manager. Questo esemplifica perfettamente quanto è importante la famiglia per me e per tutta Nuncas. Il nome dell’azienda poi parla già da sé: Nuncas deriva dal nome di mio nonno, Nunzio Cassata. Quanto conta quindi la famiglia? Conta al 100%!

Il worklife balance è ormai un obiettivo per tutti, tuttavia per le donne non è facile.

Noi donne siamo delle vere equilibriste per riuscire a dividerci tra famiglia, figli e lavoro. Io sono stata aiutata molto da mia mamma e questo sottolinea ancora una volta l’importanza della famiglia. Quello che è certo è che bisogna essere molto organizzate per riuscire a ottenere un giusto bilanciamento tra vita privata e lavorativa. Certo non è facile, ma per ottenere certi obiettivi bisogna trovare il modo di farlo. Ho solo un rimpianto: se tornassi indietro mi farei aiutare ancora di più, cosa che dico sempre anche a mia figlia, in cui rivedo molto di quello che ho passato io.

Siamo alle porte delle vacanze estive: quali prodotti Nuncas non dovrebbero mancare nel carrello della spesa?

Qui è molto facile. Sicuramente “In Viaggio”, un detersivo da 100ml, quindi perfetto per essere portato nel bagaglio a mano in aereo, che lava bene e, cosa assai importante, fa poca schiuma ed è facile da risciacquare. Poi “Piccolo Bucato”, un detergente spray portatile, non aggressivo sulle mani, come tutti i nostri prodotti del resto, che abbiamo creato per lavare i capi a mano comodamente nel lavandino, senza lunghi ammolli e difficili risciacqui. E per finire “Pavimenti Profumati”, un detergente neutro profumato ad azione igienizzante e deodorante per la pulizia di pavimenti, piastrelle e superfici lavabili della casa che non lascia aloni e non occorre risciacquare.

Tempo libero: cosa mi dici?

Per me parlare di tempo libero vuol dire parlare anche dell’azienda. Si perché la mia passione nascosta, fin da bambina, è sempre stata quella di diventare una ballerina di danza classica, ma non sono mai stata sostenuta in questo. Ho fatto tutti gli sport possibili tranne quello, ma ho recuperato in questi anni e nel mio tempo libero mi diletto ad andare a lezione di danza. Devo dire che questa mia vena artistica e questa passione per la danza la rivedo poi nella mia azienda e nel lavoro. I miei prodotti, che creo anche grazie alla mia fantasia, sono l’opera che metto in atto sul mio palcoscenico e il pubblico in sala sono i nostri clienti, che si complimentano e applaudono per aver creato degli ottimi prodotti.

Un suggerimento alle ragazze che si affacciano al mondo dell’imprenditoria.

Passione, cuore e pazienza, tanta, tanta pazienza. Noi ne siamo un esempio, tenuto conto che siamo nati nel 1920 e siamo arrivati a festeggiare quest’anno i 103 anni di storia con quattro generazioni che sono passate al suo interno. La nostra realtà è cresciuta poco a poco diventando infine un vero gioiellino di cui vado veramente orgogliosa. Per cui quello che posso consigliare alle future imprenditrici, dal mio punto di vista e dalla mia esperienza personale, è sicuramente quello di non bruciare le tappe, ma crescere passo dopo passo, con i tempi giusti. Ovviamente ci sono anche realtà che in pochi anni hanno raggiunto il successo, ma anche crescere lentamente, come è stato per noi, ha portato poi allo stesso risultato. Anzi, prendersi i tempi giusti vuol dire avere solide basi, costruire anno dopo anno fondamenta solide che permettono al successo raggiunto di essere poi mantenuto e consolidato nel tempo.