Maria Sole Ronzoni: "Le sneakers gioiello sono la perfetta fusione tra stile, comfort e raffinatezza"

Maria Sole, sei giovane e bellissima, ma credo che la tua caratteristica principale sia la determinazione.

Sì, ritengo di essere una ragazza molto determinata. Una volta stabilito un obiettivo, mi impegno al massimo per raggiungerlo e raramente lo abbandono. Credo che la determinazione sia essenziale, anche di fronte alle incertezze e ai dubbi che possono emergere lungo il percorso. Mantenere la testa alta e guardare avanti mi risulta più facile grazie al sostegno della mia famiglia e delle persone che mi circondano.

Solida preparazione e imprenditorialità: quanto è importante questo legame per il mondo del lavoro e del fashion in particolare?

Ritengo che una solida preparazione fornisca le competenze e la conoscenza necessarie per comprendere gli aspetti tecnici, creativi e commerciali dell'industria della moda. È fondamentale lo studio del mercato, la ricerca del prodotto, anticipare le tendenze, soddisfare le esigenze del cliente e gestire con successo le sfide dell'industria. D'altra parte, l'imprenditorialità è essenziale per trasformare le idee e le competenze acquisite in opportunità di business: aggiunge la capacità di applicare queste conoscenze in modo innovativo, facendo del legame tra preparazione e imprenditorialità un elemento cruciale per il successo nel mondo del lavoro, specialmente nel settore dinamico e competitivo della moda.

La tua famiglia si occupa di moda da sempre, il tuo è stato un ingresso naturale in azienda ma non per questo meno impegnativo.

Essendo cresciuta nell’ambiente fin da quando sono nata, ho preso più facilmente familiarità con alcune delle dinamiche aziendali e ci sono capacità che mi si sono sviluppate spontaneamente. Nonostante ciò, ho dovuto dimostrare di poter essere all’altezza e di meritare il ruolo che ricopro. Tutti i giorni ci sono delle nuove sfide da affrontare e grazie all’impegno e alla determinazione, ogni ostacolo superato contribuisce a consolidare la mia posizione e a rafforzare il mio percorso professionale.



Quali sono le chiavi del successo di Tosca Blu?

Le chiavi del successo di Tosca Blu si radicano nella forza della famiglia, in particolare dalla stretta collaborazione con mia sorella Virginia Tosca Ronzoni. La creazione di contenuti di alta qualità, dalla progettazione al digitale, è il risultato di un lavoro sinergico che ha contribuito a definire l'identità distintiva del marchio. La nostra dedizione alla qualità si riflette non solo nei materiali utilizzati, ma anche nella costante attenzione alla presenza online. Essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze digitali ci consente di mantenere una connessione autentica con il nostro pubblico e di offrire un'esperienza coinvolgente ai nostri clienti. Questa combinazione di fattori ci ha permesso di costruire un marchio che va oltre la moda, diventando una vera e propria esperienza di stile e appartenenza.



Attenzione all’ambiente e difesa del Made in Italy sono due aspetti fondamentali per Tosca Blu.

Per noi in azienda l'attenzione all'ambiente è cruciale perché riteniamo che la sostenibilità sia un'imperativa etica e una responsabilità sociale. Intendiamo ridurre l'impatto ambientale della nostra produzione adottando pratiche sostenibili e cercando costantemente soluzioni eco-friendly. Per questo è stata creata la linea di borse “Life” 100% in materiali riciclati. Per Tosca Blu, il Made in Italy è di fondamentale importanza poiché incarna la tradizione artigianale e l'eccellenza che caratterizzano il nostro paese nel settore della moda.



Parliamo di sneakers: ormai sono irrinunciabili per chiunque, ma so che stai seguendo un progetto particolare.

Abbiamo appena lanciato la nostra ultima collezione di sneaker gioiello, ormai diventata un must-have per ogni donna, combinando l'essenziale comfort con un tocco di femminilità attraverso un dettaglio gioiello distintivo. Questa caratteristica rende la scarpa non solo adatta all'uso quotidiano per la sua comodità, ma anche un'elegante scelta per occasioni più formali. La nuova collezione di sneaker gioiello rappresenta la perfetta fusione tra stile, comfort e raffinatezza, diventando un elemento iconico nelle nostre proposte di moda. È importante sottolineare che ogni sneaker è realizzata in vera pelle, garantendo non solo stile, ma anche qualità e durabilità.

Qualcosa su di te: il tuo luogo del cuore, per esempio…

Formentera è il mio posto del cuore. È il luogo dove i miei genitori si sono conosciuti, un’isola che ha visto nascere le radici della nostra famiglia. È anche il luogo dove io e mia sorella abbiamo trascorso la nostra infanzia giocando nella natura incontaminata. Ci consideriamo fortunate per aver vissuto momenti di libertà e spensieratezza che solo luoghi come Formentera possono offrire. In onore di questa connessione profonda, abbiamo scelto Formentera come location della nostra nuova campagna estiva SS24. Volendo catturare l’essenza dell’isola e l’impatto di questa sulla nostra storia famigliare abbiamo scelto un team eccezionale e catturato l’atmosfera negli angoli a noi più cari. È un omaggio a dove tutto è iniziato, un modo per condividere la bellezza e l'autenticità di Formentera attraverso la nostra collezione estiva.



Cosa non può assolutamente mancare nel tuo guardaroba?

Vivendo negli Stati Uniti ed essendo spesso in viaggio posso dire che nella mia valigia non manca mai la tuta di Aviator Nation, un brand americano di Los Angeles: comoda e super cool, un autentico must-have. Immancabili gli stivaletti neri di Tosca Blu, essenziali ovunque io vada, facili da abbinare, che sia con un jeans, un vestitino o anche con la tuta. Infine, ho una passione per i cappelli, e questo mi ha ispirato a pensare a una possibile collezione di cappelli per Tosca Blu.



L’accessorio Tosca Blu per un outfit perfetto in vista delle prossime feste.

Il nostro punto di forza risiede nell'offerta di abbinamenti completi, soddisfacendo le richieste dei clienti che cercano di coordinare scarpe e borsa. Dalle décolleté ai mocassini, abbiamo sviluppato linee tematiche pensate per le festività e l'inverno, utilizzando il raffinato velluto per conferire un'atmosfera visivamente ricca e lussuosa. Il velluto nei nostri design apporta un tocco di eleganza ideale per le feste invernali aggiungendo classe e calore. Le nostre tracolline in velluto hanno riscosso grande successo, perfette da abbinare con décolleté o mocassini. Queste combinazioni consentono ai clienti di creare outfit coordinati, inserendo uno stile e una coerenza distintivi nel loro guardaroba. La nostra capacità di offrire abbinamenti completi rappresenta un elemento chiave della nostra proposta, unendo estetica e funzionalità per un'esperienza di moda completa.