Camilla D'Antonio: "La pelle parla di noi: prendersene cura fa la differenza"

Camilla, determinata e volitiva fin da piccola mi pare…

Decisamente sì. Sono cresciuta in un ambiente familiare molto dinamico e stimolante. I miei genitori sono sempre stati un esempio di grande impatto: entrambi lavoratori e determinati. Mia mamma è una grande leader, un esempio unico di forza ed energia da replicare.



Farmacista per DNA o per passione?

Direi entrambe. Con papà medico, nonna e mamma farmaciste, era sicuramente nel mio DNA. Mia nonna era specializzata in galenica. Trascorrevo molto tempo con lei, mi appassionava osservarla mentre lavorava e, probabilmente, è lì che è cresciuto il mio interesse nel trovare la sinergia degli attivi per aiutare le persone a risolvere problematiche della pelle. Lo studio e la passione poi mi hanno portata dove sono oggi. Essere farmacista è sicuramente un plus fondamentale per il lavoro che svolgo come Direttrice Scientifica di Miamo. Sono sempre in prima linea nella formulazione di tutti i prodotti di Medspa, la società che raggruppa i brand Miamo e nutraiuvens. Essere farmacista mi ha permesso di raggiungere il mio sogno: sviluppare prodotti funzionali ed utili a diverse esigenze cutanee così che le persone si possano sentire meglio nella propria pelle.



Diventare imprenditrice, un sogno che diventa realtà.

Il sogno, prima di tutto, è sempre stato quello di trovare attivi per risolvere le mie problematiche di pelle. Da piccola ho sofferto di acne e crescendo di un forte melasma. Questo è il motivo più forte che mi ha spronato a intraprendere il percorso di imprenditrice: volevo sentirmi bene nella mia pelle e far stare meglio tutte le persone con problematiche cutanee. Avere il grande supporto di mia mamma in un viaggio inesplorato per entrambe, è stato l’altro decisivo tassello per dare vita alla Medspa. Essere co-founder di un brand mi ha permesso di mettere subito in pratica gli studi e diventare imprenditrice già a 23 anni, subito dopo la Laurea. Ritrovarsi così giovane ai vertici di un’azienda non è stato banale e non lo è tutt’ora. Il percorso come imprenditrice si compone anche di ostacoli e difficoltà, a volte molto complicate da gestire, ma per fortuna, con l'esperienza, sto imparando a controllare meglio anche questa parte meno attraente dell’imprenditoria. Ci pensano le immense soddisfazioni a fornirmi l’energia per proseguire.

So che ti hanno riconosciuto due brevetti.

È vero e ammetto che il riconoscimento di due brevetti per invenzione è forse il mio più grande orgoglio. Miamo ha ottenuto il primo brevetto italiano per Epinage®, che riconosce l’assoluta novità del pool di attivi funzionali per la sua azione epigenetica alla base della linea anti-età globale Age Reverse. Il secondo Brevetto è per Elpa25, un pool di acidi esfolianti di nuova generazione con cui è formulato il Renewal Peel Serum, peeling non fotosensibilizzante e adatto anche a pelle sensibile e secca. Ad Elpa25 sono legata sia per il riconoscimento di un lavoro professionale importante, ma anche come mamma, in quanto sono le iniziali del nome dei miei figli.



La cosmetica intesa come amore per se stessi.

Mia madre e io, attraverso il brand, ribadiamo quotidianamente l’importanza di prendersi cura di se stessi. Ritagliarsi del tempo per amarsi può sembrare un’azione semplice da mettere in pratica ma non lo è, soprattutto nella vita frenetica che ognuno di noi conduce. I numerosi impegni quotidiani, spesso prendono il sopravvento, facendoci restare in secondo piano senza un attimo da dedicarsi. Il momento della skincare è perfetto per concedersi qualche minuto, mattina e sera: mia madre e io continuiamo a ripetere che la pelle è un organo e parla di noi e quindi prendersene cura fa la differenza, perché risulterà più bella e ci farà stare meglio. Fermarci a coccolarla è qualcosa che le dobbiamo.



Quali sono i tratti distintivi di Medspa?

L’impegno nel garantire il benessere a ogni tipo di pelle attraverso protocolli personalizzati In&Out. Come dicevo, il mio sogno è sempre stato quello di poter trovare la sinergia degli attivi per aiutare le persone e su questo desiderio nasce la filosofia di Medspa basata su protocolli definiti selezionando accuratamente la combinazione dei prodotti più adatti a una specifica esigenza. Per ogni protocollo suggeriamo anche l’applicazione corretta dei prodotti che segue una logica sequenziale per rispettare la fisiologia cutanea e al suo equilibrio in modo da garantire costantemente la salute della pelle. La filosofia del protocollo e della sequenza di applicazione, insieme agli attivi altamente funzionali, sono ciò che differenzia e posiziona il brand in modo unico. Un concetto che ribadiamo sia attraverso i social network su cui abbiamo una fortissima presenza, sia durante le Masterclass che da gennaio stiamo organizzando in tutta Italia proprio per condividere il mondo Miamo con Farmacisti partner, Miamo Lovers e Influencer. Credo ci siano tanti altri aspetti che contribuiscono a definire l’identità di Medspa e a renderla unica, quali la trasversalità, l’impegno verso la sostenibilità, ma anche i moltissimi progetti di sostenibilità a cui prendiamo parte o rivolti alla bellezza di cultura, musica e sport…

Vita privata: conciliare lavoro e famiglia può essere complicato.

È complicato. Ma trovare il giusto equilibrio è possibile. Mio marito, Matteo Genova Bocchi Bianchi, è il Direttore Generale di Medspa. Lavorare con il proprio compagno può essere difficile ma, onestamente, sono molto contenta perché nel tempo abbiamo trovato un incastro perfetto tra vita lavorativa e familiare. Le giornate in ufficio sono sempre intense, costituite di confronti e, a volte, anche di qualche divergenza. Tuttavia, una volta lontani dall’ufficio, siamo semplicemente marito e moglie, ci dedichiamo alla coppia e ai due meravigliosi figli che ci riempiono il cuore appena torniamo a casa.

So che ami la barca a vela.

Confermo! In realtà amo lo sport in generale. Dopo tanti anni di nuoto, ho iniziato ad andare in barca a vela. Durante il periodo adolescenziale ho gareggiato in una squadra di Napoli sostenendo gare nazionali e internazionali. La barca a vela, come ogni sport, aiuta tantissimo a sviluppare valori importanti come sacrificio, duro lavoro, perseveranza: valori che ho fatto miei e che mi hanno aiutata nella vita personale così come in quella professionale. Da madre, sto già facendo sperimentare ai miei figli diversi sport per aiutarli a scegliere l’attività più adatta alle loro caratteristiche personali, così anche loro potranno imparare valori come impegno e costanza, richiesti in tutti gli ambiti della vita per ottenere i risultati a cui si ambisce.

Cosa consiglieresti alle signore per andare incontro al meglio alla stagione autunnale?

Utilizzare i giusti prodotti dopo le vacanze estive è fondamentale per la salute della pelle. Sicuramente continuare con l’esfoliazione ed utilizzare prodotti per trattare le macchie se sono apparse durante l’estate. Effettuare un profondo trattamento anti-age con prodotti come Retinol Cream 1% a base di retinolo che aiuta a correggere i segni cutanei indotti da crono e fotoinvecchiamento. Infine, per continuare a brillare, un tocco di luce con Age Reverse Glow Primer Serum, siero anti-età, primer ed illuminante con brevetto epigenage® e attivi altamente performanti. Un siero di cui sono molto orgogliosa e che ha vinto anche come Cosmetico dell'anno 2022-2023 all’ultimo Cosmofarma.

Il tuo prodotto must have?

Questa è una delle domande più difficili a cui rispondere! Sicuramente gli esfolianti, il Renewal Peel in particolare. I prodotti per prevenire e tenere sotto controllo le macchie come il Pigment Control e il Siero SPF 50+ Pigment Defense, ma anche il Multi-peptide 20% Lifting Serum, siero tensore per le rughe d’espressione, uno dei miei preferiti. Potrei farti un lunghissimo elenco… la mia skincare si compone di innumerevoli step e cambia a seconda della stagionalità e del luogo dove sono!

Un suggerimento alle ragazze che desiderano diventare imprenditrici.

Occorre credere in se stesse seguendo la propria passione e audaci nel prendere rischi. Inoltre, è importante formarsi e studiare costantemente, sentirsi arrivate vuol dire aver fallito, così come costruirsi una rete di persone di cui fidarsi e a cui poter delegare. Bisogna sbagliare e imparare dagli errori, essere resilienti e avere la capacità di adattarsi rimanendo fedeli ai propri valori. Infine, sognare in grande e non mettere limiti alle ambizioni, ma provarci sempre. Il mio augurio? Buona fortuna per il percorso imprenditoriale!