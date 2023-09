Maria Elena Olcelli: "L'amore per sé stessi si riflette nelle relazioni e crea una connessione positiva"

Elena, cominciamo da te: che bambina sei stata?

Sono stata una bambina felice, molto testarda e sognatrice esattamente come lo sono ora, con qualche anno in più.

Diventare imprenditrice, una strada segnata.

Olcelli Farmaceutici è un’azienda familiare, fondata nell’immediato dopoguerra da mia nonna, Mariuccia De Feo Olcelli, come officina galenica. Suo figlio Manlio - mio padre - era farmacista e ha successivamente allargato la produzione, occupandosi in prima persona anche della formulazione dei prodotti. Io rappresento la terza generazione della famiglia e dell’azienda, che oggi comprende sette brand, inclusa una linea dedicata ai tatuaggi, una al pet-care e Linea MammaBaby, che quest’anno compie dieci anni. Si può parlare di strada segnata, ma anche di fortissimo desiderio di portare avanti la tradizione.

L'azienda di famiglia è una realtà alla quale sei legatissima.

Sono cresciuta all'interno di questa azienda e ho avuto la fortuna di osservare la mia famiglia dedicare la propria vita a questa attività, e questo mi ha ispirato a continuare l'eredità familiare. Credo fermamente nel potenziale di cambiamento positivo che un’azienda farmaceutica può avere e sono determinata a preservare e sviluppare il patrimonio e il valore che abbiamo costruito nel corso degli anni. Sono orgogliosa di fare parte di questa azienda e mi impegno a portarla avanti con integrità, innovazione e un forte senso di responsabilità verso le persone che lavorano per noi e che comprano e amano i nostri prodotti.

La cosmetica e i prodotti per il benessere sono amore per sé e per gli altri.

Sono convinta che prendersi cura di se stessi attraverso la cura del corpo e della pelle contribuisce al benessere psicologico ed emotivo e ci permette di esprimere la nostra personalità e di sentirci bene con noi stessi e con gli altri. Credo che l'amore per sé stessi si rifletta nelle relazioni con gli altri creando una connessione più positiva. Questo è ancora più evidente in una linea di prodotti dedicati alle mamme e ai loro bambini: momenti come quello del bagnetto, del cambio, o del massaggio neonatale, offrono la possibilità di rafforzare il legame genitore-figlio. È per questo che abbiamo creato una linea di prodotti che potesse accompagnarli in tutti questi momenti importanti, favorendo un senso di connessione e di intimità ogni giorno.

Quali sono i tratti distintivi di Olcelli Farmaceutici?

Sicuramente qualità, attenzione alla sostenibilità e produzione Made in Italy. Qualità per noi significa operare in accordo con le norme di buona fabbricazione e con quelle previste dai regolamenti internazionali di sicurezza e qualità, ma anche ottenere il meglio selezionando i migliori ingredienti naturali, scelti in funzione delle finalità di ciascun prodotto che produciamo.

Anche la sostenibilità è un tema a cui tenete particolarmente.

È così. La sostenibilità è sempre stata un altro aspetto importantissimo: nel 2010 abbiamo installato i primi pannelli fotovoltaici, che hanno reso l’azienda autonoma fino al 40% dei consumi di energia elettrica. La superficie dei pannelli è stata successivamente ampliata e ad oggi il risparmio di emissioni di CO2 nell'ambiente è pari a quasi otto viaggi A/R Londra/New York o al piantare 740 nuove piante. In generale, l’impegno per uno sviluppo sostenibile nel pieno rispetto dell’ambiente è uno dei principali obiettivi di Olcelli Farmaceutici. La scelta stessa di mantenere la produzione in Italia comporta in sè il rispetto di determinate regole e normative ambientali. Essere made in Italy al 100% è una sfida, perché delocalizzare permetterebbe di abbassare i costi, ma teniamo a una cura estrema per la qualità e per il dettaglio, cosa possibile solo tenendo qui tutte le fasi produttive.

Come nasce Linea MammaBaby?

Nell’offerta di Olcelli Farmaceutici mancava una gamma dedicata alla prima infanzia e alle mamme: l’idea di creare Linea MammaBaby è nata proprio dalla mia esperienza di mamma di tre splendidi bambini. Volevo creare una linea di prodotti che fosse adatta a tutta la famiglia e studiata nei minimi dettagli, così da soddisfare le diverse esigenze quotidiane delle mamme e dei loro bambini. Prodotti che potessero essere al loro fianco in ogni momento della giornata e in ogni fase della vita sin dai primi giorni, e che avessero una storia da raccontare. Ogni prodotto è infatti caratterizzato da una illustrazione, e da un personaggio, creati dalla talentuosa illustratrice Chiara Belloni, pensati per rendere i bambini autonomi nel loro rituale quotidiano, poiché li aiutano ad associare con più immediatezza il prodotto alla sua funzione. Siamo davvero soddisfatti del percorso di crescita che Linea MammaBaby ha fatto in questi dieci anni, in cui siamo arrivati in 17 mercati internazionali oltre all’Italia (da ultimo siamo sbarcati in India a inizio 2023), ma soprattutto del rapporto di fiducia che si è creato con tanti consumatori che abbiamo accompagnato per mano nel bellissimo viaggio della maternità e della prima infanzia.

Vita privata: non hai rinunciato alla famiglia, ma conciliare con il lavoro non è sempre facile.

Assolutamente: credo sia una delle sfide principali per tutte le donne. Ogni caso è a sé, ma per quanto mi riguarda ho sempre cercato di fissare delle priorità e di stabilire limiti chiari sia per il lavoro che per il tempo trascorso con la famiglia. Pianificazione da una parte e flessibilità rispetto agli imprevisti dall’altra sono due punti fermi per me per affrontare qualsiasi sfida quotidiana. Come imprenditrice, sento spesso il peso delle responsabilità sulle mie spalle e il successo di Olcelli Farmaceutici è per me importantissimo. Però lo è altrettanto non perdermi nessun momento della crescita dei miei figli ed essere presente nella loro quotidianità. D’altra parte, l’idea per lanciare Linea MammaBaby è nata proprio dalla mia esperienza di mamma e i miei figli sono sempre stati una ispirazione nella creazione dei prodotti e delle storie e dei personaggi che li caratterizzano, nonché protagonisti di alcune delle nostre campagne. Si può dire che Olcelli è un’azienda a conduzione familiare, ma che Linea MammaBaby è un vero e proprio “affare di famiglia”!

Non hai mai voluto lasciare la Brianza, un marchio di fabbrica.

La Brianza è il luogo d’origine della mia famiglia: l’officina galenica di mia nonna è stata fondata a Seregno, che al tempo era un piccolo paese. L'azienda è da sempre strettamente legata al territorio, e quando, ormai 30 anni fa, è stato necessario un adeguamento strutturale della nostra sede e del nostro stabilimento produttivo, ci siamo spostati a Giussano - dove tutt’ora siamo - a pochi chilometri da dove tutto è nato. Ho una forte connessione emotiva con questi luoghi, in cui sono nata e cresciuta e dove ho costruito la mia famiglia, quindi non potrei immaginare la mia azienda in un luogo diverso.

Il vostro prodotto must have?

La gamma di Linea MammaBaby è molto completa e comprende prodotti per tutte le necessità della prima infanzia - dal bagnetto, al cambio pannolino alle attività all’aria aperta - e delle mamme. I prodotti però che definirei “iconici” sono quattro: Giacomino, il Doccia-Shampoo Baby per corpo e capelli; Margherita, il Sapone Baby Cosmos Natural particolarmente adatto alla detergenza delle pelli delicate e sensibili dei bambini; Pasqualino, il Bagno baby Cosmos Natural, che dona alla pelle morbidezza e idratazione e rende il momento del bagnetto una coccola. Infine, Guendalina, l’olio di mandorle dolci, adatto sia al massaggio della cute dei bambini, sia al trattamento del corpo delle mamme prima, durante e dopo la gravidanza.

Oltre alla sostenibilità ambientale anche la salute è una priorità per voi.

La sostenibilità è un aspetto fondamentale anche per Linea MammaBaby. I bambini sono il nostro futuro ed è nostro compito impegnarci perché il loro sia un futuro migliore. Utilizziamo quindi materie prime con un basso impatto ambientale, e molti nostri prodotti sono certificati Cosmos Natural, una certificazione che garantisce maggiore controllo dei singoli ingredienti. Una particolare attenzione la rivolgiamo anche ai mari: tutti i prodotti solari di Linea MammaBaby rispettano infatti le direttive del trattato coralli delle Hawaii e contengono filtri solari Eco Reef. Trattandosi di prodotti rivolti ai più piccoli, siamo particolarmente attenti agli aspetti di sicurezza e salute: l'intero sistema di formulazione, produzione e controllo è effettuato secondo elevati standard qualitativi nel rispetto di criteri di certificazione della qualità e dell’ambiente, dettate dalle norme internazionali.

Un suggerimento alle ragazze che desiderano diventare imprenditrici.

Il primo passo fondamentale è avere fiducia nelle proprie capacità e nella propria visione imprenditoriale: credere nel proprio potenziale ed essere pronte a mettersi alla prova. Poi, essere resilienti e imparare dagli insuccessi: l'imprenditoria può essere un percorso pieno di sfide e ostacoli: bisogna considerare le difficoltà come opportunità di crescita e di miglioramento. Infine, quando ci si lancia in un’attività imprenditoriale è facile lasciarsi travolgere dall'impegno e dedicarvi la maggior parte del tempo e dell'energia. E’ però altrettanto importante prendersi cura di se stesse e trovare il tempo necessario per rilassarsi e ricaricarsi: il benessere personale è fondamentale per il successo a lungo termine.

Una curiosità su di te per i nostri lettori

Sono timida, molto riservata per ciò che riguarda i miei sentimenti e la mia vita privata, anche se apparentemente posso sembrare molto socievole ed estroversa. Ho una timidezza di fondo che a volte non mi permette di esprimere come vorrei le emozioni e i sentimenti che provo, una caratteristica che negli anni mi ha portata a diventare riservata e selettiva.