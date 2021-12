Silvia Bertesago: "La forza di combattere cresce di giorno in giorno se ci guida il cuore"

Silvia Bertesago, Amministratore Delegato di IoBoscoVivo Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Silvia, sono curiosa di iniziare questa chiacchierata e so di trovarti all’estero in questo momento.

Abito in Svizzera Italiana, dove vivo ormai da diversi anni. Ho studiato Economia e Management all’Università di Lugano e poi sono rimasta qui per motivi di lavoro: l’azienda di famiglia di cui ho fatto parte fino al 2019 ha qui una sede. Quando ho iniziato ad occuparmi di IoBoscoVivo ho deciso di aprire una sede anche qui per il mercato interno, ma non sono distante dall’Italia perché Mendrisio è proprio vicinissima al confine e quindi riesco a mantenere i miei legami affettivi e le relazioni con gli amici in Italia e nello stesso tempo posso gestire il mio network professionale sia in Italia che in Svizzera.

Hai iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia: com’è andata?

Mi sono fatta le ossa grazie a una bella gavetta! Dopo essermi laureata, mio padre Flavio mi ha accolta nella sua azienda, facendomi però partire dal basso perché è importante formarsi e capire a tutto tondo la vera realtà aziendale. Non mi sono sottratta dunque all’attività di magazzino, a quella di contabilità, ma poi ho avuto l’opportunità di crescere e di arrivare a livelli manageriali ricoprendo un ruolo commerciale. D’altra parte, voglio sottolineare come sia stata importante per me la figura di papà Flavio, a cui devo tutto: non solo un imprenditore di successo, ma un vero punto di riferimento e un esempio per me. E’ sempre grazie al passaggio generazionale che adesso mi occupo di IoBoscoVivo, l’azienda alimentare di cui sono Amministratore Delegato.

Nasce dalla passione di tuo padre anche IoBoscoVivo.

Mio padre ha sempre avuto una grandissima passione per la natura, al punto che da giovane, quando non ne poteva più dei ritmi frenetici della città e dello smog, scappava dalla nonna in Veneto per perdersi nei boschi, immergendosi in completa simbiosi con la natura, dove si sentiva veramente vivo e sereno, ed ecco il perché del nome “IoBoscoVivo”. Dal 2009 proprio per assecondare questa sua passione ha creato degli orti botanici volti a preservare l’ecosistema e investendo su progetti di ricerca; grazie a studi e ricerche condotti con varie Università, nacque nel 2013 l’azienda agricola IoBoscoVivo. Iniziammo dunque ad approfondire la ricerca sull’utilizzo dei funghi, sia per il benessere dell’ambiente che delle persone. In particolare, abbiamo analizzato le proprietà salutistiche del fungo Shiitake, il secondo fungo più consumato al mondo, che abbiamo poi inserito in tutti i nostri prodotti alimentari funzionali biologici.

Il fungo Shiitake ha delle importanti proprietà nutrizionali e salutistiche, mi sembra.

E’ così. Si tratta di un fungo i cui effetti benefici sulla salute sono ampiamente sfruttati nel mondo orientale, dove viene impiegato a supporto delle terapie volte a combattere diverse patologie tumorali, tra cui il cancro al seno e inoltre sempre più studi testimoniamo la sua efficacia nel contrastare gli effetti collaterali della chemioterapia. Tra le proprietà maggiormente riconosciute allo Shiitake non si può non menzionare l’importante azione immunostimolante dovuta alla presenza di Lentinano, un betaglucano in grado di potenziare l’attività delle cellule deputate alla difesa del nostro corpo da virus e batteri. Infine, ci tengo a sottolineare che i nostri Shiitake hanno un contenuto di Vitamina D elevatissimo; infatti, grazie al nostro speciale metodo di coltivazione, siamo riusciti ad aumentare di oltre 300 volte in più il contenuto di questa vitamina rispetto ai convenzionali in commercio, tanto da poterlo dichiarare in etichetta come “ad alto contenuto di”. Essendo la vitamina D introvabile nel campo vegetale, i nostri Shiitake sono ideali anche per vegani e vegetariani, perché si tratta di Vitamina D totalmente vegetale e facilmente assimilabile, un ulteriore plus a questo prodotto innovativo e funzionale. Da quando mi alimento con i prodotti IoBoscoVivo mi sono resa conto di quanto realmente questo fungo faccia stare bene, in salute tanto da rendermi più forte contro i malanni di stagione… difficilmente prendo anche solo un raffreddore!



Hai preso in mano IoBoscoVivo trasformandola in una realtà di successo.

Non è stato facile, ma ci stiamo lavorando! Prima di tutto, ho cominciato a formarmi, frequentando un master in Food Marketing, poi viaggiando molto, scoprendo la cultura culinaria di altri paesi e facendo corsi sui funghi medicinali. Ho costituito un team giovane e tutto al femminile, con persone validissime che ho reclutato nel 2020 durante la pandemia che credessero tanto quanto me nei valori dell’azienda: Be Green (biorisanamento dei boschi), Be Healthy (creazione alimenti funzionali), Be Free (imprinting bambino-natura). Ci avvaliamo di un centro ricerche affiliato alla nostra azienda specializzato in analisi di laboratorio, ricerche sulle proprietà funginee e relazioni con Università. Per il 2022 abbiamo in serbo diversi progetti: un restyling dell’e-commerce, sfruttando una piattaforma più performante e interattiva per migliorare l’esperienza dei nostri consumatori, affrontare il mercato estero europeo e sviluppare insieme a grandi aziende alimentari italiane delle sinergie di co-marketing.

Qual è la mission di IoBoscoVivo?

IoBoscoVivo vuole fare del bene alle persone e all’ambiente, diventando un punto di riferimento, una comunità, per i suoi consumatori che cercano uno stile di vita sano, smart e sostenibile. Creiamo prodotti alimentari vegetali, dall’alto valore aggiunto, biologici, sani e rispettosi dell’ambiente, per ogni momento della giornata, ideati per soddisfare ogni esigenza (intolleranze, allergie, stili di vita) con superfood bio vegetali con alto profilo organolettico e alte proprietà benefiche. Il nostro slogan è “Trasformiamo ciò che la natura ci regala in #Gustoebenessere”.

Vogliamo parlare di tempo libero?

Purtroppo, in questo periodo ne ho pochissimo, sono impegnata totalmente in IoBoscoVivo e lavoro davvero tanto, anche perché ho delle responsabilità a cui far fronte e non sono ancora pronta per poter delegare. Di contro, vorrei avere un po’ più di serenità per dedicarmi alle mie passioni, cioè i miei cagnolini, lo sport e i viaggi. Quando ho iniziato a lavorare ho viaggiato molto, ma adesso, a causa della pandemia, sono bloccata come tutti; per me, che amo esplorare la cucina e i superfood del territorio, viaggiare è utile anche per le suggestioni gastronomiche che poi propongo con IoBoscoVivo.

So che ami molto la pittura.

E’ vero, la adoro: adoro l’arte, i quadri e i colori, da cui traggo costante ispirazione per la realizzazione dei packaging e delle linee prodotto.

Un suggerimento alle ragazze che desiderino diventare imprenditrici?

Avere dei sogni da realizzare, dei grandi sogni. Bisogna iniziare da un progetto e farsi guidare dal cuore e dalla passione, con determinazione e resilienza, perché le difficoltà ci sono e ci saranno sempre, ma occorre essere positive e perseverare, perché la forza di combattere cresce di giorno in giorno se ci guida il cuore. Da una citazione famosa di Walt Disney, “Se puoi sognarlo puoi farlo”.

Natale è ormai vicinissimo: IoBoscoVivo cosa propone?

Per questo Natale IoBoscoVivo proporrà delle box regalo per ogni esigenza! Avremo infatti la box “Fitness” per gli amanti dello sport, la box “Gourmet” per i palati più raffinati, la box “Senza glutine” per i celiaci, oppure la box “Golosa” o dedicata agli snack più sfiziosi, da degustare in ogni momento della giornata. Tutte le box regalo sono in perfetto tema natalizio, pensate per creare dei piccoli scrigni di gusto e benessere da regalare, inoltre all’interno della confezione saranno presenti dei simpatici adesivi pensati apposta per decorare biglietti d’auguri o pacchi regalo e donare un pensiero positivo di gioia alle persone a noi care.