Maria Sole Barbieri: "La costanza premia e regala risultati più di qualsiasi altra cosa"

Maria Sole, il tuo è un nome che trasmette energia e positività. Un caso?

Può darsi! Di certo, i miei genitori hanno dato a me e a mia sorella Gioia nomi che richiamano felicità. Io poi sono sempre stata una sportiva e nella mia vita ho trascorsi come tennista professionista, attività che ho svolto per oltre dieci anni.

Adesso ti trovo a Milano, ma le tue origini non sono meneghine.

Sono nata e cresciuta a Milano Marittima, quindi romagnola di origine. Mentre studiavo all’università ho conosciuto quello che sarebbe poi diventato mio marito e per amore sono andata a vivere a Firenze, dove sono rimasta per qualche anno. Nel frattempo, ho avuto anche due figli, Joseph Leone, sei anni, e Gian Rocco, cinque. Ad un certo punto, però, mi sono trasferita a Milano per motivi di lavoro, visto che il mio pubblico è soprattutto del centro nord, e mi trovo benissimo.

Come nasce MSB Training?

Dopo aver praticato sport a livello agonistico per tanti anni il mio fisico era piuttosto massiccio, diciamo così. A maggior ragione, dopo due gravidanze e così ravvicinate per di più, mi sono resa conto che dovevo rimettermi in forma. Ho iniziato a fare allenamento, filmandomi e pubblicando i video sui social network ed è stato un successo: quello che facevo io, lo potevano fare anche le altre ragazze e così ho iniziato a sperimentare quello che io stessa oggi insegno.

Il lockdown è stato un periodo di grande importanza per la tua attività.

E’ così. Nelle difficoltà c’è chi si lascia andare e magari durante il lockdown ha assecondato un mood negativo e si è mosso pochissimo, e chi invece sa reagire e ha vissuto questo periodo come un’occasione per dedicarsi del tempo e riprendere una adeguata forma fisica. Il mio programma è esploso perché permette un allenamento a casa in pochissimo spazio: sono passata da 200 iscritti al mio canale a oltre 5.000 proprio durante il periodo di chiusura, perciò direi che si è trattato di un’ottima opportunità.

Qual è l’obiettivo del tuo programma?

In generale, la richiesta è quella di dimagrire e per raggiungere questo obiettivo occorre fare allenamento e attenzione all’alimentazione. Bisogna essere toniche, senza tuttavia essere eccessivamente mascoline e quindi raggiungere una figura armonica in un corpo femminile e atletico allo stesso tempo.

Mi puoi spiegare meglio in cosa consiste MSB Training?

Il mio metodo è un mix di esercizi di tonificazione e cardio, che prendono spunto dalla preparazione atletica nello sport e meno dalla palestra; attraverso una serie di video interattivi propongo allenamenti che hanno come obiettivi quelli di far bruciare molte calorie, fortificare e migliorare l'assetto posturale, allenare nello specifico i muscoli più a target del mondo femminile (glutei, addome, deltoidi e tricipiti). Si suda e si fatica tanto, ma sempre divertendosi.



Mamma e imprenditrice allo stesso tempo: difficile?

E’ importante organizzarsi. Per esempio, io mi alzo prestissimo e dopo aver portato i bambini a scuola cerco di sbrigare tutte le faccende di lavoro entro la mattinata, in modo da potermi dedicare ai bimbi nel pomeriggio quando tornano a casa. Ovviamente, mi faccio aiutare: ho comunque una babysitter che mi segue e su cui poter contare per la gestione dei piccoli. Quanto ai miei genitori, sono giovani e dinamici: mi vengono a trovare almeno una settimana ogni mese e così possono darmi una mano.

Che tipo di mamma sei?

Sono piuttosto rigida: compiti, sport e alimentazione sana, quando possibile. In questo caso, se siamo a casa, evito di dare loro prodotti confezionati e a tavola cerco di proporre piatti semplici con molto pesce, verdure e cereali integrali.

So che ami la moda.

Sono una vera fashion victim! Adoro i vestiti e mi piace passare dall’abbigliamento sportivo, con tuta e sneakers, a quello elegante con tacco 12. Amo il bello e anche per questo impiego una cura quasi maniacale nello scegliere le location dei miei video, sobrie ed eleganti insieme.

Un suggerimento per chi desidera recuperare la linea perduta?

Innanzitutto, bisogna avere costanza, perché questa premia e regala risultati più di qualsiasi altra cosa. Inoltre, non si deve andare per tentativi, ma scegliere un trainer di riferimento e seguire un programma definito: si ottengono risultati incredibili. Infine, quanto all’alimentazione, inutile seguire diete troppo restrittive che spingono alla trasgressione: io consiglio di sgarrare qualche sera alla settimana per soddisfare il palato e aumentare la motivazione.