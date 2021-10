Giulia Orsolini: "In azienda ciascuno si occupa della propria area, ma con una visione univoca"

Giulia Orsolini, Marketing Manager di Orsolini Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Giulia, sei giovanissima, ma molto determinata. Questione di Dna?

La nostra è un’azienda con 141 di storia: è stata fondata nel 1880 ed io, insieme a mio fratello e ai miei cugini, rappresento la quinta generazione di imprenditori. Direi che il destino era segnato.





L’origine dell’azienda parte da molto lontano, dunque.

Alla fine dell’800 il nonno di mio nonno iniziò con una piccola attività commerciale vendendo minuteria metallica, attrezzi da lavoro e poi anche concimi, tenuto conto che Vignanello, il piccolo paese in provincia di Viterbo in cui ancora oggi abbiamo la nostra sede, è una zona agricola votata alla coltivazione di nocciole. Tra il 1980 e il 1990 mio padre e mio zio allargarono l’attività con l’apertura di nuovi punti vendita e la differenziazione per tipologia di clientela: quella professionale, più interessata a edilizia, ferramenta, termoidraulica, e quella privata, con un’ampia offerta di soluzioni per pavimenti, bagni, cucine, finestre ed arredamento





Come vi siete organizzati in famiglia?

Per una gestione che sia la più efficace possibile, abbiamo deciso da sempre che le uniche persone titolate a sedere in azienda in ruoli chiave possano essere solo i componenti della famiglia: no quindi a mogli, mariti e fidanzati. Inoltre ci siamo divisi le aree di competenza, ognuno porta avanti la propria area, ma con una visione ed una strategia univoche.





Per quanto riguarda voi giovani, quali sono stati i cambiamenti apportati in azienda?

Abbiamo sicuramente dato una spinta relativamente all’apertura di nuovi showroom e punti vendita nel Centro Italia, sette in sette anni, e per la fine di novembre apriremo il nostro primo showroom a Milano, capitale della moda e del design: un grande traguardo per noi. Per quanto concerne poi il passaggio generazionale, ovviamente non sono mancati tavoli di confronto, ma abbiamo lavorato su tre ambiti in particolare: innanzitutto l’innovazione, cercando di formare le persone su tecniche di vendita e competenze manageriali, perché l’azienda sta cambiando pelle, diventando da padronale a manageriale. Poi ci siamo concentrati sul layout del punto vendita e sul tipo di rapporto che vogliamo instaurare con la clientela, pensando per esempio a chi lavora in questo settore e che quindi oggi ha la possibilità di servirsi agli scaffali liberamente, ma con l’aiuto e il supporto di personale qualificato capace di fare consulenza. Infine, abbiamo promosso azioni di marketing facendo in modo che Orsolini diventasse un marchio ad alta riconoscibilità. Infine, voglio sottolineare che uno dei nostri punti di forza è che i nostri consulenti effettuano un progetto per creare qualcosa che sia assolutamente su misura del cliente sulla base dei suoi bisogni: molto più quindi che un semplice atto d’acquisto.





So che proprio per questo motivo avete promosso una campagna televisiva.

Il nostro obiettivo è proprio quello di creare interesse tra i nostri clienti e farli sentire parte di una community. Per esempio, per celebrare i 141 anni di attività di Orsolini, abbiamo deciso di regalare calzature antinfortunistiche da lavoro ai clienti del settore professionale, mentre ai privati offriremo un doppio regalo: prodotti al 50% del prezzo ed un ulteriore 50% come sconto in fattura grazie alle agevolazioni fiscali.





Venendo a te: di cosa ti occupi esattamente?

Dopo gli studi universitari in economia aziendale, il mio inserimento in azienda ha riguardato il settore marketing, dalla gestione del sito, alle campagne pubblicitarie, agli eventi aziendali, alle decisioni strategiche di brand, del quale mi occupo con due fantastici collaboratori. Per preparami al meglio, ho anche frequentato un Master alla Luiss in sviluppo manageriale e sto per iniziarne un altro sulla gestione del personale, visto che a me spetta anche la responsabilità delle Risorse Umane in azienda.





Parliamo di tempo libero…

Adoro viaggiare, scoprire nuovi mondi, usi e costumi differenti. Amo l’avventura e fare nuove esperienze come scendere nelle cavità della Terra facendo percorsi speleologici: credo che studio e viaggi aprano la mente e ci aiutino a trovare la forza per essere noi stesse sempre favorendo l’intraprendenza necessaria anche per farsi strada nel mondo del lavoro.





Una curiosità su Vignanello?

Oltre che essere un borgo stupendo, qui si può assaggiare una specialità golosissima della nostra tradizione: le bertolacce, una sorta di crepes finissime fatte solo acqua, farina e uovo, ripiene di parmigiano e pecorino, che vengono preparate soprattutto in occasione della festa del vino: una vera delizia per il palato!