Francesca Doda: "Occorre guardare nel lungo periodo, perché ogni scelta ha ripercussioni sul nostro futuro"

Buongiorno, Francesca. La chiamo da Milano, lei mi risponde da…

Io mi trovo a Genova, la mia città alla quale sono peraltro legatissima. Questo è stato un inverno piuttosto freddo rispetto al solito, ma resta comunque un clima davvero molto piacevole e guardare il mare è per me assolutamente impagabile.

Vorrei conoscerla meglio: mi racconta un po' di sé?

Sono sempre stata una bambina modello, molto coscienziosa, una studentessa attenta e volenterosa, mai un colpo di testa: amicizie giuste, sport a livello amatoriale, tennis, sci, barca a vela, insomma, una bella adolescenza. Ho fatto studi classici al termine dei quali ho deciso di proseguire completando la mia preparazione scegliendo la facoltà di filosofia, con indirizzo epistemologico, per dare spazio anche a un approccio scientifico. Una scelta dettata dalla passione, senza alcun tipo di condizionamento; ne ero così affascinata che ricevetti anche una proposta molto gratificante come ricercatrice in ambito accademico per una prestigiosa università svizzera. Ero tuttavia troppo giovane e troppo legata, come tutt'ora del resto, alla mia città e ai miei affetti: sono figlia unica e la mia è una famiglia molto unita, per cui non me la sentii di trasferirmi e quindi rinunciai.

Una nuova occasione però era dietro l'angolo, mi pare.

E' così. Mi capitò di lavorare in un incubatore di imprese e la mia attività fu legata alla nascita delle aziende. Mi sono occupata di progetti molto interessanti legati ai finanziamenti della Comunità Europea, ragione per la quale mi sono trovata a viaggiare molto, attività che ho sempre amato. Si è trattato di un'esperienza davvero molto stimolante e formativa, perché mi sono trovata ad affrontare approcci diversi, priorità differenti, nuove modalità di lavoro: un'ottima palestra, direi.

Nel frattempo, ha creato una sua famiglia.

Mi sono sposata giovane; il mio primo figlio, Federico, è arrivato quando avevo trent'anni, il secondo, Umberto, qualche anno dopo. Il mio è stato un percorso lineare all'interno dell'azienda, senza grandi scossoni. Se a questo aggiunge che mio marito mi ha sempre aiutato ed è stato un papà molto presente, oltre al fatto che ho potuto contare sull'aiuto e il supporto dei nonni, è chiaro che per me, con una organizzazione volta a rendere semplice e gestibile l'attività di famiglia, non è stato alla fine così complicato.

I nonni sono stati importanti nella vita sua e dei suoi figli?

Dal mio punto di vista, i nonni sono figure insostituibili. I miei ragazzi, che oggi hanno rispettivamente 23 e quasi 20 anni, pur essendo profondamente differenti tra loro per carattere e interessi, hanno potuto contare su un amore grandissimo e un legame speciale con i nonni, con i quali hanno un rapporto meraviglioso, che reputo molto importante e fondamentale per il loro percorso di crescita.

La maternità ha costituito un ostacolo al suo percorso di carriera?

Come anticipavo, il mio è stato un percorso lineare in Iren; ammetto, tuttavia, che con la maternità la disponibilità di tempo viene giocoforza ridotta e questo ovviamente ha delle implicazioni e delle ricadute sull'attività lavorativa. A questo va aggiunto che tempo fa il settore delle utilities era prettamente appannaggio maschile, mentre oggi riuscire a conciliare lavoro e famiglia è diventata una priorità sentita da tutti, uomini e donne, e quindi vi è senza dubbio una maggiore attenzione verso questi temi. Infine, per quanto mi riguarda, ho sempre cercato soluzioni semplici per tutti, anche per agevolare la vita sociale dei miei ragazzi e per semplificare la vita di ciascuno in famiglia.

In Iren di cosa si occupa esattamente?

E' di mia responsabilità la parte di comunicazione commerciale per Iren Mercato, ma anche per le altre società del Gruppo che abbiano rapporti con i clienti finali. Organizzo campagne pubblicitarie, gestisco i canali social, eventi e partnership mirate che possano avere risonanza e visibilità. Ad esempio, abbiamo deciso di essere partner delle ATP Finals di tennis che si terranno il prossimo novembre a Torino: è il più importante torneo di fine stagione nel tennis maschile che ogni anno vede partecipare i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio. Non sappiamo ancora se il fuoriclasse svizzero Roger Federer sarà presente, ma di sicuro in qualità di sponsor nutriamo grandissime aspettative per farci conoscere e poter avvicinare non solo il pubblico torinese, ma anche quello di tutto il territorio italiano, grazie alla straordinaria visibilità della manifestazione.

Un suggerimento alle donne che desiderano fare un percorso di carriera?

Occorre guardare nel lungo periodo, perché ogni scelta avrà ripercussioni sul nostro futuro. Sia le scelte, quanto le rinunce, debbono essere fatte con consapevolezza, che si tratti di lavoro o della famiglia. La valutazione deve essere complessiva e tenere conto anche del proprio carattere e della propria personalità, perché le forzature nel lungo periodo non pagano.

Un'ultima battuta sul Covid-19.

Questa pandemia ha cambiato le abitudini, ci ha fatto rivedere il nostro livello di priorità e ha avuto un forte impatto a livello fisico e psicologico. Per esempio, sono sempre stata abituata a viaggiare molto e il trolley era sempre presente e pronto all'uso; adesso, invece, anche preparare un piccolo bagaglio è diventato terribilmente complicato e lo stare in casa per lungo tempo decisamente più accettabile, visto che in fondo è il luogo che mi regala più comfort e sicurezza.