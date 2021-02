Cecilia Sardeo: "Il web è una validissima alternativa, ma non è mai una scorciatoia"

Cecilia Sardeo, Fondatrice di Biz-Academy.it Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Buongiorno, Cecilia. In smart working anche tu, immagino?

Certamente, anche se per me non è una novità. Sono una imprenditrice digitale da anni ormai, la mia attività viaggia sul web su cui sono “inciampata” parecchio tempo fa.



Interessante questo incontro. Mi racconti la tua storia?

Tanto per cominciare, attualmente mi trovo in Spagna, ma io sono veneta, originaria di Treviso. Seguendo una autentica passione, mi sono laureata in storia senza avere però ben chiaro cosa volessi fare in seguito. Del tutto casualmente, venni a conoscenza di una proposta formativa della IULM di Milano e frequentai un Master in relazioni internazionali a seguito del quale decisi di fare uno stage a Londra. Quando lo stage finì, decisi di rimanere nella capitale inglese, un po’ per imparare meglio la lingua e un po’ per capire se vi fossero nuove e interessanti opportunità.



Da lì il tuo incontro con il mondo digitale, mi sembra.

Iniziai a lavorare per una testata di news online e dopo qualche e tempo, poiché l’azienda voleva aprire una sede in Malesia, mi offrii di partire trasferendomi proprio nel paese del Sud-est asiatico. Dopo otto mesi, il progetto per il quale ero partita naufragò, ma io decisi di restare. Per intuito o incoscienza – quando si è giovani non si ha poi molto da perdere! – mi lanciai nell’editoria digitale: dopo essere entrata come centralinista in una nuova azienda, feci carriera arrivando a diventare partner di quella realtà e rimasi lì per dieci anni.



Poi però hai deciso di lanciarti in una nuova sfida: la tua Biz-Academy.it

Ho deciso di capitalizzare l’esperienza accumulata in tutti questi anni per metterla a disposizione delle imprenditrici o delle professioniste che desiderano digitalizzare la propria attività, soprattutto in un momento come questo. Occorre però sottolineare che il web è una validissima alternativa, ma non è mai una scorciatoia: quindi per avere successo occorrono diversi strumenti e molto impegno, cosa niente affatto scontata.



Come riesci a supportare le imprenditrici?

Tanto per cominciare, occorre essere consapevoli che il successo è proporzionale alla capacità di gestire le fluttuazioni del business, le proprie paure e ansie e le proprie insicurezze: ecco perché prima di tutto occorre fare un solido percorso di formazione in grado di migliorare le skills e il valore formativo che offro è pari a una consulenza personalizzata. Oltre a questo, chi si iscrive a Biz-Academy.it ha la possibilità di entrare in una community in grado di aiutare e sostenere le altre imprenditrici qualora se ne presenti la necessità.



Operare nel digitale richiede la conoscenza di strumenti fondamentali per una buona riuscita imprenditoriale.

Farsi conoscere sul web non è affatto così semplice come si può pensare: bisogna capire come farsi trovare, delimitare il proprio ambito di attività e decidere quale è il pubblico di riferimento individuando un bacino di utenza specifico. Delimitare è proprio la chiave: sembra paradossale, ma più si va nello specifico e maggiore è la crescita. Naturalmente i canali per riuscirci sono molti, ma a mio avviso l’advertising è quello più efficace e rapido per farsi conoscere nel mondo digitale.



Se dovessi sintetizzare quindi i vantaggi nell’entrare a far parte di Biz-Academy.it?

Il percorso è suddiviso in tre grandi tappe. La prima è la scoperta, ovvero farsi conoscere e capire l’ordine con cui approcciarsi al digitale. Poi il secondo passo è il riscaldamento, capire come attirare l’attenzione di chi ci ha scoperto facendolo interagire con noi ed entrando nello specifico delle strategie di content e social media marketing per capire quali contenuti condividere e come farlo. Infine, il terzo punto è la scelta, ovvero la fase dell’acquisto. Volendo, sul mio sito si trova anche parecchio materiale gratuito da consultare per avere già qualche indicazione e qualche consiglio utile ancor prima di iscriversi.



In tutto questo hai anche messo su famiglia, non è così?

Assolutamente! Io e il mio compagno Loris abbiamo avuto da poco una bambina, Sofia, che compirà un anno a marzo: è nata dunque in piena pandemia ed è stata una vera benedizione. Tra l’altro è una bambina bravissima, non ha mai dato problemi di sonno e quindi riesco a gestire molto bene la mia agenda, che ho comunque rivisto alleggerendola di molto e dandomi delle priorità. La cosa curiosa è che mi sono resa conto che molti dei meeting non erano affatto necessari e quindi ho rimodulato la mia attività lavorativa. Peraltro, ho avuto la grande fortuna e un grande privilegio nel creare un eco sistema professionale che si svolge tutto sul web in tempi non sospetti e così oggi posso contare su una squadra di oltre una decina di persone sparse in tutto il mondo, professionisti coi quali sto costruendo la mia realtà.



Un suggerimento alle donne che vogliono far crescere la propria attività?

Spesso rimaniamo bloccate prima ancora di partire. E’ importante prepararsi, ma poi si deve cominciare da un punto, uno qualsiasi perché andando avanti si inizia a capire meglio dove vogliamo e possiamo arrivare. Io dico sempre che la scala si sale un gradino per volta e man mano che si sale si può poi vedere la cima.