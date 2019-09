Alberta Gervasio, AD di Bluenergy Group Ufficio stampa 1 di 4 Ufficio stampa 2 di 4 Ufficio stampa 3 di 4 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Buongiorno, Alberta. So che è molto impegnata: come Amministratore Delegato immagino che la sua agenda sia piena.

In effetti, il mio è un ruolo totalizzante. Lavoro almeno dodici ore al giorno… ma mi riferisco solo a quelle trascorse in ufficio, ovviamente. Poi c’è l’impegno mentale, perché non si stacca mai.



Come si arriva a essere Amministratore Delegato? Era il suo sogno nel cassetto?

No, assolutamente! Da piccola in realtà sognavo di diventare medico, mi è sempre piaciuto prendermi cura degli altri. A dire il vero, lo faccio anche adesso, ma attraverso l’azienda per cui lavoro! Subito dopo aver conseguito il diploma (sono perito aziendale), ho iniziato a lavorare; negli uffici vedevo i revisori dei conti, trovavo che facessero un lavoro interessante e iniziai a incuriosirmi. Tuttavia, per poter svolgere quell’attività la laurea era un requisito essenziale, quindi decisi di iscrivermi all’Università e di studiare economia per potermi affacciare a quel mondo professionale che mi aveva così affascinato.



Intuisco una grande motivazione.

Sì, ammetto di essere stata molto focalizzata. Dal momento che volevo essere un revisore, mentre studiavo all’università lavorai come freelance proprio nella società di revisione aziendale che poi, una volta laureata, mi assunse e mi inserì al proprio interno. Furono anni molto intensi, ma anche molto divertenti: mi piaceva moltissimo interfacciarmi con molte realtà aziendali differenti e con persone diverse, avevo quasi la sensazione di frequentare un Master, tanto fu formativo e interessante quel periodo. Feci carriera piuttosto velocemente, nel giro di pochi anni arrivai ad una posizione apicale.



Dalla consulenza all’azienda: un passaggio indolore?

È piuttosto frequente che dopo tanti anni di consulenza si acceda al mondo aziendale; tipicamente ci si inserisce all’interno di una delle società che più da vicino si conoscono. A me capitò proprio questo: fui assunta come CFO (Chief Financial Officer) da una azienda italiana leader nel mercato della produzione di mobili e di cucine, tra le più importanti non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa. Fu un’esperienza estremamente sfidante, senza dubbio: pensi che ero l’unica donna su diciotto dirigenti, tutti uomini.



Per una donna ricoprire ruoli così importanti non deve essere facile.

Sicuramente per noi donne occorre fare un percorso di accreditamento, bisogna mostrare e far apprezzare la nostra competenza, preparazione, affidabilità. Purtroppo, le donne sono sempre viste come se fossero le segretarie di qualcuno, ma la conoscenza e la frequentazione ci restituiscono quanto ci spetta in termini di riconoscimento della nostra professionalità. Tutto questo è valso anche per me: non è discriminazione, quanto piuttosto il risultato di fattori culturali, che però si riscrivono sulla base del rapporto di fiducia e di stima che poi regola le relazioni tra le persone e a maggior ragione tra i professionisti.