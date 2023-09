Pet Astrology: l'Oroscopo di settembre per il tuo cane

La Pet Astrology ci rivela, Segno per Segno, che cosa ha in serbo l’Oroscopo per i nostri amici cani: Mercurio in Vergine, Venere in Leone e Marte in Bilancia saranno i principali artefici del buono o cattivo umore dei nostri amici a quattro zampe nel mese di settembre.

Ubbidienti e disciplinati, sentiranno il bisogno di rifugiarsi nelle loro cucce più spesso, ma continueranno a darci amore e tenerezza al momento del bisogno. Segno per segno, scopriamo cosa ha in serbo l’Oroscopo per i nostri migliori amici: i cani.