Oroscopo del sesso: come sarà settembre 2023

Venere in Leone e Marte in Bilancia saranno i principali protagonisti di un cielo astrologico che parla di grandi passioni, ma anche di compromessi da raggiungere pur di portare avanti qualche relazione che merita di essere curata e coltivata. Lilith sarà vicina a Venere e renderà possibili tante trasgressioni che per qualcuno sembravano irrealizzabili. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco.

ARIETE – LUI - Con Venere in Leone, questo mese vivrai l'eros in modo romantico, cercando un connubio di emozioni profonde e intimità emotiva con la tua partner. Non avrai fretta di ritrovarti a letto insieme a lei, ma preferirai coltivare la vostra relazione con esperienze che vi facciano sentire sempre più affini, complici e intimi. L’attesa ti premierà.

LEI - Con Marte dissonante, questo mese potrebbe esserci un calo della libido. Con la complicità di Venere in Leone, ti sentirai maggiormente attratta dall'aspetto emotivo e affettivo delle relazioni, cercando una connessione intima e profonda con il partner. Lilith non esclude che tu possa vivere dei momenti di passione trasgressiva.



TORO – LUI - Sembra che tu sia alla ricerca di un equilibrio tra l'eros e gli altri aspetti della vita. Vorresti mantenere una vita sessuale sana e soddisfacente senza che diventi l'unico focus della tua vita. Con Venere dissonante, però, non è detto che la tua compagna sia d’accordo e ti chiedere costantemente maggiori attenzioni, coccole e premure.

LEI - Sei abituata a vivere l'eros in modo sensuale, cercando la bellezza e il piacere attraverso i sensi, come il tatto, il gusto e l'olfatto. Questo mese, però, Venere e Lilith saranno dispettose e potresti ritrovarti delusa in compagnia di un partner con cui non sentirai di avere una forte chimica. Senza passione, una relazione non può durare.



GEMELLI – LUI - Venere e Marte renderanno il mese di settembre molto giocoso per quel che riguarda la sfera dell’eros. Il tuo modo di fare allegro e spensierato ti spingerà a sperimentare divertimento e risate insieme al partner. Non è escluso che sotto le lenzuola venga introdotto qualche giocattolo che renderà le tue nottate ancora più piacevoli.

LEI - Con Marte in Bilancia, questo mese sentirai il desiderio di sperimentare e esplorare nuove dimensioni dell'eros, cercando costantemente di ampliare i tuoi orizzonti sessuali e scoprire nuove pratiche e fantasie. Avrai la fortuna di avere al tuo fianco un partner in grado di comprendere i tuoi desideri proibiti, senza bisogno di dirglieli.

CANCRO – LUI - Solitamente ami vivere l'eros in modo intimo, con una forte attenzione alla connessione emotiva e alla creazione di un legame di fiducia e comprensione con la tua compagna. Con Marte in Bilancia, però, sembra che tu non riesca a trovare la giusta partner con cui fondere insieme passione e sentimento. Non sarà un mese molto soddisfacente.

LEI - Con Marte in aspetto dissonante, questo mese potresti sperimentare un calo del desiderio sessuale a causa delle tue fluttuazioni ormonali o dell'instabilità emotiva che ti caratterizza. Sarai troppo esigente col partner e non lo metterai nelle condizioni di accontentarti o di comprendere veramente quello di cui hai bisogno. Ci vorrà tanta pazienza.



LEONE – LUI - Con Venere nel tuo Segno, puoi vivere l'eros in modo spontaneo e improvvisato, lasciandoti guidare dall'istinto e dal desiderio del momento. Sarai un partner molto focoso e intraprendente. La tua compagna apprezzerà il tuo calore e il tuo impeto. Se sei single, troverai sicuramente una nuova partner con cui vivere momenti indimenticabili.

LEI - Questo mese Venere e Lilith ti spingeranno a sperimentare qualcosa di nuovo e di trasgressivo. Potresti trovare piacere attraverso il gioco di ruoli dominanti e sottomessi, esplorando dinamiche di potere e controllo consensuali con il partner. Non mettere limiti alle tue fantasie e lasciati guidare dal tuo istinto e dalla passione.



VERGINE – LUI - Venere nel mese di settembre ti chiederà di essere più empatico anche nella sfera dell’eros. Poni maggiore attenzione sulle esigenze e i desideri della tua compagna e cerca di soddisfarli. Potrebbe essere molto più gratificante di quanto immagini, specialmente se leggerai il piacere sul suo viso. Sei attratto da una donna già impegnata.

LEI - Venere e Lilith questo mese ti faranno sentire affascinata da situazioni misteriose e intriganti. Per riuscire a soddisfarti completamente, il partner dovrebbe cercare di creare un'atmosfera di suspense e desiderio, a cui tu non riuscirai a resistere. Qualcuno ti confesserà di essere sempre stata il suo sogno erotico e ti chiederà di realizzarlo.



BILANCIA – LUI - Con Marte al tuo fianco, questo mese vivrai l’eros in modo esplosivo, intenso e appassionato, con un forte desiderio sessuale e una ricerca continua di nuove esperienze e stimoli. Troverai una profonda complicità con la tua compagna di sempre o con una nuova amante con cui hai trovato subito una sintonia unica e speciale. Divertiti!

LEI - Marte renderà il mese di settembre molto appagante dal punto di vista sessuale. Cercherai una profonda soddisfazione e un senso di realizzazione personale attraverso l'intimità con il partner. Con Venere e Lilith in Leone, non è escluso che tu possa ritrovarti a letto con il tuo migliore amico. E farete sicuramente dei fuochi d’artificio.



SCORPIONE – LUI - Anche se in modo molto silenzioso, tu presti molta attenzione ai bisogni emotivi e fisici della tua compagna e cerchi di creare un'esperienza sessuale empatica e gratificante. Questo mese, però, ti sentirai stressato dalle sue continue richieste e il tuo desiderio tenderà ad affievolirsi. Evita di fare battute che potrebbero farla soffrire.

LEI - Solitamente preferisci mantenere la tua vita sessuale e sentimentale riservata e intima, evitando di condividerla con altre persone al di fuori della relazione. Quello che succede tra te e il partner interessa soltanto voi due. Il problema è che questo mese non ci sarà proprio nulla da raccontare. Non ti sentirai abbastanza desiderata.

SAGITTARIO – LUI - Solitamente ami esprimere il tuo desiderio e l'eros in modo aperto e comunicativo, utilizzando parole, gesti e azioni per trasmettere i tuoi sentimenti alla tua compagna. Questo mese Venere ti renderà particolarmente romantico, specialmente se hai una storia a distanza. Ogni incontro sarà un momento di passione incontrollabile.

LEI - Tu riesci a trovare anche nell’eros una componente spirituale. Per questo vai alla ricerca di connessioni più profonde attraverso l'energia e la consapevolezza. Venere in Leone ti farà incontrare una persona con cui avrai la sensazione di vibrare all’unisono. Durante un viaggio, inoltre, potresti realizzare uno dei tuoi desideri proibiti.



CAPRICORNO – LUI - Nonostante tu abbia una buona consapevolezza del tuo corpo, dei desideri e dei limiti personali, e nonostante abbia imparato a comunicare apertamente con la tua compagna per garantire una sana e gratificante esperienza sessuale, questo mese ti sentirai sottotono e le occasioni di puro piacere diminuiranno drasticamente.

LEI - Con Marte in aspetto disarmonico per tutto il mese, ti ritroverai spesso immersa in situazioni di stress o pressione, che ti faranno sperimentare una diminuzione del desiderio sessuale o una difficoltà nel concentrarti sul piacere. Rivedendo un tuo ex, però, potresti magicamente sentire una carica di adrenalina attraversare il tuo corpo.



ACQUARIO – LUI - Tu cerchi sempre di vivere l'eros in modo libero, superando i tabù e le restrizioni sociali, e abbracciando la sessualità senza giudizio. Questo mese, però, ti scontrerai con una compagna molto tradizionalista, che ti farà pesare anche il fatto di guardare dei video espliciti o di averle proposto di fare qualche foto intima insieme. Sii paziente.

LEI - Se rinuncerai al romanticismo, questo mese troverai nel sesso un'opportunità di liberarti da inibizioni, preoccupazioni o stress accumulati, permettendo al corpo e alla mente di esprimersi in modo autentico e spontaneo. Marte in Bilancia pone al tuo fianco un partner in grado di soddisfare qualsiasi tua richiesta. Non essere capricciosa.



PESCI – LUI - Marte questo mese ti farà vivere l’eros in modo particolarmente intenso, specialmente se avrai la possibilità di rivedere e rifrequentare una partner con cui in passato hai vissuto esperienze magiche e indimenticabili. Ricordati che sono i piccoli gesti, delicati e decisi, che riescono a far perdere la testa alla tua compagna.

LEI - Per te è importante trovare piacere nell'eros attraverso la creazione di un legame profondo ed emotivo con il partner, dando importanza alla connessione intima e alla complicità che si può creare tra di voi. Questo mese sembra che questa situazione sia possibile soltanto se riuscirai ad iniziare una storia con un collega che ti piace tanto.