Pet Astrology: l'oroscopo di ottobre per il tuo cane

Mercurio e Marte in Bilancia detteranno le regole per il mese di ottobre e renderanno tutti i vostri amici a quattro zampe particolarmente socievoli, allegri e gioiosi. Venere sarà nel Segno dello Scorpione nei primi giorni del mese e si sposterà poi in Sagittario: i nostri cani più affettuosi e giocherelloni verranno coccolati con cura dai loro proprietari. Segno per Segno, scopriamo che cosa hanno in serbo le Stelle per i dodici cagnolini dello Zodiaco !

ARIETE - Questo mese non sarà facile farti smettere di abbaiare, soprattutto quando sarai costretto ad assistere in casa alle liti dei tuoi proprietari. Sarai molto scontroso, ti allontanerai da chi vorrà farti le coccole e cercherai di passeggiare da solo per il giardino di casa, rischiando spesso di farti male. Venere ti consolerà tramite una bimba dolcissima.



TORO - I tuoi proprietari saranno talmente presi dal loro lavoro da dimenticarsi delle tue esigenze. Inizialmente ti annoierai chiuso in casa per gran parte della giornata. Poi inizierai a ribellarti, ma senza successo. Con Venere nell’ottavo campo, potresti restar felice per la visita di una persona con cui in passato hai trascorso giornate divertenti e allegre.



GEMELLI - Mercurio e Marte in Bilancia ti daranno una grande energia per tutto il mese. Non ci saranno bambini che non ti fermeranno per strada e tutti vorranno giocare con te o semplicemente accarezzarti. Con Venere in opposizione, però, sembra che in casa tu non riceva tutte le coccole che vorresti. Ci vorrà tempo per conquistare la simpatia di qualcuno.



CANCRO - Mercurio e Marte in aspetto dissonante porteranno scompiglio dentro casa e, immerso nel caos, rischi di combinare ulteriori danni per cui i tuoi proprietari ti potrebbero punire. Venere ti consolerà nei primi giorni del mese. Poi si sposterà in Sagittario e ti ricorderà che qualcuno gradisce quando gli dedichi tante piccole e affettuose attenzioni.



LEONE - Venere in Sagittario ti renderà il cagnolino più coccolato dello Zodiaco. In qualsiasi momento della giornata, ti basterà scodinzolare appena per avere le attenzioni dell’intera famiglia e per conquistare anche alcune persone che non ti conoscevano prima. Mercurio e Marte in Bilancia ti faranno fare tanti piccoli spostamenti in giro per la città.



VERGINE - Presta attenzione a quello che mangi! Questo mese potresti inavvertitamente assaggiare dei piatti che non erano destinati te. Informati almeno sugli ingredienti che usano. Con Venere in Sagittario, non sarà facile ottenere l’affetto di cui hai bisogno dentro casa. C’è qualcuno che fa ancora molta fatica anche ad accarezzarti. Tu evita di abbaiare.



BILANCIA - Mercurio e Marte nel tuo Segno renderanno il mese di ottobre particolarmente fortunato e movimentato. Preparati ad ascoltare il tuo proprietario che parla ininterrottamente, con la vana speranza che tu gli possa rispondere. Venere in Sagittario ti farà incontrare nuovi cagnolini con cui organizzare delle simpatiche gite al parco o per il quartiere.



SCORPIONE - Venere sarà nel tuo Segno soltanto per i primi giorni del mese: quale miglior occasione per ripristinare rapporti civili e amorevoli con le persone che vivono con te! Si sposterà poi in Capricorno e farà nascere nuove simpatie tra te e una persona che incontrerai in ufficio. Marte in Bilancia ti condurrà invece verso una sorta di indipendenza



SAGITTARIO - Venere nel tuo Segno per tutto il mese ti avvolgerà in un alone di bellezza che incuriosirà tanti bambini e tanti altri cagnolini che vorranno giocare con te. Sarai dolce e amorevole con i tuoi proprietari. Il tuo affetto sarà prezioso per tenere alto il loro umore. Mercurio e Marte in Bilancia porteranno anche tanti nuovi amici tra le mura di casa.



CAPRICORNO - Con Mercurio e Marte in aspetto dissonante, non sarà facile prendere l’iniziativa di fare una passeggiata per conto tuo: le strade della località in cui vivi sono troppo pericolose. Sarebbe meglio che restassi in casa fin quando non ti senti in forma. Scordati che i tuoi proprietari ti portino in ufficio insieme a loro. Al massimo chiameranno la dog sitter.



ACQUARIO - Per un cagnolino simpatico e vivace come te è facile conquistare le simpatie di chiunque oggi abbia la fortuna di incontrarti e farti una carezza. Ti divertirai a correre e scodinzolare, in qualsiasi posto tu ti trovi. I tuoi padroncini ti considerano un membro ufficiale della famiglia e ti coinvolgono in tutte le attività che possono essere fatte insieme.



PESCI - Venere in Sagittario non ti renderà la vita facile questo mese. I tuoi proprietari riprenderanno ad andare in ufficio e resteranno con te soltanto nelle giornate di smartworking (in cui non ti sarà assolutamente concesso di abbaiare o far chiasso). Mercurio e Marte in Bilancia ti fanno incontrare di nuovo un bimbo che non vedevi da tantissimo tempo.