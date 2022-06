Pet Astrology: l'Oroscopo di giugno per il tuo cane

Sarà difficile tenere i nostri amici a quattro zampe fermi sotto al sole. Mercurio e Venere inizieranno il mese nel Segno del Toro e si sposteranno poi in quello del Gemelli. Inizialmente, quindi, avremo a che fare con cagnolini affettuosi, affamati e protettivi nei nostri confronti. Poi, si animeranno e inizieranno a voler giocare più spesso, trasformando spesso la casa in un campo di battaglia con palline, cuscini e peluche sparsi da tutte le parti. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo l’Oroscopo e le Stelle per i cani dello Zodiaco !

ARIETE

- Marte ti renderà energico e iperattivo per tutto il mese. Non solo starai sempre in movimento, ma abbaierai ogni qualvolta ti accorgerai che qualcuno sta facendo qualcosa di insolito. All’inizio del mese sarai particolarmente protettivo coi tuoi padroncini, poi preferirai giocare e correre da una parte all’altra del giardino, senza badar troppo a loro.

TORO

- La prima parte del mese, con Mercurio e Venere nel tuo Segno, sarà sicuramente la più divertente. Farai amicizia con tutti i bambini e con tutti i cagnolini che incontrerai per le vie della città, nei parchi o nelle tue lunghe passeggiate al mare. Nella seconda metà del mese sarai particolarmente goloso e gradirai gustare nuovi croccantini saporiti.

GEMELLI -

Marte in Ariete ti renderà un punto di riferimento per i cagnolini del quartiere, che si metteranno ad abbaiare, correre o scodinzolare ogni volta che ti vedranno o ti sentiranno dal balcone. Con Mercurio e Venere nel tuo Segno, nella seconda metà del mese non passerà giorno senza che qualche passante si fermi per dirti quanto sei bello e simpatico.

CANCRO

- Con Marte in aspetto dissonante per tutto il mese, sarai molto sofferente e non riuscirai a trovare la carica e la vitalità per correre come vorresti insieme ai tuoi padroncini. Avrai bisogno di trascorrere più tempo a riposare nella tua cuccia o, nel migliore dei casi, nel letto o nel divano. La tua dolcezza rimarrà invariata anche in mezzo alle difficoltà.

LEONE

- Con Marte in Ariete, questo mese il tuo desiderio più grande sarà che i tuoi padroncini ti portino in vacanza con loro anziché lasciarti a casa degli zii o dei tuoi vicini. Nella prima parte del mese sarai un po’ scontroso e non otterrai nulla. Poi, Mercurio e Venere suggeriranno le strategie giuste per fare in modo che qualcuno ti voglia sempre con sé.

VERGINE

- Mercurio e Venere in Toro ti faranno iniziare il mese con grande spensieratezza. Poi, con il loro transito nel Segno dei Gemelli, il tuo umore cambierà e ti innervosirai tutte le volte che i tuoi padroncini ti lasceranno a casa per andare da soli in giro per qualche locale. Potrai però contare sull’affetto di un bambino, che ti coccolerà ad ogni occasione.

BILANCIA

- Con Marte in opposizione, il mese di giugno si prospetta particolarmente burrascoso con te e potresti ricevere numerose punizioni quando ti bagnerai negli innaffiatoi dei giardini o andrai alla ricerca di pozzanghere per strada dove dissetarti. Purtroppo, non sarà facile far capire ai tuoi padroncini che in estate tu hai più caldo di loro.

SCORPIONE

- Il mese inizierà tra alti e bassi. Mercurio e Venere in Toro ti costringeranno a passare gran parte del tuo tempo con una dog sitter che non è né dolce né affettuosa né simpatica. La tua speranza è che presto cambi lavoro. Nella seconda metà del mese i tuoi padroncini potrebbero finalmente decidere di farti accoppiare con una bella cagnolina.

SAGITTARIO

- Marte in Ariete ti darà una grande energia per tutto il mese. I problemi sorgeranno quando Mercurio e Venere entreranno in Gemelli e tu inizierai a fare i dispetti a tutti dentro casa perché avrai voglia di fare delle passeggiate in più all’aria aperta. Evita di abbaiare perché i tuoi vicini di casa potrebbero rendere le cose ancora più complicate.

CAPRICORNO

- Con Marte in aspetto dissonante, non si respirerà un clima sereno dentro casa e il tuo umore ne risentirà parecchio. Mercurio e Venere in Toro, nella prima parte del mese, ti ricordano quanto sia importante la tua presenza per i tuoi padroncini. Quando sono tristi, ti coccolano, ti accarezzano e cercano nei tuoi occhi la speranza che non hanno nei loro.

ACQUARIO

- Con Marte in Ariete, il mese si prospetta molto movimentato e ti aspettano numerose gite in compagnia dei tuoi padroncini. Il vero problema, nella prima parte del mese, sarà che ti affideranno spesso a un parente che ti chiama con nomignoli che non ti piacciono. Con Mercurio e Venere in Gemelli, chiuderai il mese innamorato di una giovane cagnolina.

PESCI

- Un cagnolino tenero e sensibile come te questo mese rallegrerà la vita di chiunque gli stara intorno. La prima parte del mese sarà decisamente la più piacevole e le occasioni di svago si moltiplicheranno. Poi, a causa di vicissitudini varie, i tuoi padroncini potrebbero decidere di tenerti in casa anche nelle giornate in cui ci sarà un sole stupendo.