Pet Astrology: come sarà il mese di luglio per il nostro cane

Mercurio in Cancro e Marte in Ariete portano energie contrastanti nel mese di luglio e, se da un certo punto di vista i vostri cagnolini sentiranno il bisogno di ricevere più coccole e attenzioni, dall’altro sentiranno forte il richiamo della natura selvaggia. Portateli a passeggio al mare o nei parchi più belli dalla vostra città. Venere in Gemelli porterà vivacità tutte le volte che avranno a che fare con bambini piccoli e scalmanati. Non ci sarà di che annoiarsi: siate grati alla vita per aver trovato i vostri amici a quattro zampe e divertitevi a legger loro l ’Oroscopo.

ARIETE - Le stelle questo mese ti rendono irrequieto e, con Mercurio in Cancro, potresti abbaiare anche in momenti in cui è richiesto silenzio dentro casa. Hai bisogno di coccole e fai di tutto per attirare l’attenzione dei tuoi padroni. Se però continui a giocare col vasetto del basilico vedi tuoi proprietari, metti in conto di ricevere qualche strigliata.

TORO - Luglio è un mese adatto per i barbecue, che tu ami tantissimo, soprattutto quando i tuoi proprietari eccedono con le quantità di cibo da cucinare e di conseguenza te ne riservano quantità sempre più generose. Mercurio in aspetto gentile ti aiuta a smaltire quello che mangi con lunghe passeggiate all’aperto (al mare ti piacciono tantissimo).

GEMELLI - Finalmente i tuoi proprietari potrebbero decidersi a tosarti il pelo, che con il caldo inizia ad essere un po’ fastidioso e irritante. Venere in Gemelli ti rende molto vanitoso e ti piace ricevere complimenti tutte le volte che vai a passeggio con i tuoi proprietari oppure quando ricevete degli ospiti a casa. Sta per nascere un nuovo amore.

CANCRO - Sei un po’ geloso delle attenzioni che i tuoi proprietari dedicano ad altri animali come gatti, coniglietti o cavalli che incontrate durante le gite in campagna. Ed è per questo che in questo mese sei iperattivo e stai costantemente in movimento: vuoi giocare e farti notare. Fai attenzione a non mangiare qualcosa che potrebbe farti star male.

LEONE - Tu ami alzarti presto e fare lunghe passeggiate o corse nel tuo quartiere, quando la strada è semideserta e si respira la dolce brezza del mattino. Tuttavia, i tuoi proprietari potrebbero non essere troppo felici di essere svegliati all’alba durante le loro uniche giornate di riposo. Con Venere in Gemelli, ti aspettano nuove amicizie nel tuo quartiere.

VERGINE - Con Venere in aspetto dissonante, potresti avvertire qualche leggero malessere o dolore muscolare, soprattutto se non sei più un cucciolo e inizi ad avere una certa età. Mercurio in Cancro, invece, ti fa sentire il calore e l’affetto di tanti amici, sia cani che umani, che si divertono trascorrendo il loro tempo in tua compagnia. Ti vogliono bene.

BILANCIA - Luglio sarà un mese particolarmente stressante e dovresti cercare di riposare di più, senza giocherellare fino alle tarde ore della sera. Con Mercurio in aspetto disarmonico, potresti farti male durante una passeggiata oppure potresti fraintendere le parole dei tuoi proprietari quando ti chiedono di stare a cuccia per giocare e non per sgridarti.

SCORPIONE - I tuoi proprietari sono come dei veri genitori per te e sei assolutamente in grado di percepire quando stanno male: sei un cagnolino sensibile e cerchi di dare affetto e coccole agli umani a cui vuoi bene. Mercurio in dolce aspetto ti rende molto comunicativo con lo sguardo. Marte porta un po’ di stress: cerca di fare qualche pisolino in più.

SAGITTARIO - Ti piace stare in adorazione dei tuoi proprietari mentre leggono qualche giornale o lavorano al computer, anche durante la sera. I loro ritmi frenetici condizionano anche te e ti fanno adattare ai loro orari. Con Venere in opposizione ti senti un po’ trascurato e hai paura che la loro priorità sia solamente il lavoro. Cerca di non fare troppi dispetti.

CAPRICORNO - Con Marte e Mercurio in aspetto disarmonico, sarai molto insofferente questo mese e potresti abbaiare o ringhiare anche per il rumore della lavatrice nei momenti in cui vorresti semplicemente rilassarti all’ombra, sulla terrazza. Anche gli altri cani ti evitano. Qual è la causa di queste tensioni? Probabilmente hai bisogno di maggiori carezze.

ACQUARIO - Era da mesi che aspettavi qualche novità amorosa e, con Venere in aspetto favorevole potresti finalmente scoprire un’affinità speciale con una giovane cagnolina che scodinzola ogni volta che ti vede. Non lasciarti portare a passeggio con un guinzaglio rotto e cerca di mostrare sempre un’apparente e ineffabile allegria, che fa colpo su chiunque.

PESCI - Grazie all’aspetto favorevole di Mercurio, potresti renderti conto che, quando i tuoi proprietari meditano e si rilassano, anche tu sei più calmo e percepisci un’atmosfera più leggera intorno a te. Cerca di immergerti in quel flusso di pace e non pensare che non ti vogliano più bene soltanto perché ti hanno lasciato dai nonni per andare in vacanza!