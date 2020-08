Pet Astrology: come sarà il mese di agosto per il tuo cane 

Mercurio nel mese di agosto transiterà nel Segno del Cancro, poi del Leone e infine in quello della Vergine , portando frenesia nella quotidianità dei vostri amici a quattro zampe. Marte in Ariete parla di azione e movimento: nessuno di loro gradirà trascorrere troppo tempo tra le mura di casa. Venere all’inizio del mese si sposterà dai Gemelli al Cancro , spingendo tutti ad essere meno giocherelloni e più desiderosi di coccole. Segno per Segno, l’Oroscopo ci svela come vivranno il mese di agosto i nostri amici cani.

ARIETE - Marte continuerà a transitare sul tuo Segno per tutto il mese e ti renderà iperattivo. Non sarà facile tenerti a bada. Detesti che ti venga messo il collare stretto o che qualcuno tiri troppo il guinzaglio: vorresti più spazio. All’inizio del mese, Venere entrerà in Cancro, rendendoti super scontroso: non hai bisogno di coccole, ma di maggiore libertà.

TORO - Con Venere in Cancro, questo mese cercherai di fare di tutto per avere più attenzioni e coccole da parte dei tuoi proprietari. Ti senti un po’ fiacco e dovresti fare in modo che ti portino a fare un piccolo check-up dal veterinario. Uno dei tuoi hobby preferiti sarà quello di giocare in spiaggia col pallone insieme ai più piccoli membri della famiglia.

GEMELLI - Questo mese sarai particolarmente goloso e le tue ciotole della pappa si svuoteranno molto rapidamente, soprattutto quando i tuoi proprietari ti lasciano per troppo tempo da solo in casa. Marte in Ariete ti vedrà socializzare con tutti i cani del quartiere, che vedranno in te un vero leader. Del resto, abbai in un modo troppo simpatico per non notarti.

CANCRO - Si può dire che nel mese di agosto sarai il cagnolino più seguito sul web. Nemmeno tu riesci a capire perché i tuoi proprietari ci tengano tanto a farsi ripetutamente qualche selfie con te. Però, tutto sommato, ti piace guardarti nello schermo del telefono. Venere nel tuo Segno per gran parte del mese ti rende veramente adorabile e dolcissimo.

LEONE - Durante la parte centrale del mese, Mercurio transiterà nel tuo Segno e farà in modo che la comunicazione tra te e gli umani sia particolarmente intensa, quasi magica. Sei felice quando qualcuno ti prende in braccio, ti accarezza, ti coccola o ti dà i bacetti, ma hai bisogno anche di stare un po’ di tempo per conto tuo. Marte ti porterà in viaggio.

VERGINE - Con tanti Pianeti in Capricorno, l’estate per te è magica e, con Venere in Cancro potrai fare tante nuove amicizie durante le vacanze con i tuoi proprietari. Ci saranno bambini che si fermeranno sempre a salutarti in spiaggia e altri che chiederanno di poterti accarezzare. Durante un bagnetto al mare, la tua attenzione sarà catturata da una dolce cagnetta.

BILANCIA - Marte in opposizione ti renderà nervoso per tutto il mese di agosto e i Pianeti in Cancro non faranno che peggiorare il tuo umore. Non sopporti l’idea di essere portato a fare la spesa, a far visita a persone che non hanno nemmeno una terrazza o, peggio ancora, essere lasciato da solo per troppo tempo. I tuoi capricci saranno dunque del tutto giustificati.

SCORPIONE - Per te è normale abbaiare quando qualcuno gioca con te o quando vedi dei movimenti sospetti. Il problema è che, in alcuni casi, potresti disturbare i vicini di casa. Con Venere in Cancro, potrai sicuramente conquistarli con i tuoi occhioni dolci oppure scodinzolando in segno d’affetto. Non tutti sanno quanto sai essere tenero e affettuoso.

SAGITTARIO - Quanto è bello correre lungo le spiagge o nei prati colorati: Marte in Ariete renderà il mese di agosto spensierato e felice, all’insegna del divertimento. Sei un cane affettuoso e simpatico, riesci sempre a conquistare la simpatia di tutti, anche dei cagnolini più antipatici e snob del quartiere. E sei buffissimo quando giochi con il tuo osso.

CAPRICORNO - Con Marte in Ariete per tutto il mese di agosto, sarà davvero difficile per te stare in casa. Soffrirai profondamente il caldo e ti annoierai a fare sempre le solite cose. Vorresti andare in vacanza, ma in famiglia c’è qualche problemino che ti costringe a rispettare regole più dure e severe. Giove promette di consolarti in qualche modo inaspettato.

ACQUARIO - Agosto non rientra sicuramente tra i tuoi mesi preferiti perché c’è sempre qualche Pianeta in Leone che ti costringe a passare il tempo con parenti o amici che non ti stanno simpatici e che ti indispongono quando tentano di giocare o di coccolarti. Le lunghe passeggiate saranno la tua salvezza. Per il resto, preferirai stare nella tua cuccia al fresco.

PESCI - Venere in Cancro sarà la paladina del tuo romanticissimo mese di agosto: tutti ti vedranno pazzamente innamorato di una dolce cagnolina conosciuta in vacanza. La seguirai ovunque e cercherai di annusarla con molta delicatezza per dimostrarle il tuo interesse. Forse è per questo che, verso la fine del mese, Mercurio in Vergine ti renderà triste e nostalgico.