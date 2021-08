Pet astrology: come andrà il mese di agosto per il tuo cane

Marte in Vergine per tutto il mese di agosto porterà disciplina e renderà tanti cagnolini particolarmente ubbidienti. Anche Mercurio nella seconda parte del mese agirà in questa direzione. Venere darà il suo contributo e, quando si sposterà in Bilancia farà nascere nuove simpatie tra cagnolini di razze diverse e bambini di varie età. Segno per Segno, scopriamo cosa ha in serbo l’oroscopo per i nostri amici a quattro zampe.

ARIETE - Mercurio in Leone ti renderà molto vivace nella prima parte del mese, poi sarà necessario che ti adatti alle regole che ti verranno imposte, specialmente se i tuoi proprietari riprenderanno a lavorare in smartworking. Le vacanze finiranno e si riprenderà con la solita routine, che in alcuni casi potrà essere anche tanto rilassante per te.

TORO - Marte in Vergine per tutto il mese ti renderà dinamico e vivace. Sarà difficile vederti stare fermo nella tua cuccia, anche quando i tuoi proprietari vorrebbero rilassarsi senza doverti sempre inseguire. Il tuo affetto non sarà sostituibile con nessun’altra cosa al mondo ed è proprio questo che ti renderà speciale e ti farà sentire tanto amato.

GEMELLI - Marte in aspetto dissonante ti renderà irrequieto per tutto il mese e, soprattutto nelle prime due settimane, sarà difficile avvicinarsi anche soltanto per farti una carezza. Abbaierai e ringhierai anche alle persone a cui di solito fai le feste. L’ingresso di Venere in Bilancia ti addolcirà e le coccole di qualcuno placheranno i tuoi istinti.



CANCRO - Quanto ti piace correre libero e felice al parco o, meglio ancora, in spiaggia? Agosto sarà un mese molto movimentato e potresti avere anche la fortuna di fare un breve viaggio con i tuoi proprietari. Nella seconda metà del mese, però, l’ingresso di Venere in Bilancia ti costringerà a trascorrere dentro casa più tempo del previsto. Non lamentarti troppo.



LEONE - Agosto non sarà un mese particolarmente rilassante e spensierato per te. Sentirai costantemente il bisogno di ricevere più coccole e attenzioni dai tuoi proprietari e stenteranno ad arrivare. Venere in Bilancia, dal 16, riporterà un po’ di allegria e potrai riprendere a fare lunghe passeggiate nei parchi più belli del quartiere. Sii allegro, sei bellissimo!



VERGINE - Mercurio, Venere e Marte renderanno il mese di agosto spettacolare. Ti sentirai veramente fortunato ad avere dei proprietari che ti trattano come se fossi un re. Ti daranno da mangiare cibo di alta qualità e ti porteranno a passeggio come se fossi il dono più prezioso ricevuto dall’universo. Una cagnolina farà anche impazzire i tuoi ormoni.



BILANCIA - La prima parte del mese non sarà particolarmente euforica e, con tanti Pianeti in Vergine, tenderai ad isolarti e a voler trascorrere un po’ di tempo da solo nella tua cuccia. Venere nel tuo Segno, dal 16, ti darà una marcia in più e ti farà correre e scodinzolare felice anche per casa. Preparati a incontrare una persona che ti amerà tantissimo.



SCORPIONE - Con tanti Pianeti in Vergine, agosto sarà sicuramente un mese di nuove amicizie e potrai divertirti a giocare nei parchi o nei giardini della tua città e della località di villeggiatura scelta dai tuoi proprietari. I bambini saranno preziosi per il tuo umore e riuscirai sempre a farli sorridere quando riporterai indietro tutti gli oggetti che ti lanceranno.



SAGITTARIO - Con Marte in Vergine per tutto il mese, ti sentirai scarico e ci saranno tante occasioni in cui dimostrerai di non aver voglia nemmeno di fare le passeggiate che solitamente ami tanto. I tuoi proprietari e il veterinario si prenderanno certamente cura di te e faranno in modo che il caldo dell’estate non ti debiliti troppo. Grande ripresa a fine mese!



CAPRICORNO - I Pianeti in Vergine ti portano in vacanza e ti regalano nuove emozioni in compagnia dei tuoi amici umani. Preparati a visitare nuove località in cui avrai modo di dimostrare di essere un cagnolino educato, disciplinato e simpatico. Con Venere in Bilancia nella seconda metà del mese potresti rattristarti per i dispetti che qualcuno ti farà crudelmente.



ACQUARIO - Non sei mai stato un cagnolino nostalgico, ma nel mese di agosto potresti sentire la mancanza di una persona con cui hai trascorso gran parte delle tue vacanze. Con un pizzico di fortuna, la rincontrerai nella seconda metà del mese, quando Venere sarà in Bilancia. I tuoi proprietari ti faranno sentire molto amato: contraccambiali affettuosamente.



PESCI - Sei sempre stato un cagnolino tenero e affettuoso e ti dispiace quando ti rendi conto che i tuoi proprietari non hanno tempo per te e si sforzano di dedicarti poche attenzioni e cure. Marte in Vergine ti renderà nervoso e irrequieto. Non prendertela con i gatti del quartiere, anche perché solitamente non hanno tanta paura di te. Attendi giornate migliori!