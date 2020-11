Per Astrology: come sarà novembre per il tuo cane

Nel mese di novembre , Mercurio e Venere si sposteranno dal Segno della Bilancia al Segno dello Scorpione e tanti dei nostri amici a quattro zampe , sia cuccioli che anziani, tenderanno ad isolarsi e a trascorrere più tempo nelle loro cucce, al caldo e al riparo dal vento o dalla pioggia delle terrazze. Marte in Ariete manterrà sempre alto lo spirito d’avventura per i cani che appartengono ad un Segno di Fuoco. Gli altri potrebbero invece avvertire un senso di leggera spossatezza. I Segni d’Acqua saranno particolarmente desiderosi di coccole nella seconda metà del mese.

ARIETE - La prima metà del mese, con Venere e Mercurio in Bilancia, ti renderà molto scontroso e antipatico sia con i tuoi amici cani che con i tuoi proprietari. Con Marte al tuo fianco, sarà difficile non sentirti abbaiare ogni qualvolta qualcuno oserà avvicinarsi ai tuoi spazi dentro casa. Ci vorrebbe un nuovo amore e potrebbe arrivare verso la fine del mese.



TORO - Dopo aver scoperto che è nato un cagnolino col pelo verde, ti piacerebbe incontrarne uno simile durante una delle tue lunghe passeggiate al parco. Nella seconda metà del mese, però, con Mercurio e Venere in Scorpione ti renderanno particolarmente capriccioso e potresti essere messo in punizione. Marte non ti fa sentire in grandissima forma.



GEMELLI - Mercurio e Venere in Bilancia nella prima parte del mese ti renderanno il cagnolino più simpatico e socievole del quartiere in cui vivi. Per i tuoi padroncini sarà una grande gioia vederti scodinzolare tutte le volte che rientreranno a casa dal lavoro e ti premieranno con delle crocchette gourmet veramente gustose. Riposati verso la fine del mese.



CANCRO - Con Marte in Ariete per tutto il mese, non è facile per te rimanere tranquillo e buono in un angolo della casa, soprattutto se è da tempo che non ricevi le attenzioni e le coccole che meriti. La tristezza è destinata a svanire nella seconda metà del mese: il passaggio di Venere e Mercurio in Scorpione renderà i tuoi padroncini dolci e affettuosissimi.



LEONE - Con Mercurio e Venere in Bilancia, la prima parte del mese si prospetta molto movimentata e farai di tutto per aumentare il numero di passeggiate quotidiane. Hai bisogno di incontrare altri cuccioli pelosi della tua specie per sentirti felice. La seconda metà del mese sarà meno divertente della prima e sarai costretto a restare spesso chiuso in casa.



VERGINE - Qualcuno resterà molto sorpreso scoprendo che sei un cagnolino molto goloso. Nella prima parte del mese le tue ciotole si svuoteranno molto velocemente. Con l’ingresso di Venere e Mercurio in Scorpione, invece, tornerai ad essere selettivo e puntiglioso nella scelta dei croccantini. Non gradisci che vengano acquistati quelli di qualità scadente.



BILANCIA - Nonostante Marte in opposizione ti renda meno energico del solito, con Venere e Mercurio nel tuo Segno sarai vivace e socievole. Nel quartiere ti noteranno tutti per il tuo portamento e per la tua eleganza. La tua missione è quella di conquistare la cagnolina dei vicini di casa, che purtroppo non esce tanto spesso. Non ti piace restare in casa.



SCORPIONE - La seconda parte del mese per te sarà decisamente più divertente della prima e finalmente i tuoi proprietari si decideranno a portarti a spasso più frequentemente. Grazie a te, infatti, potrebbero fare nuove conoscenze interessanti e la finirebbero di cercare in te tutte le attenzioni che non trovano dagli altri strani e complicatissimi esseri umani.



SAGITTARIO - Marte in Ariete ti farà vivere un mese all’insegna del divertimento e della gioia. Dentro la casa in cui vivi si respirerà spesso aria di festa e ti verranno concesse più coccole e più passeggiate in compagnia dei bambini della famiglia. Ti piacerebbe avere il dono della parola per dire a qualcuno quanto gli vuoi bene, ma dovrai limitarti a saltellare.



CAPRICORNO - La prima parte del mese, con Mercurio e Venere in Bilancia, sarà particolarmente pesante e ti ritroverai spesso solo a casa, senza nessuno con cui giocare o a cui arrabbiare per sfogare le tue energie in esubero. Se vuoi evitare di essere sgridato, non mordicchiare i divani e le pantofole. La seconda metà del mese sarà più serena e rilassante.



ACQUARIO - I Pianeti in Bilancia ti faranno iniziare il mese con grande gioia e allegria. Le passeggiate nei parchi si trasformeranno in avventure fantastiche e potrai sperimentare nuove acrobazie per sorprendere i passanti. Con l’ingresso di Venere e Mercurio in Scorpione, però, cambierà qualcosa nella tua routine giornaliera e non mancherà occasione di ringhiare.



PESCI - Venere in Bilancia nella prima parte del mese ti farà sentire la mancanza di una persona che un tempo frequentava spesso la tua casa e ti chiedi che fine abbia fatto. Con Venere e Mercurio in Scorpione, nella seconda metà del mese, arriveranno nuovi amici e ti conquisteranno con le loro coccole sdolcinate. Per te scodinzolare è un segno di grande affetto.