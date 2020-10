Oroscopo del sesso: come sarà novembre sotto le lenzuola

Lilith in Toro nel mese di novembre darà spazio alle perversioni più insolite di tutti i dodici Segni , che spesso prevederanno l’utilizzo di alcuni giochi erotici molto divertenti o commestibili. Venere transiterà in Bilancia e si sposterà poi nel Segno dello Scorpione (il giorno 11), portando passione e trasgressione nelle storie d’amore più romantiche. Marte continuerà il suo transito nel Segno dell’Ariete e Plutone in quello del Capricorno: in questa lotta planetaria, solo chi saprà vivere il sesso senza tabù riuscirà a raggiungere il massimo del piacere. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle nella sfera dell’ eros !

ARIETE – LUI - Con Marte nel tuo Segno, il desiderio erotico sarà forte per tutto il mese, ma potrebbe essere spento dalle lamentele di una compagna che ti farà notare soltanto le tue imperfezioni nella prima parte del mese. Col passaggio di Venere in Scorpione, fare l’amore con una vecchia fiamma potrebbe essere la cosa più deliziosa da fare per non pensare ai problemi.

LEI - Marte nel tuo Segno ti farà andare a caccia di partner che sappiano soddisfare le tue voglie goduriose: non sarà facile incontrarli se non cambierai giro di amicizie o di frequentazioni. Con Venere in Scorpione, un tuo ex potrebbe proporti di rivedervi a casa sua. Valuta coscienziosamente se merita tutta la passione e l’ardore che gli potresti donare.



TORO – LUI - Lilith nel tuo Segno questo mese farà avvicinare a te donne particolarmente trasgressive e desiderose di sperimentare qualcosa di nuovo sotto le lenzuola. Sicuramente non le deluderai, ma nella seconda parte del mese qualcuna di loro potrebbe avere delle richieste che si spingono oltre il sesso. Non ti va assolutamente di parlare di sentimenti.

LEI - La prima parte del mese ti vedrà coinvolta in una relazione dove, oltre ad una buona intesa sessuale, non resta niente che ti leghi al tuo amante. Sarete perciò destinati a dividervi nella seconda metà del mese e sarà un vero peccato perché, con Lilith nel tuo Segno, saresti la migliore amante che un uomo possa desiderare di avere nel suo letto.



GEMELLI – LUI - Con Marte in Ariete per tutto il mese, le tue amiche si sentiranno autorizzate a chiederti di soddisfare le loro voglie più nascoste, che talvolta non riescono a soddisfare nemmeno i loro compagni ufficiali. Il problema sarà che, nella prima parte del mese, rischierai davvero di innamorarti di un’amante con cui ti senti particolarmente in sintonia.

LEI - Venere in Bilancia nella prima parte del mese ti farà vivere emozioni molto forti, che non sempre però corrisponderanno ad una vita sessuale ricca e appagante. Nella seconda parte del mese potrebbero nascere delle situazioni intriganti nell’ambiente di lavoro e un collega potrebbe farti delle battute maliziose e provocanti di fronte a tutti.



CANCRO – LUI - Con Marte e Venere in aspetto dissonante, la prima parte del mese non si rivelerà particolarmente soddisfacente dal punto di vista sessuale e potresti addirittura ricevere qualche due di picche. Con Venere in Scorpione, dal giorno 11, qualcosa inizierà a cambiare e una donna molto eccitante e seducente cascherà letteralmente ai tuoi piedi.

LEI - Non riesci a capire perché ti senti attratta da uomini che non riescono a soddisfarti sotto le lenzuola e nella prima parte del mese, con Venere in Bilancia, avrai paura di qualche spiacevole sorpresa. Non illuderti che la situazione cambi con Venere in Scorpione. Marte in aspetto dissonante continuerà a farti i dispetti. Sarà meglio consolarti con un ex?



LEONE – LUI -Lilith in Toro questo mese potrebbe farti avere a che fare con donne stravaganti, con richieste imbarazzanti, che ti metteranno a dura prova. Non avresti mai pensato di avere qualche piccolo tabù. Con Venere in Scorpione il rischio è quello di fare cilecca, cosa che non si può permettere il re dello Zodiaco: meglio evitare le amanti pericolose.

LEI - Marte in Ariete questo mese ti premierà con amanti che saranno in grado di soddisfare ogni tua richiesta. Dovresti però evitare di parlare di figli o di convivenza dopo il secondo appuntamento perché potresti farli allontanare definitivamente da te. Lilith in Toro ti lascerà senza parole di fronte alle proposte maliziose del tuo datore di lavoro.



VERGINE – LUI - Lilith e Plutone saranno i migliori alleati per vivere un mese soddisfacente dal punto di vista sessuale. Ti verrà concessa qualsiasi cosa, sia dalla tua eventuale compagna ufficiale che dalle amanti occasionali. Per farti perdere la testa, bisognerebbe iniziare a stuzzicarti mentre ti trovi alla guida della tua automobile. Lasciati andare!

LEI - Lilith in Toro questo mese ti farà impazzire per un uomo straniero che si troverà casualmente dalle tue parti. Approfittane per realizzare i tuoi sogni più proibiti, che ti porti dietro da quand’eri ragazzina. Sussurrarti parole in una lingua diversa dalla tua sarà la cosa più eccitante da fare per condurti in un battibaleno nel luogo del piacere.



BILANCIA – LUI - Con Venere nel tuo Segno nella prima parte del mese sarai circondato di donne che, molto spesso, prenderanno l’iniziativa pur di trascorrere una serata con te. Con Marte in opposizione, però, non è detto che tu riesca a soddisfare i loro desideri: la stanchezza e lo stress prenderanno spesso il sopravvento. Capita anche ai migliori amanti di fallire.

LEI - Con Marte in opposizione e Venere nel tuo Segno nella prima parte del mese, amore e sesso viaggeranno su binari separati e dovrai tenerne conto se vorrai sentirti pienamente soddisfatta almeno in una delle due circostanze. La vera sorpresa sarà che Lilith in Toro ti farà pensare ad un tuo ex nel momento esatto in cui starai per raggiungere l’amplesso.



SCORPIONE – LUI - Tentare di sedurre una donna impegnata potrebbe essere la mossa più sbagliata da fare nella prima parte del mese. Aspetta che Venere entri nel tuo Segno e potrai sedurre con lo sguardo tante amanti pronte a tutto pur di renderti soddisfatto e felice. Con Lilith in Toro, sarai tu ad allontanare chi non rispetterà i tuoi canoni di stile e di eleganza.

LEI - Marte in Ariete questo mese ti farà sentire particolarmente attratta da uomini di potere, che sappiano dominarti sia fuori che dentro la camera da letto. Nella seconda metà del mese riuscirai finalmente a conquistare qualcuno che stai tenendo d’occhio da diverso tempo. Venere nel tuo Segno ti renderà un’amante infallibile e indimenticabile.



SAGITTARIO – LUI - Parlare spesso di sesso con la tua migliore amica potrebbe spingervi a sperimentare insieme quello di cui avete discusso solo teoricamente. E il risultato potrebbe essere più soddisfacente del previsto. Marte in Ariete farà di te un amante possente e passionale, forte e di lunga durata. E così, dall’amicizia, si potrebbe giungere all’amore.

LEI - Marte in Ariete questo mese ti darà l’occasione di trascorrere intere giornate dedicate all’eros con amanti in grado di renderti felice senza che tu debba spiegar loro cosa devono fare e in quale momento. Finalmente arriverà qualcuno in grado di farti stare in silenzio, tenendoti occupata in modo molto più piacevole ed eccitante. Mese fortunato!



CAPRICORNO – LUI - Tra impegni lavorativi e familiari, la prima parte del mese volerà via senza regalarti particolari occasioni di raggiungere il piacere dal punto di vista sessuale. Con l’ingresso di Venere in Scorpione, qualcosa migliorerà e una generosa amica si offrirà di farti compagnia durante una notte buia e fredda. Plutone riscalderà l’atmosfera con grande impeto.

LEI - Lilith in Toro e Plutone nel tuo Segno ti renderanno molto esigente dal punto di vista sessuale e qualcuno potrebbe addirittura sentirsi in soggezione con te. Con Marte in Ariete, sarebbe meglio scegliere luoghi diversi dalla tua abitazione per sperimentare posizioni insolite o giocare a fare l’infermiera o la poliziotta col partner. Spazio alla fantasia!



ACQUARIO – LUI - Con Lilith in aspetto dissonante, questo mese ti accorgerai che non sempre andare alla ricerca di donne stravaganti sia la scelta giusta da fare. Qualcuna potrebbe proporti di fare cose che non hai mai visto nemmeno nei film porno. Qualche altra potrebbe invece insistere nella richiesta di concepire un figlio al vostro secondo appuntamento. Pensaci bene!

LEI - Con Venere in Bilancia, parlare di religione o di spiritualità potrebbe essere la cosa giusta da fare per farti cascare tra le braccia di un amante molto divertente ed eccitante. Con Venere in Scorpione dal giorno 11, gli impegni di lavoro ti costringeranno a dire di no anche a qualcuno che desideri intensamente. È il rischio delle donne in carriera!



PESCI – LUI - La tua ex fidanzata non ti lascia in pace e, con Venere in Bilancia fino al 10 novembre, potresti cedere alla tentazione e finire nuovamente tra le sue braccia, nella sua camera da letto. Se ti appassiona così tanto, dovresti prendere in considerazione l’idea di tornarci insieme. La seconda parte del mese sarà ancora più eccitante della prima.

LEI - Novembre sarà un mese particolarmente soddisfacente dal punto di vista sessuale. Se nella prima parte del mese avrai la sensazione che qualcuno voglia vederti soltanto per fare sesso, dopo l’11 novembre scoprirai che far innamorare qualcuno di te è molto più facile del previsto. Un’intesa sessuale ineccepibile e magica è difficile da ritrovare.