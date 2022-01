Oroscopo: una disciplina olistica per ogni Segno Zodiacale

Vanno sempre più di moda le discipline olistiche, secondo le quali tutti, come individui, dobbiamo imparare a trovare il nostro equilibrio sia a livello fisico che emotivo o mentale, in armonia con il nostro ambiente circostante. Queste discipline sono veramente tante e non vogliono sostituire la medicina tradizionale, anche se talvolta la integrano. L’Oroscopo ci svela la disciplina olistica che dovrebbe studiare o sperimentare ciascun Segno Zodiacale , per vivere in armonia con le Stelle .

ARIETE - Quando ti impegni per imparare una disciplina, lo fai con grande serietà e cerchi poi di proporla agli altri in modo semplice e genuino. La disciplina olistica che potrebbe maggiormente incuriosirti è la Pranoterapia, una sorta di medicina alternativa che si propone di curare tanti disturbi tramite l’imposizione delle proprie mani. Puoi accorgerti dell’energia che hanno anche quando le senti molto calde.



TORO - Sei una persona sensoriale e l’olfatto è probabilmente il senso che ti condiziona maggiormente durante le tue giornate. Studiare gli effetti dei diversi profumi/odori che senti può essere molto utile per comprendere come ti condizionano o come condizionano gli altri. L’Aromaterapia, in particolare, ti affascina perché studia gli effetti degli oli essenziali a livello fisico, emotivo e mentale.



GEMELLI - Le discipline olistiche per te rappresentano un mondo magico, in cui ti piace immergerti ogni volta che ne hai la possibilità. Ti piace documentarti, non sempre approfondisci le cose che studi ma potresti sicuramente fare un’eccezione per la Medicina Ayurvedica. Prima di proporla agli altri, preferisci sperimentare come funziona su di te per curare l’insonnia, l’ansia o diversi disturbi fisici.



CANCRO - Quando senti parlare di discipline olistiche, diventi un po’ scettica e diffidente perché non capisci bene di cosa si tratti. Da quando però hai scoperto che tra queste rientra anche la “Pet Therapy”, sei entusiasta e hai deciso di esserne una grande promotrice. Le coccole degli animali come cani, gatti, ma anche cavalli o delfini, riescono a liberare le emozioni e a vivere meglio qualsiasi relazione.



LEONE - Non sempre vieni incuriosita dalle discipline olistiche perché le persone che te ne parlano non sembrano mai abbastanza carismatiche o convincenti. Tu hai l’animo di un’artista e ti piace l’idea che l’Arteterapia rientri tra queste discipline. Effettivamente sei del parere che l’uso delle arti grafiche o plastiche possa davvero aiutare chiunque ad esprimere la sua vera identità e liberare le emozioni.



VERGINE - Sei probabilmente una delle più grandi sostenitrici delle discipline olistiche e, quando ne hai la possibilità, sperimenti qualche trattamento. Sei molto incuriosita dall’Agopuntura e il fatto che nel corpo ci siano determinati punti che rispondano positivamente alla sollecitazione degli aghi ti spinge ancor di più ad approfondire e a studiare. Ovviamente non abbandoni mai nemmeno le cure tradizionali.



BILANCIA - La tua attenzione viene sempre catturata da tutto ciò che ha a che fare con l’arte, l’armonia o la bellezza. La disciplina olistica che potrebbe soddisfare maggiormente le tue richieste è la Cristalloterapia. Non solo le pietre hanno diverse proprietà e possono essere sfruttate per equilibrare certi scompensi fisici, emotivi o mentali, ma sono anche meravigliose da indossare come collane o anelli o bracciali.



SCORPIONE - Non sei del tutto sicura che rientri tra le discipline olistiche tradizionali, ma non puoi sicuramente restare indifferente al fascino dell’Ipnosi regressiva. Ti piace sperimentarla per cercare di comprendere in che modo le vite passate ti possano condizionare nel presente, ma ti piace anche l’idea di poter imparare a ipnotizzare gli altri e condurli in questo viaggio misterioso e interessante.



SAGITTARIO - Se qualcuno ti dovesse porre delle domande sulle discipline olistiche, probabilmente avresti da dire qualcosa su ognuna di loro. Ce ne sono ovviamente alcune in cui sei maggiormente specializzata e che hai già sperimentato positivamente su di te. Una di queste è la Kinesiologia, che consente di ottenere informazioni sullo stato di equilibrio dell'individuo a livello fisico, mentale e biochimico.

CAPRICORNO - Appartieni a un Segno di Terra e, quando senti parlare di discipline olistiche, ti chiedi sempre se ci sia veramente qualcosa di pratico e di concreto che le riguardi. Trovi quello che cerchi nella naturopatia. Lo studio dei rimedi naturali più efficaci per migliorare il benessere psicofisico ti appassiona. Prima di dare consigli agli altri, preferisci verificare in prima persona quali benefici ci siano.

ACQUARIO - Per te le discipline olistiche non hanno segreti e, se non le hai studiate tu direttamente, conosci sicuramente i migliori professionisti per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. Tra le tante discipline che hai sperimentato con ottimi riscontri, c’è la Musicoterapia. Il suono e la musica riescono a condurti su diversi livelli vibrazionali, in cui puoi raggiungere un equilibrio tale da percepire l’intero universo.



PESCI - I benefici della Meditazione sono ormai noti a tutti e ci sono degli studi neuroscientifici che dimostrano quanto questa disciplina sia utile per rilassare maggiormente il corpo, placare le emozioni e trovare finalmente un po’ di silenzio nella propria mente. Mettersi in ascolto del respiro è la cosa migliore che tu possa fare nei momenti in cui ti senti un po’ ansiosa o preoccupata per qualcosa.