Oroscopo: un trucco di bellezza per ogni Segno

E tutte hanno delle abitudini diverse, dei piccoli segreti di bellezza che le aiutano quotidianamente a sentirsi più in forma. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci rivela i trucchi di bellezza delle donne dello Zodiaco . Lasciamoci ispirare dai consigli delle Stelle !

ARIETE

- Il tuo trucco di bellezza preferito è molto semplice: tu non hai segreti! E, tendenzialmente utilizzi prodotti per il viso o per il corpo abbastanza commerciali. Quando ne scopri qualcuno di particolarmente efficace, lo condividi subito con le tue amiche in modo che possano provarlo pure loro. Non ti piace il trucco eccessivo, ma il rossetto rosso non può di certo mancare nel tuo beauty-case.





TORO

- Sensuale per natura, sai come valorizzare i punti di forza del tuo corpo per essere ancora più attraente e ammaliante. Il tuo segreto è proprio questo: saper riconoscere quali sono le parti del corpo che meritano di essere esaltate. Madre natura ti aiuta donandoti una fisicità prorompente, che non passa mai inosservata. Anche se non rispetti i soliti canoni estetici, sei oggettivamente bella.





GEMELLI

- Solitamente non lo riveli a nessuno, ma anche tu hai i tuoi trucchi di bellezza e molte volte si tratta di qualche ritocchino che hai fatto dal medico estetico o dal chirurgo plastico. Potrebbe trattarsi del trucco permanente sul viso, del microblading alle sopracciglia o di un po’ di filler sulle labbra. Non ci trovi nulla di male, ma preferisci non sbandierarlo e lasciare che gli altri lo scoprano da soli.





CANCRO

- Sei molto più bella di quanto immagini e, quando te lo fanno notare, sorridi. I complimenti ti fanno piacere, ma in cuor tuo permane spesso un velo di insicurezza. Se ti dovessero chiedere di rivelare i tuoi segreti di bellezza, potresti dire che per avere un volto rilassato è necessario dormire abbastanza e seguire il tuo bioritmo anche quando la vita ti pone di fronte a troppi impegni.





LEONE

- A te piace ascoltare i consigli di bellezza delle altre persone e speri sempre che possano essere utili anche per te. Ti vedi bella e sicuramente non hai problemi di autostima. Per valorizzare la tua immagine, uno dei trucchetti a cui ricorri spesso è quello di curare i tuoi capelli in modo da avere sempre un’acconciatura stratosferica. Hai un ottimo rapporto col parrucchiere e gli fai sempre pubblicità.





VERGINE

- Il tuo unico trucco di bellezza è quello di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, prestando sempre attenzione alla quantità di calorie, carboidrati o grassi che consumi nel corso della giornata. Prediligi sempre i prodotti biologici a quelli troppo commerciali ed eviti di abbuffarti la sera. Spesso sostituisci lo zucchero dei dolci con la stevia o con qualche altro dolcificante naturale.





BILANCIA

- La tua routine quotidiana di bellezza è molto articolata ed è fatta di scrub, sieri, maschere e creme varie contro l’invecchiamento o per l’idratazione della pelle. Prima di andare a dormire la sera, cerchi sempre di detergere accuratamente la pelle del viso e del corpo per prepararla al mattino successivo, quando riceverà altrettante creme e trattamenti vari. Il profumo per te è immancabile.





SCORPIONE

- Non importa che tu abbia lineamenti perfetti o un corpo impeccabile perché, in ogni caso, tutti di vedranno sempre come una bomba di fascino e sensualità. Come fai? È semplice: a te viene spontaneo sottolineare le tue imperfezioni, come un naso particolarmente marcato o le labbra sottili o la cellulite. È la tua disinvoltura che ti rende sexy (oltre alla biancheria intima sempre super ricercata).





SAGITTARIO

- Molto spesso ricevi complimenti per il tuo corpo tonico ed effettivamente sei sempre in forma, energica e vitale. Come fai? È facile scoprirlo: pratichi costantemente qualche attività sportiva, incanalando in modo eccellente le tue energie e allenando il corpo e i muscoli a reggere certi ritmi. Le endorfine che liberi in questo modo ti rendono anche più felice ed è per questo che sorridi sempre.





CAPRICORNO

- Anche se non sei una fanatica delle cure di bellezza, stai sempre abbastanza attenta a curare il tuo corpo e la tua bellezza, con tanta sobrietà. Ma, quale sarà il tuo segreto? Sicuramente avere delle unghie sempre impeccabili, curate e raffinate. Hai appuntamento con la manicure almeno una volta alla settimana e applichi spesso smalti e creme di alta qualità, che ne esaltano la forma e la morbidezza.





ACQUARIO

- Tra le tue tante qualità sicuramente non rientra la costanza e così potrebbero esserci periodi in cui curi la tua bellezza assiduamente e altri in cui tendi a trascurarti. Come fai allora a tenerti sempre in forma? Sfruttando i macchinari più tecnologici e all’avanguardia del tuo centro estetico di fiducia, che lavorano sulla circolazione, sulla cellulite e sul grasso localizzato in eccesso.





PESCI

- Sei sempre molto femminile e curata. La tua bellezza passa difficilmente inosservata e tante donne ti chiedono sempre consigli per imitarti. Se ne potessi dare solo uno, sicuramente suggeriresti di fare costantemente una pedicure per mantenere i piedi profumati e curati. Lo smalto nei tuoi piedi non può mai mancare, nemmeno nelle stagioni in cui usi scarpe chiuse. Come smalto, prediligi le nuances chiare.