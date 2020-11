Oroscopo: un aforisma per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Sun Tzu, nel suo libro “L’Arte della Guerra” (che un qualsiasi esponente del tuo Segno dovrebbe assolutamente leggere per intero almeno una volta nella vita), dice: “Le vie che portano a conoscere il successo: 1. Sapere quando si può o non si può combattere. 2. Sapersi avvalere sia di forze numerose che di forze esigue. 3. Saper infondere uguali propositi nei superiori e negli inferiori”. Impara queste vie a memoria e cerca di mettere in pratica questo insegnamento nella vita di tutti giorni.



TORO - Per te le Stelle non possono che suggerire un aforisma che elogi la pazienza, una delle più nobili virtù che tu possa coltivare. Un famoso aforisma di Epitteto recita le seguenti parole: “Nessuna grande opera viene creata in un instante, nemmeno l’uva, nemmeno i fichi. Se ora mi dici “Voglio un fico”, ti rispondo: “Ci vuole tempo”. Lascia innanzitutto che vengano i fiori, poi che si sviluppino i frutti e, poi, che maturino”. Sei in grado di ripetere questo processo in qualsiasi ambito della tua vita?



GEMELLI - Un aforisma di Khalil Gibran spiega molto bene la dualità del tuo carattere. Le parole sono queste: “Quando siete felici guardate nella profondità del vostro cuore e scoprirete che ciò che ora vi sta dando gioia è soltanto ciò che prima vi ha dato dispiacere. Quando siete addolorati guardate nuovamente nel vostro cuore e vedrete che in verità voi state piangendo per ciò che prima era la vostra delizia”. L’idea di andare in profondità ti spaventa, ma è tutto ciò che ti occorre per essere felice.



CANCRO - Uno degli aforismi del Buddha dice: “Una famiglia è un posto in cui le anime vengono a contatto tra loro. Se si amano a vicenda, la casa sarà bella come un giardino di fiori. Ma se le anime perdono l’armonia tra loro, sarà come se una tempesta avesse distrutto quel giardino”. Ti piace l’idea che la famiglia venga vista e vissuta in questo modo e ti impegni ogni giorno per fare in modo che il tuo giardino sia sempre profumato e in ordine, come quello che viene descritto. Impegnati e ce la farai.



LEONE - Meister Eckhart, teologo e religioso tedesco, parlava in questo modo dell’amore per se stessi: “Se ami te stesso, ami gli altri come ami te stesso. Finché amerai un’altra persona meno di te stesso, non riuscirai mai ad amare te stesso, ma se ami tutti nello stesso modo, compreso te stesso, li amerai come una persona, e quella persona è sia Dio sia l’uomo. È grande e giusto chi, amando se stesso, ama in ugual modo il suo prossimo”. Non basta una lettura superficiale. Vai più in profondità!



VERGINE - Vuoi sfruttare la tua precisione e la tua meticolosità per fare veramente qualcosa di utile per la tua vita? Potresti iniziare a mettere in pratica le parole di Mahatma Gandhi, che dicono: “Come uno scienziato trarrà meraviglie dalle varie applicazioni delle leggi della Natura, così un uomo che applica con precisione scientifica le leggi dell’Amore potrà fare miracoli ancora più grandi”. Sei pronta ad applicare le leggi dell’Amore? Sei sicura di conoscerle o le devi ancora imparare? Riflettici.



BILANCIA - “Sovente, l’eleganza viene confusa con la superficialità, la moda, una certa mancanza di interiorità. Si tratta di un grave errore: l’essere umano ha bisogno di eleganza sia nelle azioni che nella postura, perché questa parola è sinonimo di buon gusto, amabilità, equilibrio e armonia”. Paulo Coelho in questa citazione esprime esattamente tutto quello che hai sempre pensato e che non riesci mai a dire con questa semplicità. Adesso, puoi continuare a diffondere la tua eleganza nel mondo.



SCORPIONE - “Mi sono ripetutamente trovato di fronte al mistero dell’amore, e non sono mai stato capace di spiegare cosa esso sia. Qui si trovano il massimo e il minimo, il più remoto e il più vicino, il più alto e il più basso, e non si può mai parlare di uno senza considerare l’altro. Non c’è linguaggio adatto a questo paradosso. Qualunque cosa si possa dire, nessuna parola potrà mai esprimere tutto”. Con queste semplici parole, Carl Gustav Jung parla di un mistero che nemmeno tu riesci a svelare.



SAGITTARIO - “Cento motivi reclamano la partenza. Si parte per entrare in contatto con altre identità umane, per riempire una mappa vuota. Si parte perché si è ancora giovani e si desidera ardentemente essere pervasi dall’eccitazione, sentire lo scricchiolio degli stivali nella polvere; si va perché si è vecchi e si sente il bisogno di capire qualcosa prima che sia troppo tardi. Si parte per vedere quello che succederà”. Colin Thubron descrive in questo modo quello che spinge le persone come te a viaggiare.



CAPRICORNO - L’aforisma legato al tuo Segno Zodiacale è di Fëdor Dostoevskij ed è ispirato al tempo, che viene sempre collegato alla simbologia di Saturno, tuo Pianeta guida: “Nell’Apocalisse l’angelo giura che il tempo non esisterà più. È molto giusto, preciso, esatto. Quando tutto l’uomo raggiungerà la felicità, il tempo non esisterà più, perché non ce ne sarà più bisogno. È un’idea giustissima. Dove lo nasconderanno? Non lo nasconderanno in nessun posto. Il tempo non è un oggetto, è un’idea. Si spegnerà nella mente”.



ACQUARIO - Ci sono parole che spesso arrivano dritte al cuore, come queste di Margherita Hack: “Tutta la materia di cui siamo fatti noi l’hanno costruita le stelle, tutti gli elementi dall’idrogeno all’uranio sono stati fatti nelle reazioni nucleari che avvengono nelle supernove, cioè queste stelle molto più grosse del Sole che alla fine della loro vita esplodono e sparpagliano nello spazio il risultano di tutte le reazioni nucleari avvenute al loro interno. Per cui noi siamo veramente figli delle stelle”.



PESCI - Un aforisma di Giordano Bruno dice: “Prima di dissertare sulla magia, come su qualsiasi altro soggetto, il nome va distinto nei suoi significati: tanti sono i significati del termine magia, quante le specie dei maghi. Mago anzitutto significa sapiente, come lo erano i Trimegisti fra gli Egizi, i Druidi fra i Galli, i Gimnosofisti fra gli Indi, i Cabalisti fra gli ebrei, i Magi fra i Persiani (discendenti da Zoroastro), i Sofisti fra i Greci, i Sapienti fra i Latini”. E tu, che maga sei?