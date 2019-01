Oroscopo: il vicino di casa ideale come Zodiaco comanda

ARIETE - Il tuo carattere irascibile e focoso probabilmente non ti rende la vicina di casa ideale e, durante le riunioni condominiali, c’è sempre qualcosa che non ti va bene. Anche se vivi in un appartamento in affitto, ci tieni a far valere i tuoi diritti e prendi sempre le difese dei vicini con cui hai fatto amicizia. C’è però qualcosa da rimproverarti: durante le ore del sonnellino pomeridiano, dovresti evitare di litigare animatamente col partner o urlare a squarciagola per far fare i compiti ai tuoi figli!



TORO - Per certi versi, tu potresti essere la vicina di casa ideale. Hai le tue piccole abitudini e i tuoi orari fissi, che non danno fastidio a nessuno. Se un vicino ha bisogno di qualcosa, sei sempre disponibile per offrire un po’ di zucchero, farina o qualsiasi altra cosa possa essere utile in cucina e in casa. Il problema è che spesso, mentre ti diletti tra i fornelli, non ti rendi conto che gli odori (o profumi, come li chiami tu) delle pietanze che cucini invadono l’intero pianerottolo in cui vivi.



GEMELLI - Tu non sei risposta a rinunciare alla tua libertà, nemmeno se ci sono delle regole. Per te, ad esempio, è un sacrosanto diritto avere la possibilità di girare nuda per la casa, anche con le tende aperte e le finestre spalancate. Qualche vicino potrebbe anche apprezzare questa tua mancanza di pudore, ma potrebbero vederti anche anziani, bambini, o coppie gelose. Un altro accorgimento che dovresti osservare è smettere di appendere quadri e usare il martello in qualsiasi orario del giorno e della notte.



CANCRO - Le regole condominiali che rispetti con più difficoltà sono quelle legate agli animali domestici. Anche se in casa tua hai uno zoo di dolcissimi cuccioli raccolti in strada, dovresti evitare che lascino bisogni maleodoranti nelle scale o negli spazi comuni. Solitamente hai una vicina di casa preferita, con cui spesso ti fermi a chiacchierare ore e ore senza renderti conto di disturbare tutti gli altri condomini (senza sottolineare il fatto che, nella maggior parte dei casi, sparlate di loro).



LEONE - Tra le tue abitudini egocentriche, potrebbe esserci quella di stendere i panni fuori dalla finestra o sul balcone, noncurante del fatto che si tratti di una facciata principale e che in questo modo venga deturpata l’immagine dell’intera palazzina. Del resto, ti piace farti notare. Quello che invece non sopporti è che alcuni condomini non partecipino alle riunioni condominiali, soprattutto se ci sono dei punti da trattare che ti riguardano in prima persona. Il condominio non ruota intorno a te!



VERGINE - Tu sei la classica condomina che lascia gli avvisi o gli ammonimenti nella bacheca condominiale, con grande gioia per i tuoi vicini. La tolleranza non è sicuramente il tuo forte. Tra le varie cose che non sopporti, ti infastidisce che sul citofono o sulle cassette postali vengano incollate delle etichette con i cognomi scritti a mano: le trovi poco decorose. Ma non pensare di essere infallibile: la lavatrice che accendi durante la notte per risparmiare in bolletta, disturba gran parte dei tuoi vicini.



BILANCIA - L’idea di vivere in un condominio ti piace perché in una casa indipendente ti sentiresti sola e in questo modo hai la possibilità di socializzare coi vicini di casa. Tuttavia, se ne hai la possibilità, scegli appartamenti non confinanti con famiglie troppo numerose. I bambini che urlano e piangono a tutte le ore urtano il tuo sistema nervoso (anche se sono i tuoi). Ti lamenti tanto, però poi non ti poni problemi nel camminare per casa con i tuoi amatissimi tacchi a spillo. Chi la fa, l’aspetti!



SCORPIONE - Il tuo Segno Zodiacale, come ben sai, è collegato al sesso. E sono collegate al sesso anche le regole che riesci a rispettare più faticosamente. Non di rado infatti, chi vive sopra o sotto di te si lamenta per l’eccessivo rumore delle tue performance erotiche (oppure perché guardi un video porno col volume troppo alto). Questa situazione per te è molto eccitante. Quello che invece non sopporti dei vicini, è che si dimentichino di chiudere il portoncino d’ingresso, lasciando libero accesso agli estranei.



SAGITTARIO - Tu sei la classica vicina attacca-bottone, che tutti sperano di non incrociare quando vanno di fretta o sono di cattivo umore. È più forte di te: chiacchierare è uno dei piaceri della vita. Quello che dovresti assolutamente evitare di fare invece, è dimenticare il citofono aperto causando disturbi acustici per tutti. Inoltre, se hai la fortuna di avere un parcheggio condominiale, dovresti evitare di ostruire il passaggio alle auto dei vicini che vorrebbero uscire, soprattutto nelle prime ore del mattino.



CAPRICORNO - La scelta di vivere in un condominio anzi che in una casa indipendente, per te è sempre molto dura e lo fai soltanto per motivi economici. Uno degli aspetti che ti infastidisce maggiormente riguarda il riscaldamento centralizzato: tu vorresti risparmiare e tenerlo acceso solamente poche ore, ma non ti rendi conto che nel tuo palazzo abitano anche persone anziane o famiglie che hanno abitudini e orari diversi dai tuoi. Eppure, con i vecchietti del palazzo, instauri spesso dei buoni rapporti.



ACQUARIO - Per te non esiste parlare di regole, a meno che non sia tu a dettarle (improbabile, visto che salti tutte le riunioni di condominio). Tendenzialmente, non sei una vicina lamentosa o che crea problemi, ma non conosci le buone usanze quando si tratta di ascoltare musica a tutto volume oppure permettere ai tuoi figli di suonare la nuova batteria dentro casa. Un altro simpatico vizio che ti contraddistingue è la scelta di una sveglia mattutina psichedelica o rock, talmente forte da svegliare l’intero palazzo.



PESCI - Tu sei convinta di essere un’ottima vicina di casa, ma spesso non ti accorgi di quanto alcune tue abitudini possano infastidire i tuoi vicini. Se, per esempio, ti dedichi alla pulizia del balcone e lasci che l’acqua goccioli nel piano di sotto, è normale che i tuoi amici condomini si indispettiscano. Non credi? Inoltre, hai la pessima abitudine di aprire troppo facilmente il portoncino a tutti coloro che bussano al citofono per lasciare dei volantini pubblicitari o venderti qualcosa porta a porta.