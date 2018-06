Oroscopo: gli amori estivi segno per segno

ARIETE - Se sei in coppia: L’ostacolo più grande da superare è sicuramente quello di trovare un buon equilibrio tra vita sentimentale e vita lavorativa. Qualche partner potrebbe sentirsi trascurato e ad Agosto non è da escludersi la possibilità di un tradimento o una chiusura.

Se sei single: Marte ti rende molto intraprendente e, per rimorchiare qualcuno, cerchi di coinvolgere anche i tuoi amici. Con il transito disarmonico di Venere, ad Agosto la tua forma fisica non sarà eccellente e potresti ricevere un inaspettato due di picche.



TORO - Se sei in coppia: Giove in opposizione fa crescere in te una grande insicurezza verso il partner e, con Marte dissonante per gran parte dell’estate, le tue scenate di gelosia potrebbero mettere in crisi il rapporto. Urano potrebbe farti decidere di rivoluzionare tutto.

Se sei single: Probabilmente hai bisogno di un momento di singletudine, per capire cosa vuoi esattamente per la tua vita sentimentale. Un appassionante flirt estivo potrebbe farti perdere momentaneamente la testa: non dare troppa fiducia a persone di cui non sai nulla.



GEMELLI - Se sei in coppia: A parte qualche piccolo screzio col partner nel mese di Luglio, quest’estate può essere molto importante per consolidare una relazione nata nei mesi scorsi. Anche se sei innamorata, sarebbe preferibile rinviare all’autunno eventuali convivenze.

Se sei single: Durante le tue vacanze, puoi sicuramente sfruttare le energie di Marte per provocare e sedurre chi ti piace. Se cerchi flirt o storie di sesso, le stelle ti accontentano. Per un grande innamoramento devi aspettare i benefici di Venere nel mese di Agosto.



CANCRO - Se sei in coppia: Con Saturno e Plutone in opposizione, non è sicuramente facile portare avanti una relazione. Prenditi le tue responsabilità e non aver timore di tagliare i rami secchi. Le coppie più resistenti possono pensare ad allargare la famiglia con un bebè.

Se sei single: La tua chiusura emotiva allontana da te tante persone: non riesci a vivere i mesi estivi spensieratamente e probabilmente stai ancora soffrendo per una recente delusione sentimentale. Ad Agosto, presa dalla disperazione, evita di ricontattare un ex.



LEONE - Se sei in coppia: Con Marte in opposizione, le liti col partner diventano la tua routine e potrebbero esserci dei periodi di allontanamento molto lunghi. Ad Agosto un nuovo flirt potrebbe farti mettere definitivamente in discussione la tua relazione. Pensaci bene.

Se sei single: I tuoi modi di fare scontrosi e aggressivi non favoriscono i nuovi incontri, che potrebbero comunque esserci nel mese di Giugno grazie al transito di Venere nel tuo Segno. Rilassati e non spaventare una persona che conosci da poco con le tue pretese.



VERGINE - Se sei in coppia: Luglio è il mese migliore di tutta l’estate e, con l’approvazione di Saturno e Plutone, potresti iniziare a fare dei progetti importanti per la coppia (come ad esempio una convivenza, il matrimonio o un figlio). Anche la vita sessuale è fantastica.

Se sei single: Nel mese di Luglio son favoriti i nuovi incontri. Ad Agosto invece Marte porta intese erotiche ma non sentimentali. Non ti interessa perdere tempo in avventure da una sera e preferisci aspettare di incontrare la persona giusta con cui costruire qualcosa.



BILANCIA - Se sei in coppia: Se convivi col partner, sicuramente potrebbe essere necessario un periodo di distacco. Il mese di Agosto potrebbe essere quello decisivo per definire il futuro della coppia. Quello che ti unisce maggiormente al partner è una forte intesa sessuale.

Se sei single: I tuoi amici potrebbero presentarti una persona molto interessante, ma non aspettare che siano sempre gli altri a muoversi. Marte ti invita ad essere audace e a fare il primo passo verso qualcuno che ti piace. Non fare troppi progetti per il futuro.



SCORPIONE - Se sei in coppia: Comunicare col partner potrebbe essere un’impresa molto complicata, ma non hai alternativa se vuoi portare avanti la tua relazione. Non permettere che il giudizio della tua famiglia influenzi le tue decisioni in ambito sentimentale. Aspetta tempi migliori.

Se sei single: Venere potrebbe portare qualche avventura interessante nel mese di Luglio e potresti addirittura pensare di iniziare una relazione con un amico. Per un incontro significativo ed importante però, dovrai probabilmente aspettare che arrivi l’autunno.



SAGITTARIO - Se sei in coppia: Le vacanze estive creano una maggiore intesa tra te e il partner. La tua relazione viaggia serena, ma a Luglio potrebbe essere necessario un piccolo compromesso che accontenti sia te che il partner. Un buon dialogo è sempre la soluzione giusta.

Se sei single: Le stelle non ti fanno sicuramente mancare la possibilità di nuovi flirt o avventure estive. Il mese più spento potrebbe essere Luglio. Evita di fare promesse se non hai la certezza di poterle mantenere nei prossimi mesi. Meglio prevenire che curare.



CAPRICORNO - Se sei in coppia: Saturno ti fa vivere la tua relazione molto seriamente. Non ti piacciono i colpi di scena e soltanto nel mese di Agosto potrebbero esserci delle discussioni un po’ troppo accese tra te e il partner. Urano potrebbe regalarti una gravidanza a sorpresa!

Se sei single: Saturno non ti fa pesare il fatto di essere ancora single. All’inizio dell’estate potresti ricadere tra le braccia di un vecchio amore, ma non è detto che questo revival superi il mese di Agosto. Se ti piace qualcuno, non esitare a prendere l’iniziativa.



ACQUARIO - Se sei in coppia: Venere e Mercurio non saranno clementi per tutta l’estate e potrebbero portare discussioni frequenti col partner. Con Marte al tuo fianco, la spunti quasi sempre tu. Ad Agosto la coppia può rifiorire grazie ad un viaggio favoloso e indimenticabile.

Se sei single: Marte ti rende molto intraprendente e passionale. Non ti lasci frenare nemmeno da qualche rifiuto che potrebbe sopraggiungere all’inizio dell’estate. Nel mese di Agosto potrebbe avere inizio una storia a distanza o - una relazione con una persona straniera.



PESCI - Se sei in coppia: I tuoi sospetti sono del tutto infondati e il partner potrebbe infastidirsi per la tua scarsa fiducia, soprattutto quando Venere sarà in aspetto dissonante, nel mese di Luglio. Sono tutti mesi favorevoli per ufficializzare una relazione importante.

Se sei single: La tua vita sociale non è particolarmente vivace e Giove suggerisce di viaggiare per lasciar spazio a nuovi e fortunati incontri del destino. Nel mese di Agosto, Venere potrebbe riportare nella tua vita un amore del passato. Ascolta cosa ha da dirti!