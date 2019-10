Oroscopo del sesso: come sarà l’amore nel mese di novembre

Venere in Sagittario farà da regina nel cielo di novembre e porterà una nota di s piritualità nella vita sessuale di tante persone, che potranno così recuperare un buon feeling con i loro partner. Marte in Bilancia nella prima parte del mese vedrà donne molto intraprendenti e uomini che si lasciano sedurre. Poi i ruoli si invertiranno. Il mese si concluderà con Marte in Scorpione e Venere in Capricorno: anche i cuori più gelidi si scioglieranno di fronte all’ardore e al desiderio di amanti schietti e audaci!

ARIETE - Lui - Non permettere che Marte e Plutone in aspetto disarmonico facciano calare la tua libido nel mese di novembre. Non vorrai fare brutte figure con le tue amanti? Si aspettano grandi performances da parte tua. Venere in Sagittario ti insegna ad avere modi di fare galanti, ma allo stesso tempo provocanti ed eccitanti. L’idea di un fine settimana in una località lontana potrebbe far nascere strane fantasie nei pensieri della tua compagna. Fare l’amore in mezzo alla natura non è più un sogno così lontano dalla realtà.

Lei - Dopo essere riuscita a conquistare un uomo a cui stai dietro da diverso tempo, la triste sorpresa di novembre potrebbe essere che a letto non ci sa assolutamente fare e conclude senza farti raggiungere l’apice del piacere. L’unica soluzione che ti sembra plausibile sembra essere quella di trovare un amante che ti soddisfi sessualmente, ma che non voglia instaurare con te nessun tipo di legame. Il sogno di un unico uomo che sappia appagarti sia emozionalmente che sessualmente è ancora lontano.



TORO - Lui - Per soddisfare le tue voglie sessuali più peccaminose, le stelle ti consigliano di sfruttare la prima parte del mese perché, con Marte in Bilancia nella seconda metà, potresti ricevere più di un due di picche anche dalla tua compagna di sempre. In ufficio potrebbero nascere delle attrazioni molto intense e Lilith ti suggerisce di portare sempre con te un pacchetto di preservativi, per ogni evenienza. Negli ultimi giorni del mese, con Venere in Capricorno, potresti ricevere una proposta davvero indecente.

Lei - Venere questo mese potrebbe far nascere in te delle ossessioni erotiche verso una persona con cui in passato hai trascorso momenti di estasi profonda. Un ritorno di fiamma però, sembra essere più eccitante col pensiero che con i fatti (che potrebbero addirittura essere molto deludenti). Nella seconda metà del mese, con Marte in Scorpione, il sesso sarà l’unico modo in grado di farti riappacificare col partner dopo scontri molto duri. Una scappatella col tuo migliore amico ti tenta profondamente.



GEMELLI – Lui - Questo mese il sesso per te sarà veramente favoloso. Il problema è che non sarà con la tua compagna, ma con una nuova amante o, peggio ancora, con la tua ex fidanzata. Ti piace invischiarti in situazioni complicate perché ti eccitano e ti fanno vivere l’emozione di far qualcosa di nascosto da chiunque. Un piccolo problema di salute potrebbe però compromettere il tuo rendimento erotico nella seconda metà del mese. Il sesso orale continua ad essere un ottimo rimedio contro tutte le defaillances.

Lei - Marte in Bilancia nella prima metà del mese promette fuoco e fiamme sotto le lenzuola. Hai dei vizietti molto particolari. Venere e Lilith potrebbero renderti protagonista di una storia clandestina fatta di bugie, incertezze, ma infinita passione. Negli ultimi giorni del mese, col passaggio di Venere in Capricorno, potresti decidere di lasciare il tuo attuale compagno per ritentare il tutto per tutto con il tuo ex. Non hai dubbi su chi dei due ti sappia far sentire più viva e appagata a livello sessuale.



CANCRO – Lui - La sfera sessuale sembra illuminarsi per te nella seconda metà del mese, con il passaggio di Marte nel Segno dello Scorpione. Preparati a trascorrere nottate intere a combattere dolcemente con la tua compagna sotto le lenzuola. Lilith in Pesci ti stuzzica con idee e pensieri che ti fanno compagnia in qualsiasi momento della giornata. Dovresti convincere la tua partner a mandarti foto sexy e provocanti, che riescano a mantenere acceso il tuo desiderio finché non riuscite a vedervi di persona.

Lei - Le tensioni familiari nella prima metà del mese potrebbero impedirti di ritagliare il tempo necessario per vedere le tue voglie soddisfatte dal partner o dall’amante di turno. La seconda parte del mese sarà decisamente più allettante e Venere potrebbe far scattare la scintilla del sesso sul luogo di lavoro. Durante un viaggio aziendale, non spaventarti se un collega si presenta in camera tua con una bottiglia di champagne: si tratterebbe soltanto dell’inizio di una notte molto godereccia!



LEONE – Lui - Venere in Sagittario per quasi tutto il mese di novembre ti rende l’amante ideale che ogni donna vorrebbe avere nel suo letto. Ma tu non ti limiterai al letto e hai in mente di sperimentare location inusuali, che sappiano stupire ed eccitare la tua fortunata compagna. Stuzzicarsi con le mani sotto al tavolo di un ristorante è molto divertente. Con Marte in Scorpione nella seconda metà del mese, non sottovalutare un possibile calo fisico e cerca di compensarlo con un po’ di sano romanticismo.

Lei - Questo mese potresti perdere la testa per un partner che riesce a farti raggiungere il piacere in ogni modo possibile. Non riesci a capire come faccia a sapere esattamente quali tasti toccare del tuo corpo per mandarti in estasi. Sembra che anche tu ti dedichi a lui con grande premura, senza tralasciare preliminari che garantiscano performance da urlo. Nella seconda metà del mese, Marte in Scorpione potrebbe vederti in difficoltà con un uomo che non vuole impegnarsi, ma vuole solo andare a letto con te.



VERGINE - Lui - Con Venere in Sagittario per quasi tutto il mese, potresti sentirti talmente stressato da non riuscire ad eccitarti nemmeno di fronte ad una donna che ti si presenta nuda in camera da letto. Ma nella seconda metà del mese, Marte in Scorpione ti provoca con i messaggi di un’amica che ti propone di sperimentare insieme il sesso virtuale. Prima di criticare o giudicare, sperimentalo e testa se ti piace. Negli ultimi giorni del mese, Venere in Capricorno ti regala anche notti infuocate dal vivo!

Lei - Con Venere in aspetto disarmonico, per quasi tutto il mese di novembre potresti provare una sorta di repulsione fisica verso chiunque tenti di andare a letto con te senza prima corteggiarti almeno un po’ o tentare di conquistarti con un po’ di galanteria. Non sei disposta ad essere un oggetto delle perversioni altrui. Marte in Scorpione però, intorno al 15 novembre, ti rende un po’ più morbida e flessibile e la fine del mese ti riserva almeno una notte di sano e puro godimento col partner.



BILANCIA – Lui - Il mese di novembre si apre con fuochi d’artificio che illuminano la sfera sessuale, facendoti vivere storie fatte di passione, complicità e tanto divertimento. Venere suggerisce di stuzzicare la tua compagna con qualche giochino erotico da scegliere insieme in un sexy shop. Se lei si vergogna, potete optare per ordinarlo su internet in forma anonima. La tua classe e la tua eleganza si fanno notare anche in questi piccoli dettagli. A fine mese, l’idea di un tradimento ti assale irrefrenabilmente.

Lei - Venere questo mese ti rende particolarmente disinibita nella sfera sessuale e, con Marte nel tuo Segno per la prima metà del mese, puoi avere la certezza di incontrare amanti (o di averne già uno al tuo fianco) in grado di soddisfare ogni tua richiesta di natura erotica. È sorprendente vedere come alcune volte possa essere tu stessa a prendere l’iniziativa. Anche l’idea di stare sopra, durante l’amplesso, può essere fonte di grande piacere e godimento per te e il tuo fortunatissimo partner.



SCORPIONE – Lui - Con i primi freddi di novembre, sarà Lilith a guidare le tue nobili gesta in ambito sessuale. Non hai mai nascosto di avere delle voglie erotiche particolarmente forti e intense, ma questo mese ti piacerà anche parlarne liberamente con la tua compagna prima di passare ai fatti. Marte sarà nel tuo Segno nella seconda metà del mese e ti darà un grande vigore fisico, evidente soprattutto nella durata e nella qualità delle tue prestazioni. Ti piace dominare sai farlo in maniera veramente impeccabile.

Lei - Per una vita sessuale veramente appagante e soddisfacente, è necessario aspettare la seconda metà del mese. Con Marte nel tuo Segno infatti, puoi divertirti alla grande con amanti super dotati e instancabili. Il tuo desiderio sarà forte in ogni ora del giorno e della notte. Lilith in Pesci ti consiglia di rendere ogni prestazione più eccitante con la scelta dell’intimo impeccabile, sexy e provocante. Desideri tanto che qualcuno, in preda alla foga del momento, ti strappi il tanga di pizzo o di seta.



SAGITTARIO – Lui - Nessuno ha mai avuto dubbi sulla tua passione e le tue abili doti amatorie. Questo mese sarai particolarmente in forma e, con Venere al tuo fianco, le tue amanti potranno apprezzare quella dolcezza e quel romanticismo che fanno di te il miglior amante dello Zodiaco. La tua generosità prevede che venga data sempre la precedenza al piacere altrui: la ricompensa è un amplesso fortissimo. È impossibile resistere alle tue proposte, soprattutto se prevedono posizioni insolite apprese nel kamasutra.

Lei - Con Venere nel tuo Segno per quasi tutto il mese di novembre, potresti finalmente convincere il tuo compagno (o trovarne uno nuovo) a sperimentare il tantra. L’idea che il sesso venga vissuto e praticato con sacralità ti eccita incredibilmente. Preparati a grandi exploit: gli orgasmi multipli non saranno più soltanto argomento di lettura nelle riviste femminili, ma diventeranno magicamente reali. Marte fa nascere voglie proibite anche nei confronti di amici impegnati, che ricambiano con passione.



CAPRICORNO - Lui - Con Marte in Bilancia per tutta la prima metà del mese, potresti scegliere il lavoro al sesso: incredibile ma vero. Non riesci a lasciarti andare se prima non hai sistemato tutte le noiosissime faccende che tengono impegnata la tua mente per gran parte delle tue giornate. Fortunatamente, Marte si sposterà in Scorpione e qualche amica intima e speciale farà in modo di provocarti in maniera molto sexy e diretta. Non sarà il tuo cervello a decidere cosa sia meglio fare. Lasciati sedurre e godi!

Lei - Questo mese potresti imbatterti in uomini che ti faranno penare un po’ prima di farti delle proposte accattivanti. Effettivamente, con Marte in Bilancia, non è esclusa qualche piccola delusione, ma non sei disposta ad andare al di sotto delle tue aspettative. Con Marte in Scorpione, nella seconda metà del mese, potresti essere tu a prendere il comando della situazione: c’è qualcuno che non vede l’ora di farti perdere completamente il controllo. Un bacio nel punto giusto può fare dei veri miracoli.



ACQUARIO - Lui - Con Venere in Sagittario, questo mese devi fare veramente molta fatica per evitare di andare a letto con la tua migliore amica. Ma, se entrambi siete liberi e sfacciati, non ci sarebbe nulla di male. Marte garantisce passione e travolgimento ad alti livelli, soprattutto nella prima metà del mese. Successivamente, col suo ingresso in Scorpione, potresti accorgerti che qualcuno si aspetta altro da te oltre al sesso: prima di scappare, valuta i pro e i contro perché un domani te ne potresti pentire!

Lei - Marte in Bilancia, nella prima parte del mese, soddisferà ogni tua ardente voglia con partner disinibiti e passionali, che riusciranno ad anticipare ogni tuo desiderio con grande maestria. C’è da dire che è molto stimolante avere a che fare con un’amante come te, priva di tabù e sempre pronta a sperimentare qualcosa di nuovo sotto le lenzuola o in qualsiasi altro luogo. Questo non significa che ti conceda tanto facilmente a chiunque e, soprattutto a fine mese, la selezione sarà molto severa.



PESCI – Lui - Questo mese non potrai contare sul sostegno di Venere, ma Lilith transiterà ancora nel tuo Segno e, intorno al 15 Marte porterà una ventata di passione infuocata dal Segno dello Scorpione. Cerca di recuperare un po’ di energia e poi fatti avanti con qualche persona che è sempre stata al centro dei tuoi desideri erotici. Abbi fede nelle tue doti e, anche se la realtà non rispecchia sempre i film porno che guardi, può essere altrettanto eccitante se impari ad usare sapientemente la tua fantasia.

Lei - Solitamente sei un’amante molto dolce e romantica, ma questo mese Venere in Sagittario potrebbe farti vivere delle delusioni che portano un po’ di disincanto, smorzando anche i tuoi appetiti sessuali. Fortunatamente, nella seconda metà del mese Marte entrerà in Scorpione e riaccenderà i tuoi sensi. Preparati ad incontrare uno straniero super attraente, con cui avere un’intesa fisica e spirituale eccezionale. Lilith ti indicherà i punti del suo corpo più sensibili e ricettivi. Segui l’intuito!