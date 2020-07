Oroscopo del Sesso: come sarà agosto sotto le lenzuola 

Nel mese di agosto , il cielo astrologico parla di grandi contraddizioni, che potrebbero rendere il sesso ancora più eccitante per tutti i Segni . Marte e Lilith in Ariete accenderanno diversi fuochi, facendo trionfare l’eros anche dove sembrava non essercene alcuna possibilità. Venere in Gemelli porterà frivolezza nei primi giorni del mese e, con il suo ingresso in Cancro, aiuterà a riscoprire quella dolcezza che, tante volte, rende il primo approccio più facile e coinvolgente. Scopriamo come i dodici Segno Zodiacali vivranno il sesso in questo mese accaldato.

ARIETE – LUI - Marte e Lilith nel tuo Segno per tutto il mese di agosto, ti mandano alla ricerca di un’amante trasgressiva, con cui realizzare i tuoi desideri erotici più perversi, che in alcuni casi potrebbero prevedere l’uso di qualche giocattolo acquistato al sexy shop. Ti piace divertirti, ma sembra che tu non abbia alcuna intenzione di impegnarti sentimentalmente.

LEI - Il bondage non avrà più segreti per te: il mese di agosto ti vedrà soddisfare le tue voglie sessuali più piccanti e spinte in compagnia di un partner in grado di soddisfarti in tutti i sensi. Gli unici problemi potrebbero sorgere qualora ti innamorassi di un uomo che sembra essere perfetto per te solamente per quel che riguarda la sfera erotica.



TORO – LUI - Con Marte in Ariete, ti senti molto affaticato fisicamente e potresti non reggere i ritmi che ti vengono richiesti in ambito sessuale dalla tua compagna. Venere in Cancro, dalla seconda settimana del mese, ti renderà maggiormente propenso alla dolcezza che alla passione più carnale. Durante un viaggio, ti aspetta un incontro molto piccante.

LEI - Il sogno erotico del mese di agosto per te potrebbe essere quello di fare l’amore con un perfetto sconosciuto in aereo o in nave (o comunque durante le tue vacanze). Marte e Lilith in Ariete suggeriscono di agire in maniera molto riservata e discreta, soprattutto se l’unico uomo in grado di soddisfarti sessualmente è già impegnato con un’altra.



GEMELLI – LUI - Venere sarà nel tuo Segno soltanto nei primi giorni del mese e ti renderà molto generoso, anche nel sesso. Per la parte restante del mese, saranno Marte e Lilith a dettare le regole e potrebbero farti vivere dei momenti particolarmente eccitanti con la tua migliore amica. Farai di tutto per persuaderla a lasciarsi andare almeno nei preliminari.

LEI - Non fissarti con l’idea di fare l’amore con un uomo del passato: le stelle hanno in serbo per te qualcosa di molto più eccitante dal punto di vista sessuale. Hai mai pensato a fare l’amore con due uomini contemporaneamente? Potrebbe essere l’esperienza giusta per rendere la tua calda estate ancora più appagante ed entusiasmante. Non scappare.



CANCRO – LUI - Con Marte e Lilith in Ariete per tutto il mese, sembra che tu non abbia tanto successo con le donne per quel che riguarda la sfera sessuale. Con l’ingresso di Venere nel tuo Segno, invece, potresti ritrovarti magicamente a vivere una storia molto dolce e romantica con una donna che preferisce aspettare un po’ di tempo prima di fare l’amore con te.

LEI - Con Venere nel tuo Segno a partire dai primi giorni del mese, non ci sono dubbi sul fatto che la tua vita affettiva si possa riprendere, ma questo non significa che anche il sesso possa essere soddisfacente. Rischi infatti di imbatterti in partner con disturbi sessuali oppure molto conservatori e non disposti a soddisfare tutti i tuoi desideri erotici.



LEONE – LUI - Marte e Lilith in Ariete saranno le tue guide erotiche nel mese di agosto e ti aiuteranno a realizzare tutte quelle voglie che ti porti dietro da anni e che nessuna donna è mai riuscita a soddisfare. L’unico problema potrebbe essere che questa donna sia già impegnata con un tuo collega o, peggio ancora, con un tuo amico. Pensa alle eventuali conseguenze.

LEI - Venere in Cancro a partire dai primi giorni del mese potrebbe tenere il tuo cuore impegnato per una persona impegnata o problematica. Sei sicura di voler perdere tempo in questo modo? Con Marte e Lilith in Ariete, potresti scegliere di concederti quei piccoli peccati che ti renderebbero tanto felice e appagata sessualmente. Non dire sempre di no!



VERGINE – LUI - I primi giorni del mese, con Venere in Gemelli, potrebbero essere un po’ spenti dal punto di vista sessuale. Marte e Lilith in Ariete, però, sono pronti a riaprire i giochi con una vecchia amante che è sempre riuscita a sorprenderti sotto le lenzuola. Questa volta potresti essere tu a sorprenderla con alcune tecniche che hai appreso in un giornale erotico.

LEI - Con Venere in Cancro a partire dall’8 agosto, farai di tutto per tentare di sedurre il tuo migliore e convincerlo a trascorrere almeno una notte di folle passione con te, con la speranza che in questo modo si possa innamorare. Non avere fretta e abbi fede in Marte e Lilith in Ariete: accenderanno sicuramente delle nuove luci nella sfera erotica.



BILANCIA – LUI - Non solo Marte, Lilith e Plutone saranno in aspetto disarmonico per tutto il mese, ma anche Venere, dopo una settimana di serenità, diverrà ostile nei tuoi confronti. Non ci sono buone possibilità che tu possa divertirti in campo sessuale perché ci saranno tantissime altre situazioni che chiederanno la tua attenzione. Fare cilecca è più facile del previsto.

LEI - Con tanti Pianeti in aspetto dissonante per tutto il mese di agosto, non riesci a trovare un po’ di gioia nemmeno nella sfera sessuale e rischi di imbatterti in situazioni che potrebbero farti sentire ancora più a disagio dal punto di vista sentimentale. Soltanto se convivi con il tuo partner, hai piccole speranze di convincerlo a fare l’amore con te.



SCORPIONE – LUI - Con Marte e Lilith in Ariete, la tua forma fisica non sarà eccellente nel mese di agosto e sembra che tu stia pagando le conseguenze dello stress degli ultimi mesi. Le occasioni di sesso non saranno tante quante desideri ma, con Venere in ottimo aspetto, potrai sicuramente contare su una partner dolce e passionale, pronta a soddisfarti in ogni modo.

LEI - Il tuo chiodo fisso nel mese di agosto potrebbe essere quello di fare sesso con un tuo collega, anche perché non è detto che tu abbia tantissime giornate di ferie. Non ti interessa fare nulla di stravagante, ma vorresti semplicemente vivere dei momenti caldi e passionali con un amante che sappia essere allo stesso tempo focoso, dolce e delicato.



SAGITTARIO – LUI - Con Marte e Lilith in ottimo aspetto, non dovresti temere l’aspetto disarmonico di Venere nei primi giorni del mese: ti aspettano momenti di puro godimento con una o più partner passionali e coinvolgenti. Non mettere limiti alla tua fantasia perché saranno proprio le tue voglie più stravaganti quelle che verranno soddisfatte per prime. Festeggia!

LEI - Sotto il cielo stellato di agosto, potrai consumare attimi magici di intensa passione con partner in grado di accedere ai punti più sensibili del tuo corpo. Il tocco di una lingua bagnata sarà quanto di più dolce e piccante che tu possa conoscere in questo mese. Non è escluso che tu possa finire nuovamente a letto anche con un vecchio amore.



CAPRICORNO – LUI - Nonostante Plutone faccia crescere il tuo desiderio sessuale, con Marte e Lilith in aspetto disarmonico questo mese non sarai particolarmente prestante sotto le lenzuola. È come se avessi scelto di avere al tuo fianco una donna che non ti attrae abbastanza sessualmente. Rifletti seriamente su cosa ti spinga ad instaurare le tue relazioni amorose.

LEI - Con Venere in aspetto dissonante dalla seconda settimana del mese, non dovresti illuderti di trovare nuovi amanti in grado di farti raggiungere l’estasi. Probabilmente dovrai accontentarti del tuo compagno di sempre o di un amico di letto non sempre disponibile e, soprattutto, non sempre disposto a mettere il tuo piacere di fronte al suo.



ACQUARIO – LUI - Con Venere in Gemelli per i primi giorni del mese e, successivamente, in Cancro, potrebbe crescere in te la voglia di sedurre una collega con cui c’è sempre stato uno scambio di sguardi particolarmente vivace e intenso. I tuoi messaggi piccanti e le tue foto inaspettate potrebbero accendere la sua curiosità. Preparati a grandi performances sotto le lenzuola.

LEI - I primi giorni del mese potrebbero essere i più appaganti dal punto di vista sessuale. Successivamente, con Venere in Cancro, il lavoro richiederà tanto del tuo tempo, spegnendo in parte il tuo desiderio. Soltanto un partner focoso e scaltro può riuscire a conquistare la tua attenzione con parole che ti rendano curiosa di scoprire le sue doti amatorie.



PESCI – LUI - La tua vera alleata in questo caldo mese estivo sarà Venere, che entrerà nel Segno del Cancro il giorno 8. Preparati a vivere delle esperienze sessuali all’insegna del romanticismo e della tenerezza. Sei sempre stato un amante dolce, ma troverai qualcuna in grado di esserlo anche più di te. Le candele profumate creano un’atmosfera speciale.

LEI - Sei stanca di amanti che sono bravi soltanto con le loro chiacchiere e questo mese desideri avere al tuo fianco una persona concreta, che sappia fare esattamente quello che tu chiedi. Venere in Cancro ti aiuterà a soddisfare quei piccoli desideri erotici che non hai mai confessato a nessuno. Un amico si sta prendendo una leggera infatuazione per te.