Oroscopo: che papà o mamma sei nella tua famiglia allargata

Nelle favole, quando il papà o la mamma del protagonista si risposava, entrano in scena personaggi raccapriccianti e crudeli, come la matrigna di Cenerentola o di Biancaneve. Oggi, grazie a Dio, i genitori acquisiti sono fatti di tutt’altra pasta: per fortuna, perché capita sempre più spesso che le coppie si separino e che ci si unisca ad un nuovo compagno. Questi nuovi partner si ritrovano, per forza di cose, a ricoprire il ruolo di genitore acquisito per i figli del compagno. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo e le Stelle ci rivelano quale potrebbe essere il nostro atteggiamento nei confronti dei nostri eventuali step-children.

ARIETE – Lui - Per te i figli della tua compagna diventano dei nuovi compagni di gioco e ti diverti a ridere e scherzare con loro, come se fossero i tuoi nipoti. Se noti che non sono abbastanza rispettosi, imponi le tue regole senza chiedere il permesso a nessuno.

Lei - Se decidi di avere una relazione con un uomo che ha già dei figli, metti subito in conto che potrebbero farti innervosire e perciò tendi ad evitare tutte quelle situazioni in cui non riusciresti a fingere di essere completamente a tuo agio.



TORO – Lui - Sei un uomo che trasmette sicurezza e protezione e riesci a farlo anche con i figli della tua compagna, che molto spesso si rivolgono a te come se fossi il loro vero padre. Ti piace e ti diverte l’idea di dare consigli sulla loro futura carriera.

Lei - Non ti affezioni facilmente ai figli del tuo compagno perché, ogni volta che pensi a loro, ti viene in mente il fatto che saranno proprio loro a tenerlo per sempre vincolato alla sua ex. Superata la gelosia, diventi una step-mom che sa dare tanto amore.



GEMELLI – Lui - Non ti dà nessun fastidio il fatto che la tua compagna abbia avuto dei figli da una precedente relazione, però non vuoi assumerti delle responsabilità che non ti competono e preferisci non entrare in merito alle decisioni che ti riguardano.

Lei - Sei una mamma acquisita molto simpatica e divertente, a volte buffa. Solitamente sei gentile e disponibile nei confronti dei figli del tuo compagno perché pensi che in questo modo lui si possa rendere conto di avere al suo fianco una donna speciale come te.



CANCRO – Lui - Per te la famiglia è sacra e, se hai deciso di stare con una donna che hai dei figli, sei consapevole di dover assumere un ruolo importante anche per loro. Sei affettuoso e gentile. Ci rimani male quando si mostrano scontrosi nei tuoi confronti.

Lei - I figli del tuo compagno sono sempre felici di poter trascorrere un po’ di tempo insieme a te. Sei premurosa e gentile con loro, ma qualche volta ti dà fastidio il fatto che ricevano più attenzioni di te. Lasciati conquistare dalla loro tenerezza.



LEONE – Lui - Hai sempre un buon rapporto con i figli della tua eventuale compagna, ma tendi a porti in modo un po’ troppo autoritario nei loro confronti. Se la madre non ti dovesse lasciar interferire nella loro educazione, potrebbero sorgere dei problemi.

Lei - Non sempre riesci a conquistare la simpatia dei figli del tuo compagno perché non sei ben vista dalla loro madre, che potrebbe dir loro di non darti troppa confidenza. Sai benissimo quali rischi si corrono ad essere la regina dello zodiaco.



VERGINE – Lui - Per te non è immediato affezionarti ai figli della tua compagna e aspetti sempre che siano loro a cercarti o ad avere delle attenzioni gentili e affettuose nei tuoi confronti. Se hai avuto anche tu dei figli da una storia precedente, è tutto più semplice.

Lei - I figli del tuo compagno potrebbero non apprezzare il fatto che tu tenti di imporre loro delle regole che nemmeno la loro madre e riuscita a far rispettare. Solitamente fai di tutto per evitare che interferiscano troppo nella tua relazione.



BILANCIA – Lui - I tuoi modi di fare garbati e gentili piacciono molto ai figli della tua compagna, che iniziano a fidarsi di te sin dai primi tempi in cui state insieme. Non ti senti responsabile nei loro confronti, ma ci tieni al fatto che ricevano una buona educazione.

Lei - Ai figli del tuo compagno non importa se tu sia bella o brutta. Per loro quel che conta è che tu non impedisca al loro padre di accontentarli tutte le volte che vogliono. Molto spesso riesci a trovare con loro dei compromessi davvero divertenti.



SCORPIONE – Lui - Sei una persona schiva e i figli della tua compagna non apprezzano particolarmente il fatto che tu non dia loro troppa confidenza. Con un po’ di tempo e un po’ di pazienza però, anche loro possono scoprire che nascondi un cuore molto dolce.

Lei - Sei gelosa del tuo compagno e non lo nascondi a nessuno. Hai accettato l’idea che lui abbia avuto dei figli da un’altra donna, ma questo non significa che tu voglia essere per loro una seconda mamma, soprattutto se hai in mente di fare dei fratellastri.



SAGITTARIO – Lui - Sei il padre acquisito che tanti figli desidererebbero fare perché, non solo ti poni subito in maniera simpatica e disponibile nei loro confronti, ma cerchi anche di fare in modo che il loro rapporto con la mamma diventi ogni giorno più complice.

Lei - Se hai scelto di stare con un uomo che ha dei figli, probabilmente lo hai fatto con la consapevolezza che, mentre lui sta con loro, tu puoi dedicarti ai tuoi hobby e ai tuoi amici. Loro ti vedono come una figura sfuggente, ma simpatica e curiosa.



CAPRICORNO – Lui - Se vuoi che i figli della tua compagna provino simpatia per te, è necessario che abbandoni la tua seriosità e che ti sforzi di far loro qualche domanda su quello che fanno e su quali obiettivi hanno per il futuro. Hai paura che ti chiedano dei soldi.

Lei - Per te è un piacere trascorrere del tempo con i figli del tuo compagno, purché rispettino le tue regole. Dopo averle imposte al padre, non sarà poi così difficile che anche loro si adeguino. A parte questo, non hai grandi pretese da parte loro.



ACQUARIO – Lui - Il fatto che la tua compagna abbia dei figli da una relazione precedente non significa che tu debba passare il tuo tempo con loro. Anzi, in tanti casi potresti scegliere proprio di lasciare che lei si dedichi a loro quando tu hai da fare con i tuoi amici.

Lei - Sei una madre acquisita fantastica e molto spesso riesci a conquistare la simpatia non solo dei figli del tuo compagno, ma anche della sua ex. Non sei gelosa del suo passato e ti piace l’idea di creare una famiglia allargata in stile americano.



PESCI – Lui - Sei un uomo molto tenero e sensibile, ma hai paura di affezionarti troppo ai figli della tua compagna ed è per questo che inizialmente tendi ad essere poco presente loro. Una volta che entreranno in confidenza con te, difficilmente ti lasceranno.

Lei - Come mamma acquisita sai essere molto dolce e sensibile e ti occupi dei figli del tuo compagno come se fossero tuoi, con tutte le premure del caso. Ti dispiace quando qualcuno ti fa notare che non hai voce in capitolo per la loro crescita. Non pensi sia giusto.