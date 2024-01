Oroscopo: come sostieni le tue amiche se vengono lasciate?

Un momento così complesso richiede empatia , comprensione e disponibilità continua: fa piacere sentire che ci sono persone che ci amano e vogliono vederci felici nella ripresa. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci svela in che modo siamo vicini alle nostre amiche in queste circostanze. Troviamo conforto anche nelle Stelle !

ARIETE - Sei sicuramente in grado di sollevare lo spirito delle tue amiche nei momenti più difficili. Per te è abbastanza naturale trovare dei modi per farle sorridere o ridere, magari raccontandole aneddoti divertenti o citando e improvvisando qualcosa di umoristico. Offrire un po' di leggerezza può alleviare la tensione emotiva che sentono. Del resto, possono sempre contare su di te e la tua protezione.



TORO - Pensi che possa essere utile stimolare nuovi interessi nelle tue amiche che son state lasciate. Proponi spesso di esplorare nuove attività o hobby che potrebbero suscitare il loro interesse. Ad esempio, puoi suggerire di iscriversi ad un corso di cucina creativa, che sarebbe un modo divertente per concentrarsi su qualcosa di nuovo. Anche tu vorresti ricevere un supporto di questo tipo in caso di necessità.



GEMELLI - Quando un’amica viene lasciata dal partner, tu offri sempre delle distrazioni positive. Proponi attività che sa possano interessarle, come fare una passeggiata in un parco, guardare un film o sperimentare una nuova attività insieme. L'obiettivo è offrire un po' di sollievo, anche temporaneo, dalle emozioni difficili che sta vivendo. Inoltre, dietro un buon calice di vino tutto sembra più semplice.

CANCRO - Per te è fondamentale diventare una presenza costante per le tue amiche perché comprendi benissimo quello che provano quando vengono lasciate. Prometti di essere lì, anche se non è possibile risolvere tutto. Cerchi di dimostrare che hai le spalle per sostenerle in ogni fase del percorso di guarigione. Insieme a te possono piangere e sfogarsi senza temere di essere giudicate o criticate.



LEONE - La cosa migliore da fare con un’amica che è stata lasciata è ricordarle le sue forze. Falle notare tutte le sue qualità straordinarie e i suoi successi. Elogiala per le sue abilità e ricordale quanto sia forte e resiliente. Ad esempio, potresti dirle "ti ammiro per la tua forza interiore. Hai affrontato situazioni difficili in passato e sei riuscita a superarle”. Grazie a te potrà ritrovare la sua autostima.



VERGINE - Offrire un aiuto pratico ad un’amica che viene lasciata ti sembra la cosa più sensata da fare. Puoi chiederle se ci sono compiti o mansioni quotidiane che potresti aiutarla a svolgere. Potresti proporti per aiutarla a fare la spesa o cucinare qualcosa per lei, ma anche occuparti delle faccende di casa. Per te è essenziale alleggerirle un po' il carico in modo che possa concentrarsi su di sé.



BILANCIA - Per te viene naturale condividere esperienze simili alle tue amiche che vengono lasciate. Se hai affrontato una situazione analoga alla loro, condividi la tua esperienza per farle sentire meno sole. Tu capisci quanto possa essere difficile e sei sempre disponibile a parlarne insieme a loro. Una delle tue citazioni preferite può essere che non vale la pena piangere per non rovinare il mascara.

SCORPIONE - La prima cosa che ti viene in mente quando una cara amica viene lasciata è aiutarla nella sua vendetta. Tuttavia, può risultare molto più utile ricordarle la sua autonomia. Assicurale che lei è una persona indipendente e capace, non legata alla sua relazione. Falle capire che è in grado di superare questa fase difficile. Insegnale che, come una fenice, può risorgere dalle sue stesse ceneri.



SAGITTARIO - Per aiutare un’amica che è stata lasciata, puoi motivarla al benessere fisico. Proponi attività che potrebbero aiutarla a scaricare lo stress emotivo, come yoga, una passeggiata o una lezione di fitness. Puoi dirle che sapete entrambe quanto lo sport possa aiutare a scaricare lo stress e proporle di partecipare insieme agli open day di una palestra che ha appena aperto in città.



CAPRICORNO - Quando una tua amica viene lasciata, sai offrire la tua compagnia senza farle troppe pressioni. Se vuole stare sola, rispetti il suo spazio, ma se desidera compagnia, ti offri di starle accanto, magari portandole una bevanda o qualcosa da mangiare che sai che le piace. Non pretendi che ti racconti tutto quello che prova o che sente perché tu, al suo posto, ti troveresti in difficoltà nel farlo.



ACQUARIO - La prima cosa da fare quando un’amica viene lasciata per te è invitarla a dedicare del tempo a sé stessa, suggerendo attività che sa potrebbero aiutarla a sentirsi meglio. Ad esempio, potresti sottolineare quanto le piaccia la pittura e suggerirle di usare i suoi pennelli e dedicare del tempo a un nuovo quadro, per rilassarsi e liberare le sue emozioni. Per te vale il motto che da single si vive meglio.



PESCI - L’ascolto empatico è sicuramente la migliore delle qualità che puoi mettere a disposizione di un’amica che viene lasciata. Siedi accanto a lei e mantieni un contatto visivo rassicurante mentre parla. Non interromperla, permettendo a lei di esprimersi liberamente senza giudizio. Mostra compassione attraverso gesti come accarezzarle leggermente la mano o porgerle un fazzoletto se necessario.