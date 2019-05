L’Oroscopo del sesso: come sarà giugno sotto le lenzuola

ARIETE – Lui - Marte in Cancro per tutto il mese mette alla prova la tua virilità e ti dimostra che il sesso può essere favoloso anche quando è la tua compagna ad avere le redini della situazione. Lasciati dominare e approfitta di Venere in Gemelli (dopo il 10) per proporre di utilizzare qualche eccitantissimo sex-toy. Ricevere un due di picche non è la fine del mondo!

Lei - Nella prima metà del mese, Venere ti rende particolarmente golosa ed è facile comprendere che desideri gustare ogni piccolo angolo di pelle del tuo compagno. Tuttavia, con l’aspetto disarmonico di Marte, potresti sentirti poco desiderata di fronte alle défaillances di amanti poco prestanti. Lilith rende il sesso molto appagante nelle storie clandestine.



TORO – Lui - Se sei single e sei a caccia di nuove facili conquiste, fino alla prima metà del mese puoi contare sui benefici di Venere, che ti mette a disposizione amanti bellissime e pronte a tutto per trascorrere una notte di sesso in tua dolce compagnia. Lilith però ti fa una controproposta: una notte di sesso all’insegna della dolcezza con la tua migliore amica.

Lei - Venere nel tuo Segno fino al 10 giugno, ti rende molto ammaliante e sensuale. In tanti desiderano trascorrere momenti bollenti in tua compagnia, ma tu sei molto selettiva. Tra i sogni ricorrenti del momento potrebbe esserci quello di sperimentare un “menàge à trois”. Si tratterà però di una voglia che vedrai soddisfatta solo nell’immaginazione.



GEMELLI - Lui - Per aumentare la possibilità di nuove conquiste, Venere suggerisce di aspettare la seconda metà del mese, soprattutto se non hai una compagna fissa. Con Lilith in aspetto disarmonico per tutto il mese, qualcuna potrebbe scambiare le tue proposte più indecenti per perversioni dettate dalla totale mancanza di rispetto nei suoi confronti. Sii sensibile!

Lei - Con Lilith in aspetto dissonante per tutto il mese, il sesso potrebbe essere meno soddisfacente di quanto credi e sarebbe meglio aspettare la seconda metà del mese per sperimentare qualcosa di nuovo (soprattutto se desideri condividere il tuo letto e il tuo corpo con qualcuno che abbia intenzioni serie e non fugaci). Impara a dire di no qualche volta!



CANCRO – Lui - Marte nel tuo Segno ti rende tra gli amanti più desiderabili del mese: la tua intraprendenza e la tua dolcezza creano un mix che ti rende assolutamente irresistibile sotto le lenzuola. Il raggiungimento del piacere della tua compagna sembra essere la tua unica missione e ti fa sentire virile, potente. I tuoi baci hanno dei poteri quasi ipnotici.

Lei - Lilith e Marte in ottimo aspetto sono i migliori alleati che tu possa avere per una vita erotica appagante e appassionante. Le stelle ti accontentano e ti mettono a disposizione partner e amanti focosi, intraprendenti e pronti a tutto pur di farti raggiungere l’apice del godimento. Dal 10 giugno, Venere potrebbe tentarti anche con una storia clandestina.



LEONE – Lui - Con Venere in aspetto disarmonico fino al 10 giugno, la tua libidine non sembra raggiungere alte vette, ma è prevista una dolce ripresa. A stuzzicare le tue voglie più carnali potrebbe essere un’amica, che con la scusa di confidarti qualche faccenda personale, potrebbe stringere un rapporto sempre più intimo e viscerale con te. Non dirle di no!

Lei - Se sei alla ricerca del Principe Azzurro, evita di perdere tempo nella prima metà del mese: è molto più probabile infatti che incontri uomini che desiderano soltanto portarti a letto. Lilith potrebbe riaccendere la fiamma tra te e un vecchio amore con cui è sempre rimasta viva una forte attrazione sessuale. Valuta bene cosa desideri veramente!



VERGINE – Lui - La tua più grande sfida questo mese è superare l’ansia da prestazione provocata da Lilith in opposizione dal Segno dei Pesci. È importante che ti affianchi a partner che ti mettano a tuo agio e che non ti facciano sentire il peso di un’eventuale “breve durata”. Le dimensioni non sono importanti per la tua compagna: perché dovrebbero esserlo per te?

Lei - Se non confessi al partner o ai tuoi amanti i tuoi desideri più proibiti, come puoi pensare che possano soddisfarli? Con Lilith in aspetto disarmonico, non è facile comprendere cosa ti passa per la testa, soprattutto durante i momenti di intimità. Nella seconda metà del mese, l’assenza di sesso può provocare una forte crisi nella vita di coppia.



BILANCIA – Lui - Con Marte in Cancro, le preoccupazioni lavorative ti tolgono le energie necessarie per poter avere una vita sessuale appagante. È un mese molto particolare, ma se hai al tuo fianco una compagna che ti ama veramente, nella seconda metà del mese potrebbe riaccendersi delle forti pulsioni che ti fanno tornare ad essere un amante indimenticabile.

Lei - Questo mese sembra essere particolarmente difficile trovare qualcuno con cui avere feeling in ambito sessuale. Sembra che tutti gli uomini che ci provano con te non siano di tuo gradimento per caratteristiche fisiche o caratteriali che non rientrano nei tuoi canoni. Eppure, dopo il 10 giugno, potresti cedere tra le braccia (e non solo) di uno straniero.



SCORPIONE – Lui - Nonostante Venere in Toro non parli di grandi amori (almeno fino al 10 del mese), in campo sessuale questo sembra essere un mese a cinque stelle! Le tue voglie più bizzarre vengono soddisfatte da una compagna che desidera soddisfare ogni tuo piccolo desiderio erotico. Non conosci limiti! Marte ti rende particolarmente sexy quando sei in viaggio.

Lei - Per te è veramente difficile avere un calo della libidine e questo mese sembri essere particolarmente desiderosa di soddisfare i desideri sessuali tuoi e del tuo fortunatissimo compagno. Se sei single, potresti perdere la testa per uno straniero che riesce a spogliarti con lo sguardo. La biancheria intima è un accessorio a cui non puoi rinunciare.



SAGITTARIO – Lui - Con Lilith in aspetto disarmonico, c’è qualcosa che ti impedisce di vivere una vita sessuale all’altezza dei tuoi sogni. Sei stufo di seguire sempre gli stessi schemi con la tua compagna e riesci ad eccitarti soltanto pensando ad eventuali tradimenti o guardando un film porno. Parlane con qualcuno: potresti invaghirti perdutamente della tua psicologa!

Lei - Questo mese non sembra essere particolarmente promettente in campo sessuale e, se desideri toglierti qualche sassolino dalla scarpa (inteso naturalmente in senso erotico), sarebbe meglio farlo nei primi dieci giorni. Potresti ritrovarti a letto con amanti che hanno modi di fare bizzarri oppure che ti fanno ridere, ma non eccitare. Sii più selettiva.



CAPRICORNO – Lui - Marte in Cancro questo mese mette a dura prova la tua virilità e, senza che te ne accorga, potresti ritrovarti a letto con una persona con cui non avresti mai pensato potesse esserci nemmeno un bacio. In assenza di una forte attrazione sessuale, le prestazioni non sono al massimo e potresti sentirti a disagio. Eppure, tutti dicono che sei un Segno duro!

Lei - Venere in aspetto favorevole riesce a soddisfarti sessualmente soltanto nei primi giorni del mese. Successivamente, potresti doverti confrontare con un calo del desiderio del partner, che fa sentire inadeguata. Non mettere in dubbio la tua femminilità e lascia che Lilith ti stuzzichi con le proposte maliziose e provocanti di un carissimo amico.



ACQUARIO – Lui - I primi dieci giorni del mese potrebbero essere particolarmente frustranti e alcune situazioni familiari potrebbero impedirti di avere una vita sessuale intensa come vorresti. Nella seconda metà del mese ti riprendi alla grande e, grazie a Venere in Gemelli, puoi finalmente soddisfare un sogno erotico che ti porti dietro da una vita. Non avere tabù!

Lei - Vivere col partner non sempre è una garanzia sul fronte sessuale e ne hai la dimostrazione nei primi dieci giorni del mese. Non scoraggiarti: Venere in Gemelli, dopo il 10, promette fuochi d’artificio sotto le lenzuola. Un nuovo collega potrebbe stuzzicarti con parole maliziose sussurrate a bassa voce o scritte in chat. Non puoi assolutamente resistere!



PESCI – Lui - Marte in Cancro questo mese ti rende un amante premuroso, dolce e passionale. Nessuna partner oserebbe lamentarsi delle tue performance sessuali, ma qualcuna potrebbe decidere di stare al tuo fianco soltanto come amante e non come fidanzata ufficiale. I sentimenti infatti non vanno sempre a braccetto con l’intesa erotica. Ne vale comunque la pena!

Lei - Con Marte e Lilith favorevoli, potresti rimanere spiazzata dalla moltitudine di simboli fallici che ti circondano. L'universo potrebbe volerti dire che sia giunto il momento di porre fine ad un breve periodo di astinenza (nemmeno troppo voluto). Preparati a vedere i tuoi sogni più hard realizzati grazie ad un amante molto focoso e intraprendente.