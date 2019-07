L'Astrologia come mezzo per socializzare

Lo studio dell’ Astrologia, oltre ad essere utile per acquisire nuove consapevolezze su noi stessi , sul nostro mondo interiore o su qualche persona cara a cui decidiamo di analizzare il Tema Natale, può essere considerata anche un ottimo strumento per c omunicare e socializzare con gli altri.

A chi non è mai capitato di conoscere qualcuno e ricevere fra le prime domande “di che segno sei”? L’Astrologia è un collante, ci permette di entrare subito in relazione o in empatia con la persona che abbiamo davanti. Grazie alle conoscenze che abbiamo sulle caratteristiche del suo Segno Zodiacale, diventa più facile chiedere le cose giuste per comprendere la sua personalità e i suoi modi di fare.



Spesso, chiacchierando tra amiche o amici, si tende anche a giustificare determinati atteggiamenti di qualcuno con il Segno Zodiacale. È più semplice dire “Che ci vuoi fare? È un Gemelli” anzi che spiegare che qualcuno, dopo averci dichiarato amore eterno, è sparito senza spiegazioni e non risponde più ai nostri messaggi. La metafora del Segno Zodiacale ci consente di spiegare tante cose senza troppi giri di parole.



Se incontriamo persone con cui condividere questa passione per le Stelle e la loro influenza su di noi, potremmo addirittura divertirci a parlare del significato di Venere o qualche altro Pianeta nel nostro Tema Natale oppure della simbologia di Saturno legata alla società moderna e a questo contesto storico.



Con il linguaggio astrologico, è possibile spaziare tra vari argomenti, dall’amore al periodo migliore per andare dalla parrucchiera o dall’estetista, dalla carriera al giardinaggio (lo sanno tutti quanto la Luna sia influente sulle piante).



Qualcuno potrebbe accusarci di trattare tematiche troppo frivole, ma siamo sicuri che sia proprio così? È veramente meno interessante che parlare di una serie tv o dell’esito di una partita di calcio? Non lasciamoci ingannare da chi parla senza conoscere la natura dell’argomento. Sorridiamo, ignoriamo e continuiamo a socializzare e a parlare di stelle!