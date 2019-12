I Re Magi e l’Astrologia

Nella tradizione cristiana, per concludere le festività natalizie, il 6 di gennaio si festeggia l’Epifania, che rappresenta la data della visita dei tre Re Magi al bambin Gesù. Ma chi erano i Magi? Si parla di loro nel Vangelo di Matteo, ma non viene indicato il numero e nemmeno il fatto che si tratti di Re. Essi vengono descritti come astronomi e astrologi che, seguendo la stella cometa (ovvero osservando il movimento degli astri nel cielo), identificarono il punto in cui sarebbe nato il Messia.