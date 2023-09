Astrologia: il Segno della Vergine in famiglia

Come Marito - L’uomo della Vergine è sicuramente molto attento e cerca sempre di avere un atteggiamento corretto nei confronti della moglie. Tuttavia, a volte pecca di scarsa sensibilità e non si rende conto che il suo sarcasmo non è gradito. È molto ordinato e si occupa delle faccende di casa.



Come Moglie - La donna della Vergine ama programmare sia la sua giornata che quella del marito, che in teoria ne era consapevole quando l’ha sposata. Non ama le sorprese e tenta sempre di costruire delle sane abitudini che le consentano di vivere nella sua zona di comfort.

- Premuroso e accudente, il papà della Vergine si prende sempre cura dei suoi figli con molta dedizione. Sceglie per loro una sana alimentazione e fa in modo che si tengano in forma con qualche disciplina sportiva. Non è particolarmente dolce o affettuoso.



Come Madre - La mamma della Vergine nutre grandi aspettative nei riguardi dei suoi figli e lo ammette con molta disinvoltura. Per lei è importante che ottengano dei buoni voti a scuola, che trovino dei lavori prestigiosi e che si sposino o si accompagnino con partner benestanti.



Come Figlio/a - Come figlio, il Segno della Vergine è uno dei più disciplinati dello Zodiaco. Se i genitori gli danno delle regole, si impegna per rispettarle e si sente sempre molto grato e riconoscente per tutto quello che hanno fatto per lui. Si prende cura dei genitori anche quando sono anziani.

Un nonno o una nonna della Vergine non si riconosce per la sua generosità e tende a fare regali utili e non effimeri ai suoi nipoti. La Vergine è contraria allo spreco e cerca di trasmettere un’economia del risparmio a tutta la famiglia. La sua ironia viene molto apprezzata.



Come Sorella/Fratello - Come sorella o come fratello, il Segno della Vergine cerca di rispettare il suo ruolo, senza troppa enfasi. Non è affettuoso coi fratelli più piccoli e cerca sempre di dividere i compiti di casa in modo equo. Quando si tratta di spartire un’eredità, possono nascere problemi.