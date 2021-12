Astrologia: i Pianeti del Sagittario

La posizione dei Pianeti nella Ruota dello Zodiaco ha sempre un significato ben specifico. A seconda del Segno Zodiacale che viene occupato, infatti, il Pianeta ha la possibilità di manifestare più o meno le sue caratteristiche e la sua simbologia. Ci sono Segni in cui esprime al massimo la sua valenza e altri in cui fa fatica a lasciar emergere la sua natura.

Ogni Pianeta può trovarsi in domicilio, esaltazione, caduta ed esilio in uno dei dodici Segno Zodiacali.

Nella posizione di domicilio ed esaltazione i Pianeti riescono ad esprimere al massimo le loro energie. Invece, quando i Pianeti si trovano in caduta e in esilio, lasciano trasparire soltanto le caratteristiche più cupe di quel Pianeta. Analizziamo quali Pianeti si trovano in una posizione particolare nel Segno Zodiacale del Sagittario.



Domicilio - Il Pianeta dell’entusiasmo, dell’abbondanza, della ricchezza e della fortuna, Giove, non può che avere il suo domicilio nel Segno dei viaggiatori dello Zodiaco, il Sagittario. L’ottimismo e lo spirito positivo del Sagittario lo rendono un Segno molto fortunato. In questo caso sembra proprio vero che ciascun individuo attragga a sé ciò che emana.



Esaltazione - A nessun Pianeta viene attribuita l’esaltazione nel Segno del Sagittario.



Esilio - Mercurio, che ha il suo domicilio in Gemelli, va in esilio nell’opposto Segno del Sagittario. Qui, infatti, non riesce ad esprimere la sua astuzia. Il Sagittario ama comunicare ed è curioso, ma è anche troppo ingenuo per poter ospitare un Pianeta che fa della scaltrezza uno dei suoi punti di forza.



Caduta - Secondo alcuni astrologi Plutone ha la sua caduta nel Segno del Sagittario. Il Pianeta degli Inferi e delle trasformazioni, infatti, non trova spazio per manifestarsi nella sua interezza. Il Sagittario non è disposto ad incontrare il suo lato più oscuro e preferisce sorridere, sempre.