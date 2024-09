L'Astrologia e i suoi legami con i cicli agricoli

L'astrologia agricola era parte integrante delle culture di tutto il mondo antico. Gli Egizi, ad esempio, utilizzavano il calendario stellare per prevedere l'inondazione del Nilo, essenziale per l'irrigazione delle loro coltivazioni. I Babilonesi svilupparono sofisticati calendari agricoli basati sulle osservazioni astrologiche, mentre i Romani e i Greci celebravano numerosi festival agricoli in connessione con i movimenti celesti.