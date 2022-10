Astrologia: come conquistare e come far fuggire la Bilancia

Come conquistarlo

- Viene colpito dalle persone raffinate, eleganti, esteticamente curate, vestite alla moda e che si pongono in modo gentile nei suoi confronti. Non fa quasi mai il primo passo ed è perciò fondamentale armarsi di grande audacia e intraprendenza per farsi avanti. Di fronte a due persone che gli piacciono in egual misura, fisicamente e mentalmente, sceglierà sempre quella che lo corteggerà più assiduamente. Gli piace chiacchierare, anche di tematiche frivole e leggere. Apprezza i complimenti per il suo look, per il suo nuovo taglio di capelli o per la musica che ascolta. Per un primo appuntamento insieme, il cinema potrebbe essere la location ideale, ma anche un concerto o una mostra d’arte lo renderebbero felice. Se gli farai un regalo, farà di tutto per mostrarti la sua gratitudine.





Come farlo fuggire -

Se è tanto semplice far avvicinare qualcuno della Bilancia, lo è altrettanto farlo scappare. Uno dei modi più immediati per farlo è quello di metterlo di fronte ad una scelta difficile da fare oppure provocarlo in continuazione nel tentativo di creare uno scontro. Detesta le situazioni di conflitto e non gradisce chi usa termini volgari o aggressivi per comunicare con lui e con gli altri. Non approva nemmeno di dover uscire con una persona trasandata, non curata, che lo accoglie in casa con abiti sporchi o vecchi oppure con le pantofole usurate e rovinate. Dopo che lo costringerai per una volta ad andare in un ristorante spartano, difficilmente ti darà una seconda possibilità. E si sentirà a disagio anche se gli dirai di scegliere dove andare o cosa fare perché preferisce sempre che siano gli altri a prendere queste decisioni. Fugge di fronte a situazioni troppo tristi o pesanti: le eccessive lamentele lo annoiano terribilmente, anche quando sono fondate su qualcosa di concreto.