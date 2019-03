Astrologi famosi: Liz Greene

Chi è Liz Greene e in cosa consiste l’astrologia psicologica?

Liz Greene è nata sotto il Segno della Vergine nel 1946, in New Jersey. Ha iniziato i suoi studi astrologici a Londra, dove si è trasferita quando era poco più che ventenne. Intorno ai 40 anni si è trasferita in Svizzera, dove insieme ad un collaboratore sviluppatore ha realizzato il sito di Astrodienst, tutt’oggi molto consultato anche per via della precisione delle effemeridi svizzere (le tabelle che indicano la posizione dei Pianeti nello scorrere del tempo) a cui fa riferimento.



Nel suo approccio all’astrologia, la Greene non ha potuto fare a meno di introdurre le sue conoscenze in materia psicologica. E così l’astrologia psicologica prevede l’interpretazione del Tema Natale sfruttando, oltre alle conoscenze astrologiche, anche quelle psicologiche (specialmente di scuola junghiana). Lo studio di sé si colora così di nuove e interessanti sfaccettature, che rendono questa disciplina ancora più affascinante.



Nel suo percorso di studi, la Greene ha collaborato con altri astrologi di un certo spessore tra cui Sasportas, con cui ha fondato il Centro di Astrologia Psicologica a Londra, e Harvey. La sua popolarità è cresciuta notevolmente con la pubblicazione di “Saturno: una nuova occhiata ad un vecchio diavolo”, testo in cui ha approfondito un’immagine di Saturno legata ad alcune maldicenze o sfortune che tutt’oggi vengono attribuite a questo Pianeta.



Oltre a tenere tante conferenze e ad insegnare l’Astrologia, Liz Greene ha continuato a pubblicare tanti libri tra cui, nella versione italiana, ricordiamo “Astrologia e Amore” oppure “L’arte di rubare il fuoco” (testo dedicato all’interpretazione di Urano nel proprio Tema Natale), o ancora “I complessi psicologici dell’oroscopo”.