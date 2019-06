Astro Sexy Parade: i Segni più fortunati in amore nel weekend

Come ogni settimana la Astro Sexy Parade mette in primo piano i Segni che godono dei migliori influssi astrali in campo amoroso ed erotico . Ecco i super favoriti che faranno faville nel weekend 21-23 giugno.

1. ACQUARIO

Giocare sotto le lenzuola non è mai stato così divertente. Non scordare di scattare qualche foto-ricordo.



2. GEMELLI

Non tutti sono in grado di far ridere e godere il partner nello stesso momento: tu sì. E ne sei felice.



3. BILANCIA

Il modo migliore per trovare nuovi accordi sul lavoro potrebbe essere fare l’amore con il tuo capo.



4. PESCI

I piedi sono sempre stati una zona del corpo sensibile per te. Il partner lo sa e agisce di conseguenza.