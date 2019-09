Astro Sexy Parade: i Segni favoriti in amore in questo weekend

Come ogni settimana la Astro Sexy Parade ci rivela quali sono i Segni Zodiacali beniamini delle Stelle in campo amoroso. Ecco i super favoriti nel weekend 6 – 8 settembre.

1. CAPRICORNO

E’ molto eccitante istruire il tuo partner su quali siano i punti del tuo corpo più sensibili al suo contatto.



2. VERGINE

Marte non tiene a freno la tua libidine, con grande sorpresa di chi ha la fortuna di stare insieme a te.



3. TORO

Non riesci a togliere dai tuoi pensieri la bocca di chi è in grado di farti raggiungere l’estasi in un battibaleno.



4. SAGITTARIO

Per allontanare le tensioni lavorative non c’è modo migliore di concludere la giornata che con il sesso orale.