Astro Sexy Parade: i Segni favoriti in amore di questo weekend

Come ogni settimana la Astro Sexy Parade ci rivela quali sono i Segni Zodiacali beniamini delle Stelle in campo amoroso . Ecco i super favoriti nel primo fine settimana di maggio.

1. ARIETE

Non vergognarti di proporre al tuo migliore amico di andare a letto insieme: accetterà con gioia!



2. GEMELLI

Un nuovo amante riuscirà a soddisfare in breve tempo quello in cui tanti amanti non son riusciti nel passato.



3. BILANCIA

La tua eleganza e la tua raffinatezza ti rendono irresistibilmente sexy. Qualcuno perde la testa per te.



4. LEONE

L’idea di andare a letto con una persona che conosci da pochissimo tempo ti eccita tantissimo.