Astro Sexy Parade: i Segni al top nel fine settimana

Come ogni settimana, la Astro Sexy Parade ci rivela su quali Segni Zodiacali le Stelle si apprestano a dispensare il loro positive influsso in campo amoroso ed erotico. Ecco chi farà scintille nel weekend 12 – 14 aprile.

1. PESCI

I tuoi baci e le tue carezze non si scordano facilmente e penetrano nell’anima oltre che nella pelle.



2. SCORPIONE

Hai una nuova abitudine: concludere le giornate con un rapporto sessuale intenso e appassionante.



3. CANCRO

Il sesso orale ti conduce inesorabilmente verso un piacere che non hai mai osato raggiungere prima.



4. LEONE

Non hai assolutamente intenzione di mettere freni alle tue voglie erotiche più ardenti e selvagge.