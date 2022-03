Astro Sexy Parade del weekend: ecco chi sarà felice in amore

1. CANCRO

La tua dolcezza fa perdere la testa ad un partner che non vede l’ora di perdersi tra i tuoi baci.



2. PESCI

Nessuno riuscirà mai a superare la tua fantasia, nemmeno quando si parla di magiche notti di passione.



3. SCORPIONE

Nonostante questo non sia uno dei momenti migliori per te, in camera da letto riesci sempre a farti ricordare.



4. ACQUARIO

Non solo hai trovato qualcuno in grado di conquistare il tuo cuore, ma anche di dilettare il tuo corpo.