Magna Grecia Awards 2019: premio alle donne simbolo di resilienza

Il Magna Gracia Awards , evento fondato e diretto dello scrittore Fabio Salvatore , si terrà sabato 18 maggio 2019 alle ore 20 presso il Teatro Comunale di Massafra in provincia di Taranto. Il sottotitolo della manifestazione è “Tu che mi capisci” e si ispira all’omonimo bestseller scritto da Yuri Gordon, che racconta un vero e proprio cammino nell’universo femminile. L'hashtag sarà #standbyme per una kermesse declinata tutta al femminile con l’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti a donne che si sono contraddistinte in ambito culturale, sociale, civile, artistico . Madrina d’eccezione Lorella Cuccarini , ormai da anni ambasciatrice straordinaria dell’evento.

Il Magna Grecia Awards 2019 avrà come Presidente onorario Paolo Borrometi, giornalista sotto scorta perché minacciato dalla criminalità organizzata, mentre Presidente d’edizione 2019 è Barbara Benedettelli, scrittrice e giornalista da sempre impegnata attivamente nel sociale. Ad aprire la Cerimonia di consegna dei riconoscimenti sarà il Cerimoniere Tiziana Gentile.



Un riconoscimento che rinvia alla bellezza dell’anima e della mente, ispirandosi ai valori della Magna Grecia, e che quest’anno premia:



- le giornaliste Cristina Parodi, Annalisa Chirico, Giulia Bosetti, Simona Branchetti

- per l’impegno civile Fiammetta Borsellino, figlia più piccola del magistrato Paolo Borsellino che riceverà il Premio Eccellenza Franco Salvatore, e Ivana Fava, figlia dell’appuntato Antonino Fava, assassinato dalla ‘ndragheta nel 1994

- le attrici Diana Del Bufalo, Aurora Ruffino, Tosca D’Aquino e Alice Pagani

- la regista e attrice Michela Andreozzi, che riceverà la Menzione Speciale dedicata a Remo Remotti per mano di sua figlia Federica

- la conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu

- la influencer internazionale, imprenditrice digitale italiana Elisa Maino

- la cantautrice, voce calda del sud Teresa De Sio, la cantante e musicista Laura Valente, la conduttrice, attrice e comica Barbara Foria

- la stilista Carlotta Oddi, insieme al fratello Nicolò anima del marchio Alanui

- la palermitana Maria Andò, vittima di un errore giudiziario, arrestata nel 2008 con l'accusa di rapina e tentato omicidio a causa di uno scambio di persona

- la madre coraggio Elisabetta Cipollone, che dopo la morte violenta di suo figlio avvenuta in un omicidio stradale, è diventata paladina del Sicomoro, straordinario progetto di giustizia riparativa

- Suor Margherita Bramato, Presidente della Fondazione Cardinale Panico – Azienda Ospedaliera



Un riconoscimento andrà anche al film per il sociale "La mia seconda volta" che racconta la storia vera di Giorgia Benusiglio, ospite del Magna Grecia Awards, che solo diciottenne decise una sera di trasgredire con una mezza pasticca di ecstasy e che è sopravvissuta a un “gioco” che poteva costarle la vita. A ritirare il riconoscimento, la stessa Benusiglio e l’attrice Aurora Ruffino, che riceverà una menzione speciale.



Tanti gli ospiti d’eccezione della kermesse, molti dei quali Ambasciatori del Magna Grecia Awards, come la giornalista e icona della moda italiana nel mondo Anna Dello Russo, Giuseppe Antoci, ex Presidente del Parco di Nebrodi scampato ad un agguato di mafia nel 2016, il cantautore Giovanni Caccamo, l’attore Cristiano Caccamo.



Mattatore della Serata, il fondatore del Magna Grecia Awards, lo scrittore Fabio Salvatore, che ha concepito insieme agli autori Chiara Di Giambattista e Guido Carpineti, lo scenografo Roberto Bassanini, il direttore di stile Salvatore Valentini, la direzione musicale di Giorgio Capitta, la direzione esecutiva di Rossana Turi, un evento dalle forti tinte emozionali.



Il Magna Grecia Awards si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Ministero per i Beni le Attività Culturali ed è patrocinato da Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Massafra, Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Bellisario Delegazione Puglia. Il Magna Grecia Awards rinnova la sua partnership solidale con 30 Ore per la Vita, sostenendo il progetto in favore dell’AISM, attraverso l’istituzione di un comitato charity coordinato da Maria Teresa Trenta.