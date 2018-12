Vivace, ma allo stesso tempo morbido. Living Coral è il colore del 2019 secondo Pantone, quello che influenzerà la moda, il design e non solo. "In risposta ad un'epoca dove la tecnologia digitale e i social media si integrano sempre più nella vita quotidiana disumanizzandola", spiega Pantone in un comunicato, "abbiamo voluto valorizzare una tonalità che secondo noi comunica umanità, autenticità e familiarità. Una tonalità che fosse socievole e vivace, in grado di incoraggiare l'attività spensierata. Per noi, questo colore esprime l'innato bisogno di ottimismo dell'uomo e la voglia di svolgere attività gioiose".