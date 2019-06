Lamborghini e le donne: con il FAB innovare diventa possibile Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il “Future FAB. Innovation & Transformation Award” è un premio aperto a tre categorie, Tecnologia, Sostenibilità e Arte, che vedrà vincitrici tre giovani donne, che condividano con Lamborghini il sogno di innovare e dare una spinta al progresso in questi tre ambiti.



Innovazione e trasformazione sono le parole chiave del contributo femminile alla società, ma confermano l’impegno dell'azienda nel voler creare un futuro sostenibile attraverso le frontiere della tecnologia e la spinta creativa dell’arte.

Non solo per la responsabilità sociale, ma anche per dare continuità alla vocazione di un marchio orientato al futuro, è nata l’idea di offrire a giovani donne under 30 l’occasione di presentare i loro progetti, di essere ispirate da esperienze di leadership al femminile e di poter contribuire insieme a Lamborghini all’innovazione e al progresso.



Costituito nel 2018, il FAB è un comitato che gode di una vista unica sulla mondo e che Lamborghini ha voluto istituire per potergodere di contributi esterni di rilievo nel suo percorso di brand pionieristico.

Secondo Katia Bassi, Chief Marketing Officer di Lamborghini, questo è un marchio che ha saputo trasformarsi di continuo, innovare e dettare nuove regole nel suo panorama di riferimento. Nella continuità di questo percorso, FAB ha coinvolto donne leader nel loro settore, le cui storie di sfide, successo e abitudini di acquisto supportano le ricerche di mercato e forniscono informazioni importanti sull’andamento del lusso e sulle tendenze della società.



Gli incontri del Lamborghini FAB si sono svolti nel corso del 2018 a Singapore, Los Angeles, Sydney, Dubai, Tokyo, Londra, New York, Macao, Milano, mentre nel 2019 il primo incontro si è tenuto a maggio presso la sede di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, dove un gruppo selezionato di rappresentanti è stato invitato a visitare l’azienda e a confrontarsi sui temi di innovazione, trasformazione e lusso informale.



A supporto degli incontri, è stato inoltre creato un portale web ad accesso riservato, quale luogo di incontro virtuale delle esponenti della community e raccolta di articoli e interviste a diversi personaggi femminili, chiamate a raccontarsi nei loro percorsi di sfida professionale e personale.



Il “Future FAB. Innovation & Transformation Award” è un concorso rivolto a giovani donne under 30, che potranno candidarsi sul sito future.fab.lamborghini dal 14 Giugno ed entro il 14 Ottobre 2019 con un proprio progetto all’interno di una delle tre categorie:



- Sostenibilità: per progetti che si connotino per un impatto positivo in termini ambientali, di salvaguardia delle biodiversità, di economia delle risorse energetiche, di gestione virtuosa dei rifiuti o di ogni altro argomento connesso alla tutela del nostro pianeta;

- Arte e design: per progetti di natura artistica, progetti d’architettura, iniziative culturali, opere, installazioni, manufatti o componimenti artistici, performance;

- Tecnologia: per progetti che si distinguano per un elevato contenuto tecnologico, capaci di un positivo impatto sulla società e sul pianeta, come per es. product design, idee di impresa, invenzioni, soluzioni e dispositivi tecnologici.