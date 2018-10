Incubo da Burger King: arriva l'hamburger più mostruoso di sempre!

È possibile che un hamburger possa provocare sonno agitato e incubi terrificanti ? Assolutamente sì! Se la sera di Halloween in un ristorante Burger King non sapremo resistere all’ hamburger più mostruoso di sempre , il re di tutti gli incubi ovvero il Nightmare King, allora possiamo dire addio ai sonni tranquilli .

Dopo gli spaventosi clown dello scorso Halloween, Burger King torna alla carica sfidando i suoi clienti a mangiare l’ hamburger più mostruoso di sempre. Il Nightmare King è un panino composto da così tante parti diverse da sembrare Frankenstein, farcito con un mix micidiale di proteine – manzo alla griglia, cotoletta di pollo, bacon, formaggio, cipolle e maionese – così da garantire la notte in bianco perché è risaputo che mescolare proteine differenti, soprattutto formaggio e carne, non favorisca affatto la digestione: una ricetta adatta per stomaci forti e palati coraggiosi .

D'altronde, la difficile digestione è scientificamente provata: a certificarla lo studio commissionato da Burger King agli istituti Paramount Trials, Florida Sleep & Neuro Diagnostic Services Inc. e Goldforest Inc. che per 10 notti hanno condotto un esperimento su 100 soggetti analizzandone i cicli del sonno. Dallo studio è emerso come i volontari, a cui è stato monitorato il battito cardiaco, l’attività cerebrale e il respiro, abbiano manifestato frequenti episodi di incubi e sonno agitato dopo aver mangiato il Nightmare King prima di coricarsi.



Per i temerari che raccoglieranno la sfida, il Nightmare King sarà disponibile fino al 31 ottobre in tutti i ristoranti Burger King. Buon divertimento!