Vacanza green: otto cose a cui fare attenzione per organizzare un viaggio sostenibile

1. Anche l’ambiente ha il “diritto alla disconnessione” - Ricordiamoci di spegnere le luci e di staccare dalla corrente i dispositivi quando non li utilizziamo. Anche se non ne siamo immediatamente consapevoli, i device elettronici come laptop, televisori e altri apparecchi, quando sono connessi alla presa continuano a consumare energia. Ad esempio, se lasciamo il nostro caricabatteria per smartphone in camera collegato alla rete elettrica anche quando il cellulare non è in carica, consumiamo circa 2 Wh e 17,5 kWh all’anno. Meglio ricordarsi, dunque, di staccare la spina: in questo modo contribuiremo a far risparmiare all’albergo circa 10 kg di CO2 per camera all'anno. Allo stesso modo, ricordiamoci di spegnere le luci quando usciamo dalla stanza, specie se questa non è dotata di chiave a scheda che, per controllare l’illuminazione, deve essere inserita nell’apposita fessura e che, quindi, quando usciamo, spegne tutto automaticamente.